Pese a los graves cuestionamientos a la capacidad de gestión del gobierno de Pedro Castillo e indicios de actos de corrupción, el primer ministro Aníbal Torres volvió a arremeter ayer contra la prensa e instituciones como el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional (TC).

Y no lo hizo en cualquier espacio, sino durante su alocución en una reunión con autoridades y representantes de organizaciones sociales de Cusco realizada ante la convocatoria de un paro regional por el alza del costo de vida y otras demandas. Ahí, aseguró que el Gobierno es atacado “con cualquier pretexto”.

“La prensa nos ataca todos los días y tienen razón de atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses”, dijo en parte de su discurso. En otro momento, volvió a poner como ejemplo al genocida Adolfo Hitler respecto a la construcción de vías de comunicación en Alemania, aunque aseguró que no halagaba al dictador.

“Por más obras buenas que haya hecho, se le condena por las cosas malas. Pero ustedes ven esa prensa de Lima muy dolida, me ataca día y noche porque dicen que he elogiado a Hitler. La ignorancia”, refirió, pese a que su exabrupto de hace unos días en Huancayo recibió la condena unánime, incluso de las embajadas de Israel y Alemania.

Precisamente, el pasado 7 de abril, Torres ya había recurrido a dicho discurso en Huancayo durante otra reunión con gremios de Junín.

El jefe del Gabinete también aprovechó su mensaje de ayer para sostener que en un sector del Congreso hay “golpistas”. Tras indicar que está “con una serenidad única, una tranquilidad única”, dijo: “Que me van a censurar, así será. Es facultad del Congreso, no se puede desconocer esa facultad. Lo que no se tiene que desconocer es el hecho de que desde el primer día que Pedro Castillo asume el poder estamos con vacancia presidencial noche y día”.

También enfiló sus críticas al TC por la sentencia a favor del indulto del condenado expresidente Alberto Fujimori. “Y esos sujetos del Tribunal Constitucional que hicieron eso se consideran grandes juristas, salen y sacan pecho todavía, ¿y dicen que son docentes universitarios?”, expresó. Previamente, afirmó que “cada miembro del Tribunal Constitucional tiene su propietario, el partido político que lo llevó a ocupar ese lugar”.

Asimismo, abogó por reformas en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y la Policía Nacional para combatir la corrupción.

A pesar de todas estas expresiones, Torres llamó a la unidad y resaltó la importancia del diálogo, aunque en su discurso no planteó soluciones concretas a las demandas cusqueñas.

Severas críticas

Adriana León, jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), calificó de imprudente el discurso de Torres, pues puede generar hechos de violencia contra periodistas en medio de la cobertura de un conflicto social.

“Se le echa la culpa a la prensa por las cosas que la gestión está haciendo mal. Y en realidad la prensa está fiscalizando la gestión pública, que deja mucho que desear”, manifestó a El Comercio.

Luis Aragón, congresista de Acción Popular representante de Cusco que estuvo en la reunión, cuestionó que Torres haya tenido “un discurso nuevamente de lucha de clases, división, odio, de mucho complejo”.

“En toda la alocución ni se ha referido a temas puntuales de la agenda de Cusco”, declaró a este Diario.

En tanto, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo en Twitter que las palabras de Torres “incitan permanentemente al odio y desunión”.

“Está claro que no tienen más que decir. Sus días están contados”, sentenció.