El presidente Pedro Castillo anunció el último viernes que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para que, a partir de un referéndum, se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo con la redacción de una nueva Constitución. Expertos consultados por El Comercio comentaron que la iniciativa es inviable. En el ámbito político, consideraron que se trata de una medida con efectos distractivos y una forma de ceder a demandas de Vladimir Cerrón, fundador y secretario general del partido de gobierno Perú Libre.

Erick Urbina, profesor de Derecho Constitucional, dijo que se trata de “una propuesta inconstitucional, porque estaría vulnerando la atribución que tiene el Parlamento de reformar la Constitución, que es una atribución exclusiva y excluyente del Congreso”.

Agregó que el Ejecutivo puede enviar las propuestas de reforma constitucional que considere, pero el Congreso actúa de manera autónoma, al margen de la intención de que la consulta se incluya en las elecciones de octubre próximo. Para reformar la Constitución se necesitan 87 votos en dos legislaturas o 66 votos en una legislatura más un referéndum.

“Poner una fecha, las elecciones municipales y regionales, para ahí incluir la consulta, está directamente coaccionando al Parlamento para que lo apruebe en esta legislatura y lo someta a referéndum”, consideró Urbina.

El constitucionalista Luciano López indicó que si bien aún no se conoce el contenido del proyecto, se puede estimar cómo sería planteado. Recordó que, tras la caída del fujimorismo, se abordó la posibilidad de presentar un proyecto de referéndum que consistía en que se convoque una asamblea constituyente “que diseñe la composición de esta asamblea, sus formas de elección, el tiempo, y que si esto se aprobaba en el Parlamento, tenga que ser consultado a la población vía referéndum”.

“Si ese es el camino, no sé si lo van a recurrir, sería con base en este antecedente”, afirmó López. Añadió que es poco probable que la propuesta de Castillo supere la etapa de la Comisión de Constitución.

El abogado Aníbal Quiroga resaltó que la propuesta es inviable e inconstitucional. “En primer lugar, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional y una ley del Congreso, el referéndum para la reforma solo se puede hacer una vez que el Congreso haya aprobado la forma. En segundo lugar, la asamblea constituyente no está en la Constitución”, detalló.

José Jerí, vocero de Somos Perú; Enrique Wong, segundo vicepresidente del Congreso; Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular; Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular; y José Williams, vocero de Avanza País, se pronunciaron en contra del planteamiento del jefe del Estado.

“No es momento de consultas para una nueva Constitución, es momento de plantear adelanto de elecciones, previa reforma política y electoral”, escribió en Twitter la legisladora no agrupada Flor Pablo.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, sostuvo ayer que esta propuesta “se tiene que discutir en el próximo Consejo de Ministros, porque es el conducto regular”.

Prioridad

Milagros Campos, magíster en Ciencias Políticas, comentó a El Comercio que antes de cambios totales a la Constitución, se requiere que el Gobierno promueva políticas públicas. “Un nuevo marco normativo no soluciona los problemas de gobierno. Para poder solucionarlos hay que gobernar y eso supone dictar medidas que atiendan los problemas. [...] Una Constitución no es un cambio de políticas públicas, el marco normativo no va a generar trabajo y más inversión”, declaró.

En tanto, la politóloga Kathy Zegarra indicó que, “en términos de negociación, por su propia sobrevivencia, el presidente está cediendo a una demanda de [Vladimir] Cerrón y un sector de la izquierda sin realmente identificar que esto signifique una política a favor de la ciudadanía”.

Zegarra coincidió con Campos en que la necesidad está en “generar políticas públicas”.