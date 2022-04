20/8/21

La primera y única sesión

El AN realiza su sesión 131, la primera en el gobierno de Pedro Castillo. Tras resaltar la importancia del encuentro, el mandatario se dirige a los miembros del foro para decirles que "tendrán siempre las puertas abiertas" y dice esperar que la sesión sea una de las muchas que se sostendrán durante su gestión. "No vamos a desligitimar a nadie, no están en nuestro plan otros intereses", asevera el docente. Luego, tras recordar que es la sesión 131, expresa: "Me pregunto, ¿en las sesiones anterioires acaso no se trataron también estos temas? [...] Por qué no una próxima reunión que no solamente sea declarativa, sino tengamos un espacio más real, una en cada macroregión del país".

En la cita se presentan los llamados "Consensos por el Perú", lineamientos prioritarios para el corto y mediano plazo en seis grandes temas. (Foto: Presidencia)