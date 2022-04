El ministro de Educación, Rosendo Serna, trató de justificar las frases ofensivas que lanzó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en contra del cardenal Pedro Barreto durante una entrevista y aseguró que se trató de un “término coloquial”.

Serna señaló que conversó con el primer ministro respecto a sus declaraciones, en las que calificó al cardenal de ser una “persona miserable”. En ese sentido, contó que este le brindó una explicación detrás del agravio.

“Estuvimos conversando y el premier dio una explicación. Hay un término coloquial cuando a veces uno no se acuerda el nombre de una persona, creo que en ese momento lo ha señalado así. Me parece que hay una situación de momento que ocurrió, pero esa es la explicación”, declaró en diálogo con Canal N.

“Creo que todos merecemos respeto y todos merecemos una consideración. En determinados momentos los aspectos coloquiales no deben tomarse en cuenta, no deben expresarse en todo caso. Pero el premier lo ha señalado en la conferencia de prensa”, agregó.

Declaraciones de Rosendo Serna

Asimismo, el titular del Ministerio de Educación sostuvo que si no existe una convivencia o una amistad, este supuesto término coloquial se puede entender de diferente manera.

Finalmente, Rosendo serna aseveró que debe haber un diálogo interno entre Aníbal Torres y el cardenal Pedro Barreto donde “se limen esas asperezas y si hay que pedir esas disculpas del caso, hay que hacerlo”.

Aníbal Torres se pronuncia

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia Consejo de Ministros (PCM), el jefe del gabinete aseguró que las frases lanzadas contra Barreto “no han ido con el propósito de ofender”.

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’, o algo así, que es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. Eso ha sido, pero no ha sido con el propósito de ofender”, expresó.