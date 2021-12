Conforme a los criterios de Saber más

Se ha cumplido un mes desde que se confirmó que el presidente Pedro Castillo, seguía acudiendo a la casa ubicada en el pasaje Sarratea (Breña) a donde también llegaban funcionarios, lobbistas y congresistas, pero hasta la fecha el Gobierno no ha transparentado la lista oficial de los personajes con los que el mandatario sostuvo reuniones en dicho lugar.

Pese a que la primera ministra Mirtha Vásquez anunció que habría transparencia sobre las citas, el jefe de Estado sigue prefiriendo el silencio. Incluso, la Procuraduría General de la República le ha pedido hasta en dos oportunidades remitir un informe sobre los personajes que llegaron al inmueble de Breña.

El Comercio, a través de la Ley de Transparencia, obtuvo el documento que la Presidencia de la República envió al procurador Daniel Soria, afirmando que no llevaban un registro de las reuniones del mandatario fuera de Palacio de Gobierno.

El pasado 28 de noviembre, el programa Cuarto Poder difundió diversas imágenes de Castillo Terrones ingresando al inmueble de Breña que, por varios meses, fue su centro de campaña electoral antes de su elección. Hasta el lugar, llegó el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, quien ha reiterado que fue en busca del presidente para sostener una conversación.

También acudió la lobbista Karelim López Arredondo, que por ese entonces asesoraba a una empresa que terminó ganando la licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) por el valor de S/232,5 millones.

De igual forma, López se ha visto implicada en la licitación -actualmente anulada- de Petroperú a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A para la compra de Biodiésel B100 valorizado en US$74 millones, el pasado mes de noviembre.

La empresaria no solo visitó la casa de Breña, también se reunió con Castillo en Palacio de Gobierno en diversas oportunidades durante ambos procesos de selección.

Los congresistas Alex Paredes, Lucinda Vásquez y otros congresistas también visitaron la casa de Breña.

Este Diario, en su oportunidad, dio a conocer quiénes son algunos de los visitantes de Breña. En sus descargos, varios de ellos admitieron que se reunieron con Castillo o que fueron en busca del mandatario quien llegaba a horas de la noche a bordo de vehículos del Estado, pero sin mucha seguridad.

Una respuesta sin contenido

Pese al reconocimiento de algunos asistentes a la casa de Breña, el presidente sigue sin dar explicaciones al respecto.

Existe una denuncia pendiente ante la Fiscalía de la Nación que fue interpuesta por el procurador general Daniel Soria, contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El pedido, desde hace dos semanas, espera un pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En la denuncia, se contempla las reuniones que sostuvo el mandatario en la casa de Breña y en Palacio de Gobierno con la empresaria Karelim López.

La denuncia se formuló, entre otras razones, debido a la respuesta “insatisfactoria” que recibió la defensa del Estado Peruano ante las actuaciones del jefe de Estado.

¿Cuál fue la respuesta que dio Palacio de Gobierno sobre las visitas de Breña?

Según el oficio alcanzado a la Procuraduría General de la República, la presidencia sostuvo que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, la Casa Miliar es el órgano de línea del Despacho Presidencial responsable de velar por la seguridad integral del mandatario y su familia, así como brindar protección en las actividades privadas o públicas dentro del país o en el exterior.

Sin embargo, ante la solicitud para que brinde la información requerida por la Procuraduría (mediante el Oficio N° 000072-2021-DP/CM/ASEG-JHS) la Casa Militar afirmó que: cumple funciones propias relacionadas a la seguridad de las instalaciones de Palacio de Gobierno y coordinación para “procedimientos de seguridad para el ingreso y salida de las instalaciones del Despacho Presidencial, así como brindar protección al Presidente de la República, vicepresidentes de la República, familia presidencial y personal del despacho presidencial”.

En el segundo punto, consigna, que las unidades orgánicas que reciben visitas o invitados en las instalaciones del Despacho Presidencial son las responsables de generar la autorización respectiva mediante el sistema y la Casa Militar solo cumple la función de verificar y registrar los ingresos y salidas a Palacio de Gobierno, mediante el Sistema de Control de Visitas, previamente autorizado.

“Como se advierte del indicado informe, la Casa Militar no cuenta con registro de personas que realizan visitas al señor presidente de la República, fuera de la sede de Palacio de Gobierno; pues sus funciones establecidas en el artículo 43 y 44 del ROF aprobado por el decreto supremo N° 077-2016-PCM, modificado por el decreto supremo N° 037-2017-PCM, solo contemplan la posibilidad de brindar seguridad integral del presidente de la República y su familia y vicepresidentes; así como brindar protección en las actividades privadas o públicas dentro del país o en el exterior, en la sede de Palacio de Gobierno”, fue la respuesta de Palacio.

Castillo Terrones tampoco ha mostrado su disposición para hacer un ejercicio de memoria a fin de dar cuenta sobre las reuniones que sostuvo en la casa de Breña entre noviembre y diciembre pasados.

Se había advertido

No es la primera vez que el jefe de Estado muestra su total incumplimiento del principio de transparencia. Ya en octubre pasado este Diario había advertido que ninguna reunión que sostuvo el presidente Castillo tras su proclamación, entre el 28 de julio al 1 se agosto, había sido informada de manera oficial.

Como se recuerda, por esos días, recibió a diversos personajes de la política, actores civiles, personajes vinculados a Perú Libre, entre ellos su fundador Vladimir Cerrón.

Pese a que recibió el apercibimiento de los órganos de control interno, dicha información nunca vio la luz.

Según el documento remitido a la procuraduría general, lo que dispuso la secretaría presidencial tras el apercibimiento de los órganos de control general, fue que el jefe de la Casa Militar, el Secretario de Actividades(e), la Dirección general de la oficina de protocolo, la Directora de Prensa y, el Director de la oficina de tecnologías de la información, dentro del marco de sus competencias y según sea el caso; “se sirvan brindar de manera oportuna y mantener actualizada”, la información correspondiente al registro de visitas en línea y agendas oficiales del despacho presidencial, con énfasis en lo que corresponde al presidente de la república y secretaría general, en el portal de transparencia estándar, del despacho presidencial.

Esto no se cumplió hasta noviembre, luego que Castillo Terrones fue captado entrando y saliendo de la Casa de Breña. Desde entonces, Palacio de Gobierno emite comunicados sobre las actividades de la agenda presidencial. De las reuniones en la casa del Pasaje Sarratea, nada.

Ya se consumó una falta

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, consideró que transcurrido el tiempo desde que se le ha solicitado información a la presidencia de la República sobre las visitas entre Pedro Castillo en la casa de Breña, ya la falta administrativa se consumó.

En conversación con El Comercio, precisó que “está mal que un funcionario no cumpla con la ley, más aún siendo el presidente”.

“Ya hay una falta administrativa para empezar, eso ya se generó, por el hecho que no se haya cumplido a tiempo (la entrega de la información), que no haya hasta el momento una respuesta razonable sobre por qué no se hizo. Ya se generó una responsabilidad administrativa”, afirmó.

Consideró que dicha responsabilidad deberá ser asumida por el Despacho Presidencial.

Agregó que también implica “consecuencias políticas” pues suma a la imagen negativa del presidente Castillo por la falta de transparencia. Mientras que el impacto penal dependerá de las investigaciones.

“La falta de información es un indicio, eventualmente, que algo se desea ocultar, algo buscan que no sea conocido. Entonces, hay que ver qué cosa puede ser eso. Eso necesita una investigación a detalle”, comentó.

Dijo que siendo así, en las investigaciones que realiza el Ministerio Público se puede interrogar a los funcionarios de Palacio de Gobierno o hasta el mismo jefe de Estado.

“A él o a otros funcionarios se puede pedir la información. También a los particulares, pues la única fuente de información no es solo el presidente, también las personas que acudieron. Como digo, dependiendo del caso y lo que se investiga, se puede pedir la razón por la cual acudieron o con quién se reunieron. Hay muchos caminos para el Ministerio Público”, expresó.

Sobre la respuesta que brindó la Presidencia de la República a la Procuraduría General, Lanegra consideró que el responsable de llevar la información sobre las reuniones presidenciales, según el Reglamento, es el secretario general del Despacho Presidencial.

“El que ocupa la oficina es el responsable de dar información que se solicita, no importa el momento en que sea. Por ejemplo, si hay información que ocurrió en la época del expresidente (Francisco) Sagasti o (Martín) Vizcarra, el actual Secretario General no puede decir ‘a esto es de un secretario que ya pasó y no tengo anda que ver’, no. Él es el secretario de un despacho presidencial que es una institución que va más allá de un presidentes y de las gestiones individuales”, precisó.

En todo caso, consideró, si por alguna razón la información solicitada no existe o se perdió, deberá decirlo.

“Ahora, esa es la responsabilidad de la institución, pero también hay un responsable concreto, personal. Durante los días que ocurrió lo de Breña, el secretario general era el anterior (Bruno Pacheco), él también es responsable de eso, pero ya individualmente. Él podría ser sancionado. Él podría decir que no sabía nada, pero aún tiene que dar esa información”, advirtió.

Explicó que el presente caso acarrea un conjunto de responsabilidades, empezando por el presidente Castillo, “que es el principal responsable de dar cuenta de las cosas que hace”. No obstante, debido a su alto cargo y sus funciones, el Reglamento indica que este puede delegar funciones a su secretario.

“Eso no quiere decir que deje de ser responsable, pero sí que él recibe ese apoyo. En este caso, normalmente, es otra persona la que lleva esa responsabilidad (llevar el registro de reuniones). En el caso del despacho presidencial a quien le tocaría hacer eso, es al secretario general”, concluyó.

Consideró que la Contraloría General de la República tendrá que ingresar a analizar el caso y “deberá decir, acá hay un problema administrativo e identificará esas responsabilidades que le he señalado”.

