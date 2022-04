26 setiembre 2021

“Pedro Castillo no promueve la Asamblea Constituyente”

Torres volvió a pronunciarse sobre el tema y reiteró que el presidente Castillo no promueve el proyecto de recolección de firmas para convocar a un referéndum por una Asamblea Constituyente, que se encargará de redactar una nueva Constitución.





“Él no promueve la Constituyente. Antes de ser presidente tenía el proyecto de ley para presentarlo ante el Congreso para que se modifique la Constitución. No lo hizo y no lo hace porque genera incertidumbre. Pero los corruptos se oponen a la Asamblea porque la Constitución actual les garantiza la impunidad. Ellos no quieren que se modifique la parte económica, pero comparándola con otros países, es la peor”, comentó el entonces ministro de Justicia en entrevista con Correo.





Pese a que indicó que el proyecto para cambiar la Carta Magna genera incertidumbre desde el inicio de la gestión, el Torres subrayó que el jefe de Estado no debe pronunciarse en contra ni oponerse. “Él no la promueve y no tiene que pronunciarse. (Pedro) Castillo no se puede oponer”, sostuvo.