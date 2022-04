El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recordó que hay mecanismos en la Constitución que permiten la disolución del Congreso y que el Gobierno no los ha aplicado para no generar inseguridad jurídica.

El titular de la PCM respondió así los reclamos de las personas que estuvieron presentes en el VI Consejo de Ministros Descentralizado en Cusco, que exigían un “cierre del Congreso” a lo largo del evento.

“Con relación al cierre del Congreso, la Constitución señala los mecanismos. Señores congresistas, nosotros no hemos hecho uso de esa facultad. No lo hemos hecho para no crear inseguridad jurídica”, aseguró en su discurso de cierre del Consejo de Ministros.

“Pero equitativamente, también se debería terminar con esto de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y terminar con esto, porque alguien dice: ¿por qué están en ese enfrentamiento? Trabajen, ¿por qué hacen caso al Congreso?”, agregó.

Aníbal Torres sobre el cierre del Congreso

Aníbal Torres precisó que con sus actos para buscar la vacancia, el Poder Legislativo “impide” que el Gobierno trabaje por atender las diversas interpelaciones.

“Yo no estoy criticando la facultad que tiene el Congreso de interpelar, es su facultad, su derecho, sacar (a los ministros) en el momento que el Congreso lo desee. Es así, eso está previsto en la Constitución. Nadie se aferra aquí al cargo y nadie desconoce las facultades de los otros poderes”, aseguró el primer ministro.