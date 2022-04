Abogados consultados por El Comercio cuestionaron la propuesta anunciada por Pedro Castillo sobre una consulta acerca de una Nueva Constitución y señalaron que esta deberá pasar por el Congreso. Allí, el Legislativo podría archivarla.

El constitucionalista Joseph Campos opinó que un referéndum para una asamblea constituyente no está previsto en la Carta Magna y, por lo tanto, no debería ser estimado. “Ese proyecto de ley es inconstitucional, debería ser desestimado y quedar archivado. [...] Los momentos constituyentes no se hacen consultando a la gente”, declaró.

Natale Amprimo expresó que la propuesta no es viable, porque “la Constitución no se modifica por referéndum”. Además, comentó que “una nueva Constitución no va a hacer que lo que es mediocre sea eficiente”. Ambos constitucionalistas coincidieron en que toda reforma constitucional debe pasar por el Congreso, tal como establece el artículo 206 de la Carta Magna.

VIDEO RECOMENDADO El presidente Pedro Castillo anunció desde la región de Cusco que presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para que en las próximas Elecciones Regionales y Municipales de este año se consulte en referéndum para determinar si el país está de acuerdo con una nueva Constitución. (Fuente: TV Perú)

Para Omar Cairo, la propuesta solo sería viable si sigue el camino de presentarse como una reforma constitucional y si el Congreso la aprueba por 66 votos y un posterior referéndum, u 87 votos en dos legislaturas. “La consulta al pueblo de si quiere o no un cambio de Constitución no está contemplada en la Constitución actualmente. Para realizar esa consulta, habría que modificarla”, dijo.

La constitucionalista Beatriz Ramírez estimó que la propuesta de Pedro Castillo no sería aprobada en el Congreso. “El Congreso no ha abordado reformas constitucionales urgentes como cuestión de confianza, vacancia presidencial o disolución del Congreso cuando el Ejecutivo lo ha propuesto. Hay debates necesarios, pero no se muestra prioridad de darlo”, comentó en su cuenta de Twitter.

¿Por qué el mal vaticinio? Porque el Congreso no ha abordado reformas constitucionales urgentes como cuestión de confianza, vacancia presidencial o disolución del Congreso cuando el Ejecutivo lo ha propuesto. Hay debates necesarios, pero no se muestra prioridad de darlos 3/ pic.twitter.com/5ebZ0M0H30 — Beatriz Ramírez Huaroto (@bearamirezh) April 23, 2022

En tanto, el constitucionalista Luciano López cuestionó que la consulta ciudadana solo se centre en un cambio de constitución. “Que exista otra opción por consultar: ¿aprueba reforma política parcial y adelanto de elecciones? Para lograrlo, tenemos propuesta escrita. La divulgaremos esta semana”, adelantó vía Twitter.

José Tello y José Naupari, especialistas en temas electorales, manifestaron que sí es posible introducir una consulta ciudadana a un proceso electoral en curso. Tello citó el antecedente de la consulta ciudadana de diciembre del 2018, donde se aprobaron reformas constitucionales en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios regionales.

¿Por qué solo consultar si se quiere Asamblea Constituyente o no reformar nada?

Que exista otra opción por consultar: ¿aprueba reforma política parcial y adelanto de elecciones?

Para lograrlo, tenemos propuesta escrita. La divulgaremos esta semana☝🏻👇🏻

Necesitaremos apoyo de tod@s https://t.co/ZT6vXvzJza pic.twitter.com/mPpUPmLZme — Luciano López Flores (@lucianolopez27) April 23, 2022

Naupari incidió en que aún no hay mucha claridad sobre la propuesta y la consideró inviable. “¿Es un proyecto de una norma con rango de ley o de reforma constitucional? [...] Yo puedo decir: ‘Consúltese a la ciudadanía si quiere nueva Constitución’ y pueden decir sí, y eso no quiere decir que habrá una constituyente”, dijo.

Hace unos días, el propio Jurado Nacional de Elecciones recordó que toda convocatoria a un referéndum sobre una cambio en la Constitución debe ser hecha por el presidente luego de haber sido aprobada en el Parlamento.

El JNE precisó que todo referéndum para aprobar una reforma constitucional debe ser ahora convocado por el presidente de la República por disposición del Congreso, de acuerdo con la Ley N.° 31399 publicada el pasado 30 de enero. 👉 https://t.co/6sRBHDV9m4 pic.twitter.com/viMxlxwyHO — JNE Perú (@JNE_Peru) April 14, 2022

En un pronunciamiento, el ente electoral recordó que así lo estableció la Ley 31399 aprobada por el Parlamento y publicada el 30 de enero, que modificó los artículos 40 y 44 de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley N.° 26300).

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, cuyo grupo estará a cargo del predictamen de la propuesta, señaló que una propuesta como la anunciada por Pedro Castillo no está en la Carta Magna. En tanto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ya manifestó su oposición a la iniciativa.