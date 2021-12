Conforme a los criterios de Saber más

El gobierno del presidente Pedro Castillo, en apenas sus primeros cinco meses de gestión, afrontó un intento de vacancia y sigue acumulando denuncias de presunta corrupción.

De otro lado, uno de los principales cuestionamientos fue la poca transparencia que ha demostrado -partiendo porque no ha brindado ninguna entrevista a un medio de comunicación- y la designación de personas poco idóneas para cargos en el Estado.

LEE TAMBIÉN: Pedro Castillo declara hoy ante fiscal por intromisión en ascensos de FF.AA.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética; e Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, coincidieron en señalar que uno de los principales cuestionamientos al nuevo gobierno ha sido la designación en cargos públicos de personas sin un perfil adecuado. A ello, se suma la poca integridad y la ausencia de una “estructura coherente”.

Rotta dijo que se deben distinguir dos grandes dimensiones en lo que va del gobierno. La primera, que tiene que ver con la política anticorrupción y de integridad, “que gracias a los escándalos ha recobrado protagonismo”. En segundo lugar, las controversias en sí: “desde designaciones cuestionadas, personajes poco idóneos, hasta las reuniones irregulares y lo que surgió sobre posibles casos de corrupción”, enumeró. “Llegó el presidente al gobierno y se choca con que ahora se exige y existe una legislación sobre gestión de intereses y un ojo crítico en los medios de comunicación” , agregó Rotta.

En tanto, Lanegra apuntó que hay dos cuestionamientos que se desprenden de los primeros meses de gobierno: uno político y otro de gestión. “Político porque ya pasaron cinco meses, seguimos sin una propuesta coherente de gobierno. Tenemos una suma de políticas sectoriales, algunas con resultados positivos, otras con problemas serios. El problema es que en conjunto no conforman una estructura coherente”, explicó.

En cuanto a la gestión, esto es sobre todo por “ la falta de idoneidad de muchas personas que asumen posiciones públicas, que no cumplen con condiciones mínimas y casos más graves de personas con antecedentes” .

¿Un nuevo gabinete?

La semana pasada, la presidenta del Consejo de Ministros no descartó que el presidente Castillo esté evaluando cambios en el Gabinete. “El presidente siempre ha señalado que siempre hay evaluaciones. Seguro por fin de año habrá evaluaciones. No se descarta si hay alguna decisión de cambio pero, por lo pronto, nosotros venimos trabajando todo el Gabinete en su conjunto”, dijo. (Foto: Congreso)

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, no descartó que el jefe de Estado vaya a realizar cambios en el Gabinete durante estos últimos días del año. Sin embargo, hasta el momento el gobierno no ha designado al nuevo ministro de Educación en reemplazo de Carlos Gallardo, censurado hace una semana por el Congreso.

“Lamentablemente los cambios constantes en ministerios no son exclusividad de este gobierno. Es algo que hemos visto demasiado y ha sido uno de los principales problemas que ha ralentizado la gestión púbica. Este es un momento muy crítico, entonces se siente más esta situación de constantes cambios, muchos de los cuales son totalmente responsabilidad del propio presidente , de poner personas tan cuestionadas”, comentó Rotta sobre estos cambios ministeriales que el gobierno estaría alistando.

Fecha Exministro Ministro 20 de agosto Héctor Béjar (Cancillería) Óscar Maúrtua 8 de octubre Guido Bellido, Iber Maraví, Ciro Gálvez, Juan Cadillo Mirtha Vásquez, Betssy Chávez, Gisella Ortiz 4 de noviembre Luis Barranzuela (Interior) Avelino Guillén 17 de noviembre Walter Ayala (Defensa) Juan Carrasco 17 de noviembre José Incio (Produce) Jorge Prado 24 de diciembre Carlos Gallardo (Educación) Sin designación

Ivan Lanegra mencionó esta es una situación que se deriva de los otros problemas advertidos. “Los cambios se producen tanto por un problema de falta de idoneidad como un problema de falta de norte. ¿Qué común tenían Gallardo y Carrillo? Si tuvieras un gobierno con una claridad sobre el norte, los ministros de Educación hubiesen tenido un perfil más o menos similar en líneas de acción. Si eso no está claro, o si la designación depende más de la distribución basada en intereses particulares o derivan de acuerdos vinculados con cercanías al presidente, entonces tendrás siempre este problema ”, comentó.

Medios y transparencia

Periodistas dialogaron en privado, hace una semana, con el presidente Castillo. Según manifestaron el jefe de Estado daría entrevistas el próximo año, una vez renovado el Gabinete. (Foto: El Comercio)

Rotta y Lanegra también señalaron que aún prevalece la poca transparencia por parte del gobierno. “Hay un problema de concepción de lo que es la rendición de cuentas, que se puede hacer de distintas maneras. Sin duda, entrevistas sería lo óptimo porque es parte de un ejercicio saludable de un régimen democrático, pero parece no entenderlo [el presidente]. No ha cambiado el entendimiento frente a lo que fue la campaña electoral, entonces probablemente sienta que está frente al “enemigo”, pero ya pasaron meses, estamos en un escenario diferente”, cuestionó Rotta sobre la ausencia de Castillo en entrevistas que pueda brindar a medios de comunicación.

En tanto, Lanegra agregó que permanece la falta de transparencia, pero también el incumplimiento a la ley. Por ejemplo, en lo que respecta a dar a conocer las reuniones que tuvo Castillo en un domicilio ubicado en el pasaje Sarratea, en Breña. “Es decir, no es discrecionalidad del presidente, sino que no cumplió la ley y debe cumplirla. Además de la transparencia, tiene un problema de ausencia de dirección. Eso genera que no haya nada que comunicar y da la sensación de que lo saben, pero no lo quieren decir”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

El recurso fue presentado por el abogado Eduardo Pachas, a nombre del presidente de la República, en contra de los fiscales que investigan el 'caso Petroperú'. Conoce cuáles son sus argumentos.