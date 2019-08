Los ex superintendentes de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata y Ricardo Boleira, fueron interrogados el martes último en la sede de la Procuraduría General de Sao Paulo por los fiscales del equipo especial Lava Jato Rafael Vela, José Domingo Pérez, Geovana Mori, Walger Villanueva y Jorge Vargas.

Durante la diligencia, que duró 12 horas, revelaron a quiénes pertenecen los ‘codinomes’ que aparecen como destinatarios de los pagos que la empresa hizo por 14 obras, entre ellas el Gasoducto del Sur.

►Fallecido abogado Luis Pizarro recibió más de US$1 millón de Odebrecht, según Barata



►Barata declara que Odebrecht hizo dos pagos de US$30 mil a César Villanueva



Según fuentes de El Comercio, Barata indicó que el abogado Luis Pizarro Aranguren, fallecido en agosto de 2017, recibió US$1,3 millones a cambio de realizar servicios jurídicos para la constructora brasileña en el proyecto del Gasoducto del Sur, valorizado en US$7.000 millones.

Pizarro realizó encargos en favor de Odebrecht, a espaldas del estudio al que pertenecía Pizarro, Botto & Escobar abogados, de acuerdo con el testimonio de Barata.

El exrepresentante de Odebrecht también contó, según las mismas fuentes, que Pizarro le sugirió a la constructora contratar a Ana Reátegui, actual directora de Programas de Desarrollo Gerencial de ESAN. ¿La razón? Ella habría tenido llegada en Proinversión, entidad que tenía a su cargo definir a la empresa ganadora de la millonaria obra.

Por ello, la constructora asignó al letrado, además de ‘Disco’ el ‘codinome’ ‘Princesa’ porque según Barata, Pizarro habría contratado los servicios de Ana Reátegui.

El Comercio se comunicó con Reátegui, quien descartó haber dado una consultoría a Odebrecht. “No he tenido ninguna relación por el Gasoducto con él. Yo he trabajado con el estudio Pizarro para dar un servicio a otra empresa. No sé qué actividades habrá hecho el señor Pizarro”, manifestó.

-‘Bigode y Cabelo Moneca’-

El exfuncionario de la Municipalidad de Lima y cercano colaborador del exalcalde Luis Castañeda Lossio, Martín Belaunde habría recibido pagos ilegales de Odebrecht por Rutas de Lima y por la campaña municipal del 2014.

De acuerdo a Jorge Barata, el también amigo personal de Castañeda Lossio tenía asignado dos 'codinome' ‘bigode’ (bigote en castellano), que en las planillas de la caja 2 figura con dos pagos que ascienden a US$75.527 por Rutas de Lima y ‘Cábelo Boneca’ que, por la misma concesión, recibió US$36,842.

-‘Careca’ -

Según Jorge Barata, el 'codinome' (apelativo) ‘Careca’ fue utilizado para identificar a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien, de acuerdo a las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, recibió un pago ilegal ascendente a US$500 mil por el concepto “Vías Novas de Lima” el 25 de agosto del 2014, un mes antes de que se desarrollaran las elecciones Municipales y Regionales en las que la ex alcaldesa postuló sin éxito.

Fuentes de este Diario señalan que el exejecutivo de Odebrecht aseguró que este pago estaba relacionado directamente con la obra Rutas de Lima.

-‘Almofadinha’ -

En otro momento del interrogatorio, Jorge Barata indicó que el codinome ‘Almofadinha’ (almohadita o cojín en español) es el apodo que recibió el exárbitro de la Cámara de Comercia de Lima, Horacio Cánepa, para recibir diversas entregas de dinero por un total de US$728.364 a cambio de favorecer a Odebrecht en procesos relacionados con la construcción de la carretera Interoceánica.

-‘Curriculum vita’ -

De acuerdo a Jorge Barata, ‘Curriculum Vita’ es el 'codinome' que recibió el ex primer ministro César Villanueva. Según relató el exejecutivo de Odebrecht, la empresa le entregó US$60 mil en efectivo a cambio de ser beneficiada en la carretera Cuñumbuque – Zapatero – San José de Sisa, adjudicada por más de S/109 millones.

-‘Magneto’ -

En las planillas de la empresa figuran dos pagos de US$20 mil cada uno al codinome ‘Magneto’ el 24 de octubre del 2014 relacionados a la obra Gasoducto Sur. En este caso, según el testimonio de Jorge Barata, los comunicadores Víctor Andrés Ponce y Arturo Valverde fueron los receptores de los mismos. El primero es director periodístico del portal web El Montonero y el segundo columnista del mismo.

Ambos desvirtuaron tener vínculos con Odebrecht. Ponce alegó “una campaña de desprestigio” y Valverde negó conocer a Barata o haber hecho alguna consultoría a favor de Odebrecht.

-‘Plim plim’ -

De acuerdo a Ricardo Boleira, el 'codinome' ‘Plim plim’ –que aparece con un pago ilícito total de US$73.684- corresponde al columnista del diario Expreso Rafael Hidalgo y al periodista Juan Carlos Valdivia.

En comunicación con El Comercio, ambos aceptaron haber firmado contratos de asesoría con Odebrecht, pero aseguraron que los pagos se hicieron a través de un banco.

-‘Navío y Estrela’ -

Durante los interrogatorios del martes pasado, Ricardo Boleira, reconoció que el 'codinome' ‘Navío’ corresponde al exgobernador del Callao Félix Moreno.

Según las planillas del departamento de sobornos de la constructora, recibió dos pagos ilícitos ascendentes a US$631.578 a cambio de beneficiar a la firma brasileña con la concesión de la Costa Verde del Callao.

-‘Tito’ -

Según Jorge Barata, el codinome ‘Tito’ corresponde al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito. Según las planillas del departamento de operaciones estructuradas de la firma brasileña, el hoy detenido exfuncionario recibió tres entregas de dinero entre junio y agosto del 2014 que suman un total de US$947.367 bajo el concepto ‘Vía Cusco’.

-‘Vivo 2, Bolsa 2, Pelado’-

Jorge Barata reconoció que el 'codinome' ‘Vivo 2’, vinculado con el pago de US$1 millón a Hispamar Internacional Corp, el 11 de abril del 2014, corresponde al exviceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, Jorge Cuba, por el Metro de Lima.

Indicó que el nombre clave ‘Bolsa 2’ era una caja chica para el segundo tramo y los destinatarios fueron el comité de licitación del metro de Lima tramo 2 integrado por Mariellla Huerta, Jesús Munive y Edqwin Luyo.

En la planilla figura un pago US$304 mil. El ex ejecutivo de Odebrecht no recordó a quién se refería el codinome ‘Pelado’, el cual recibió cuatro pagos por un total de US$552.629 correspondientes a la misma obra.

-‘Radox y Escorpión’ -

Ricardo Boleira señaló que ‘Radox’ se trata de Carlos Arellano, un “experto en irrigación y agricultura” al que “se le pagó por Caja 2 porque ya trabajaba en otra empresa”, mientras que ‘Escorpión’ se trataría de una “caja chica del proyecto”.

Los codinomes ‘Radox’ y ‘Escorpión’ aparecen con pagos de US$421.052 y US$26.315 respectivamente por el proyecto de irrigación Chavimochic.

-J Lo-

Según Barata es un 'codinome' que hacía referencia a las fiestas que organizaba la empresa para agasajar a sus potenciales aliados en el Estado y en el sector privado. En la planilla figura un pago de US$10.026.

Estos fueron los únicos codinomes que Jorge Barata y Ricardo Boleira pudieron reconocer durante las diligencias del 6 de agosto pasado debido a la falta de tiempo, ya que los interrogatorios duraron más de 12 horas.