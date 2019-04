Ex teniente alcalde: Imagino que Barata presentará evidencias sobre Villarán

Eduardo Zegarra fue el teniente alcalde de Susana Villarán y ambos militaron en Fuerza Social. No la acompañó en su intención de tentar la reelección y marcó distancia cuando ella decide acompañar a Daniel Urresti en su plancha presidencial, candidatura que luego fue retirada. En ese momento se distanciaron políticamente. Por ahora el ex funcionario edil prefiere esperar a que Jorge Barata sustente con documentos el aporte de 3 millones de dólares que asegura dio Odebrecht a la campaña de la no revocación.

Barata ha confirmado que la ex alcaldesa de Lima le solicitó 3 millones de dólares para su campaña de la no revocación y que incluso le agradeció el aporte.

Hasta donde tengo entendido son las mismas declaraciones que él ya había dado antes. Está ratificando lo que había planteado. Creo que la señora Susana ha planteado una versión distinta, en cierta forma en este tema no ha cambiado la situación.

Barata está ratificando también lo que antes había dicho el publicista Valdemir Garreta, respecto a que recibió ese dinero para trabajar en la campaña por el NO. ¿En todo caso, usted confía en la inocencia de la señora Villarán?

Como toda persona con la cual he trabajado tengo un aprecio por la señora Villarán, pero efectivamente ella está enfrentando una investigación preparatoria y tendré que esperar al término de dicho proceso para formarme un juicio. No estoy en condiciones de decir si confío o no confío en lo que ella está diciendo. Creo que tengo que evaluar cómo se están diciendo las cosas, me imagino que el señor Barata va a presentar evidencias sobre lo que ha planteado y eso tendrá un impacto en el proceso.

¿Qué relación tiene actualmente con la ex alcaldesa?

No tengo ninguna relación. Nosotros hemos tenido un distanciamiento político ya hace algunos años a raíz de su participación en la campaña presidencial del señor [Daniel] Urresti. Incluso antes porque yo ya no participé en la campaña para la reelección.

Volviendo a la campaña de la no revocación, ¿nunca le llamó la atención que esta campaña tuviera tanto financiamiento al punto de pagar los servicios de un mentado publicista como Luis Favre, que ya había asesorado al ex presidente Ollanta Humala?

Yo ya declaré sobre eso a la Comisión Lava Jato del Congreso. Nosotros pedimos información sobre la contratación de Favre porque entendíamos que era un publicista bastante costoso, y se nos mencionó que estaba siendo contratado por un determinado monto. Sobre otros gastos, en mi caso, yo no tuve mayor idea de cuánto se estaba gastando. Mi interpretación era que la campaña estaba recibiendo algún apoyo político brasileño que incluía la participación de Favre, pero de ninguna manera tenía una sospecha de que hubiera fondos de Odebrecht u otra empresa constructora envueltos en el financiamiento de la campaña. Eso no pasó por mi cabeza.

Luego se ha conocido que el modus operandi era que las empresas brasileñas eran las que pagaban las asesorías de Favre.

Claro. De la información que se desprende de las declaraciones había ya un modus operandi que funcionaba para varias ocasiones, que parece ser el mismo que operó para la campaña del señor Humala. Bueno, parece que acá [campaña de no revocación] se siguió por esa línea, sobre la que nosotros no teníamos ninguna información ni sospecha de que estaba ocurriendo.

Y además, de acuerdo a la tesis de la fiscalía, estos aportes a la campaña coincidieron con la firma de contratos de obras durante la gestión de Villarán, que beneficiaron a ambas constructoras brasileñas.

Es una hipótesis que la fiscalía va a tener que probar. Lo concreto de acuerdo a las declaraciones de Barata es que hubo un aporte monetario muy grande a la campaña de revocatoria. Si la empresa se benefició con algún tipo de renegociación de contrato es algo que tiene que determinarse objetivamente, de acuerdo a la línea de tiempo, sobre las decisiones que se tomaron. Es un tema bastante técnico, la impresión que tengo es que tal cosa no ocurrió, pero es algo muy técnico que tiene que ser analizado con mucho cuidado.

La señora Villarán ha dicho que ella no participó activamente de esa campaña, pero Anel Townsend, que fue vocera de la campaña en cuestión, dijo lo contrario. ¿Coincide con la versión de esta última?

Yo tengo mi propia visión del proceso. La alcaldesa al igual que yo tenía que trabajar en la gestión de la ciudad, no podíamos dedicarnos a la campaña durante todo el día. Las reuniones a las que yo asistía para discutir temas de campaña eran en horario nocturno, fuera del horario de trabajo. No tengo constancia de que Villarán haya descuidado sus labores de alcaldesa por la campaña...

¿Participó usted en las reuniones con los publicistas para diseñar la campaña?

Sí participé en reuniones donde se discutieron algunos temas de la campaña y solo con el señor Favre. Al otro publicista [Valdemir Garreta] no lo conocía.

¿Y también se hablaba de cómo se estaba financiando la campaña en estas reuniones?

No, solo del tema de la campaña, de coordinaciones con sectores políticos. Jamás se discutió [en las reuniones que participé] nada que tenga que ver con financiamiento.

