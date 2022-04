Para el primer ministro Aníbal Torres parece ser ya un ejercicio cotidiano atacar a distintas personalidades e instituciones y tener un discurso divisorio, pese a que el Perú está en medio de una crisis política y social acrecentada por los serios cuestionamientos contra el gobierno de Pedro Castillo debido a su capacidad de gestión e indicios de hechos corrupción.

Aunque Torres suele acusar a la prensa —incluyendo a este Diario— de agredirlo o mentir, fue él quien ha propinado recientemente insultos y ataques contra el cardenal Pedro Barreto y el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional (AN), Max Hernández. Esto pese a que el gobierno de Pedro Castillo está próximo a encabezar una sesión de dicho foro con el fin de apelar al diálogo, enfrentar la crisis y llegar a consensos.

Pero las expresiones de Torres, conocidas este miércoles, petardean ese intento. En un diálogo virtual el último domingo con la página en Facebook “La universidad al aire”, el primer ministro acusó al cardenal y arzobispo de Huancayo de respaldar a los grupos de poder en el Perú, porque “jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías” o sobre “las cosas buenas que se están haciendo” en el gobierno.

“Ahí tenemos a un cura, el cura Valverde. Discúlpeme, me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona”, dijo aclarando luego que se refería a Barreto y aludiendo a fray Vicente de Valverde, quien participó de la captura del inca Atahualpa con la expedición colonizadora de Francisco Pizarro.

El miércoles, en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Torres aseguró que usó el término “miserable” como parte de un “dicho popular” cuando un nombre es olvidado. “Pero no ha sido con el propósito de ofender”, agregó.

Cabe recordar que el cardenal Pedro Barreto participó de la comitiva del gobierno que acudió a Huancayo tras manifestaciones sociales. Asimismo, el representante de la Iglesia Católica en el Perú sostuvo en los últimos días reuniones con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y, luego de una de ellas, declaró que el mandatario se ha comprometido a dar un “cambio de rumbo radical” a su gestión e incluso deslizó la renovación del Gabinete Ministerial que hoy encabeza Torres.

(Video: La universidad al aire / Facebook)

Además, en el citado diálogo virtual, renegó del AN al cuestionar que no haya exigido el cumplimiento de acuerdos alcanzados en una sesión de agosto del 2021 referidos a la reforma política, que incluían la eliminación de la vacancia presidencial por incapacidad moral. “El Acuerdo Nacional no va a resolver nada”, reclamó añadiendo nuevamente un tono de broma al hablar de un “señor Fernández”. Luego señaló: “Allí está don Max Hernández. [...] ¿No es verdad que usted está siempre de lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que usted siempre está del lado de la ultraderecha y que cree usted que Pedro Castillo debe cambiar de posición política para que exista paz en el país?”, cuestionó.

El miércoles, Torres reiteró su postura sobre el AN: “Es la verdad, así que no se sorprendan. Habrá que decir alguna vez la verdad, ¿no?”.

(Video: La universidad al aire / Facebook)

El primer ministro también brindó una entrevista el último martes a José Flores Castañeda, un simpatizante etnocacerista que pide la libertad del sentenciado Antauro Humala, que se hace llamar en redes sociales ‘El etnopatriota’ y se presenta como licenciado del Ejército Peruano. No obstante, fuentes de la institución señalaron a El Comercio que su nombre no aparece en el Sistema de Administración de Personal de Tropa del Ejército (Sapte).

En esa entrevista, Aníbal Torres volvió a atacar a la prensa y afirmó: “Algo tenemos que hacer con relación a eso, porque ya se están pasando”.

En otro momento, sostuvo que Antauro Humala “no ha sido olvidado” por el gobierno, aunque reiteró que no puede ser indultado ni liberado.

Exigen su salida

Instituciones miembros del Acuerdo Nacional condenaron los dichos de Torres y exigieron su salida del Gabinete.

En un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana rechazó el insulto de Torres contra el cardenal y acusó daños a su dignidad.

Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana.

Más temprano, en “Exitosa”, Hernández aludió con molestia a las expresiones de Torres y pidió a Castillo gobernar para todos los peruanos “y no para lo que le dice un partido”.

“No tiene ningún derecho de expresarse de esa manera ante el monseñor, que lo único que está haciendo es tratar de ayudar a un gobierno que se está yendo al despeñadero. Es un irresponsable. No debe seguir un día más en el cargo. Es un peligro para el país. No entiende la naturaleza de la crisis, no tiene una lectura de lo que está pasando en el país y cree que solucionará el problema insultando a todos los que no piensan como él. Ya debe retirarse. Le está haciendo muchísimo daño al país”, condenó Eduardo Salhuana, vocero de APP, en diálogo con El Comercio.

José Arriola, portavoz alterno de Acción Popular, solicitó a Castillo el cese de Torres como primer ministro. “El presidente tiene que demostrar autoridad y disponer inmediatamente el cese de este sujeto. Todo el tiempo ha estado en una actitud confrontacional e irrespetuosa. No ha dado la talla y ha mostrado inoperancia y una actitud vulgar. Independientemente de la recomposición del Gabinete, debe retirarlo y encargarle el cargo a cualquier ministro de manera transitoria. No es dable que siga ni un minuto más en el cargo”, insistió.

Juan José Gorriti, representante de la CGTP, consideró que las expresiones de Torres están “fuera de foco” y cuestionó las expresiones de primer ministro contra el cardenal. “Muy pocos gobiernos han cumplido con las políticas discutidas y acordadas por el Acuerdo Nacional, que ha emitido hasta la fecha 35 políticas de Estado, tocando los sectores más importantes: empleo, salud, educación, lenguas, mujeres, entre otros [...] Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo porque creemos que nuestro país necesita realmente avanzar en consenso para salir de la crisis”, refirió.

Por otro lado, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, calificó de muy difícil que el gobierno pretenda sostener un diálogo en las actuales condiciones. “Estábamos, se supone, cerca de sostener una sesión del Acuerdo Nacional, pero básicamente Torres la está ninguneando. [...] Queda claro que es imposible tener un diálogo fructífero si se empieza así, sobre todo con quienes serán los facilitadores de un proceso de diálogo”, manifestó.

Añadió que la continuidad del actual jefe del Gabinete es insostenible. “No sé si convenga un cambio en el Gabinete tras el Acuerdo Nacional. Yo diría [que se realice] antes”, sentenció Rotta.

En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un pronunciamiento calificando de “temeraria” la afirmación de Torres respecto a hacer algo contra la prensa desde el gobierno. “En esta última actuación, el primer ministro, transita de la acusación a la amenaza velada, lo que no hace más que profundizar el clima de animadversión contra periodistas y medios de comunicación indiscriminadamente”, advirtió la entidad.