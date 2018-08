El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, junto a otros 11 altos funcionarios —como jueces y fiscales supremos y ex integrantes del CNM—, fueron señalados como "parte de la organización criminal" Los Cuellos Blancos del Puerto.

Así lo establece un informe complementario que fue enviado hace dos semanas por la fiscal Anticorrupción del Callao, Sandra Castro, hacia la Fiscalía de la Nación.

El Comercio accedió a este documento signado como el informe Nro. 01-05-2018-MP-FN, de fecha 15 de agosto y que llegó hasta la oficina del fiscal supremo Pablo Sánchez, en el marco de la investigación que sigue al juez supremo César Hinostroza y a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera.

El informe relata que desde que se iniciaron las investigaciones sobre el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” se halló información que debe ser puesta en conocimiento de las instancias competentes por estar referidas a altos funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Se trata del actual fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos y los fiscales supremos Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Tomás Aladino Gálvez Villegas.

También se incluye también a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes y Ángel Romero Díaz.

Junto a ellos, los ya conocidos César Hinostroza, Orlando Velásquez, Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez; y se incluye también al exconsejero Herbert Marcelo Cubas.

El informe recoge las declaraciones del colaborador eficaz FPCC1308-2018, brindadas ante el despacho de la fiscal Castro.

"(...) El grupo (...) querían evitar que sea reelecto como Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, ante ello el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarry", sostiene el colaborador.

Agrega el colaborador que para ello recurren a Antonio Camayo para que realice una reunión con los periodistas para que realicen entrevistas de apoyo dirigidas, "y por eso que los integrantes del organigrama tenían en mente que el Ministerio Público se encontraba manejado y controlado por ellos".

El informe también señala al ex presidente del Poder Judicial Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, como una personal "relacionada" a esta organización criminal.

Rodríguez indicó a este dijo a este Diario que ante cualquier investigación que se pueda abrir, estará llano a colaborar.

“Ya presenté mi descargo (ante el Congreso y Poder Judicial) y lo haré cada vez que me mencionen. Nunca he asistido a ninguna reunión secreta con las personas investigadas ni me comprometido a nada irregular. Mi actuar ha sido transparente”, indicó.

El documento señala que al ser altos funcionarios les corresponde un "proceso especial" por estar regulados bajo el antejuicio político, según el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.

"Así, a los efectos del presente informe, es de recalcar que el artículo 451.2 del Código Procesal Penal, estipula el supuesto en el que una investigación implique a varios sujetos entre los cuales algunos puedan gozar de la prerrogativa del antejuicio, para tal fin los actuados deberán ser elevados al fiscal competente", se lee en el documento.

Según pudo conocer El Comercio, luego que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, se inhibiera de seguir conociendo la investigación contra Hinostroza; se facultó al fiscal Sánchez Vela​rde para investigar a dicho magistrado y a cuatro ex miembros del CNM.

Estos cinco funcionarios fueron denunciados constitucionalmente ante el Congreso la tarde del miércoles.

-Respuestas-

Este Diario trató de comunicarse con los magistrados; sin embargo el fiscal Chávarry no respondió. Llamamos al representante de prensa del Ministerio Público para recoger la versión del fiscal Rodríguez Monteza, pero no respondieron.

Tratamos de contactar a los jueces Figueroa y Hurtado a través del área del área de prensa del Poder Judicial, pero desde dicha oficina nos indicaron que nos informarían de cualquier comunicación.

Por su parte, el fiscal Tomás Gálvez, dijo desconocer sobre el informe que está en la Fiscalía de la Nación.

“No conozco a la gente de los Cuellos Blancos, excepto a (César) Hinostroza que está vinculado y obviamente si se tiene que investigar, se tiene que hacer. Eso es todo lo que podría decir”, manifestó.