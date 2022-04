Conforme a los criterios de Saber más

Una semana después de haberle sugerido a los ciudadanos consumir más pescado ante el alza en el precio del pollo, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, protagonizó un nuevo exabrupto. Desde Huancayo, donde se realizó una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, elogió que Adolfo Hitler, dictador alemán y causante del mayor genocidio de la historia, haya llenado de autopistas a su país.

“Italia y Alemania eran igual a nosotros, en una oportunidad Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia, Hitler vio esto y fue a su país y lo llenó de autopistas, aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación”, manifestó. Sus palabras generaron un rechazo unánime.

La directora del Centro Educacional Holocausto y Humanidades, Patricia Flowers, calificó de “lamentables” las expresiones de Torres, y recordó que las acciones del régimen nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, no solo afectaron a los judíos, sino también a personas con discapacidad, a los gitanos y a los homosexuales.

“Es lamentable que un jefe de Gabinete, que se supone está para guiar a un país, haga una comparación tan denigrante, [Hitler] mató a más de seis millones de personas, las carreteras que construyó fueron para llevar a personas a campos de exterminio. Es muy lamentable que él tenga la idea de comparar un hecho tan trágico con lo que sucede en el país”, subrayó a El Comercio.

Flowers alertó que las palabras del primer ministro pueden hacer creer a ciudadanos pocos informados que Hitler realmente tuvo una influencia positiva en el desarrollo de la conectividad en Alemania, cuando realmente no fue así. “Él es un ministro, una autoridad, aquí en el Perú tenemos a sobrevivientes del holocausto, se les tiene que escuchar para evitar que la historia se repita”, remarcó.

Al respecto, el ex jefe del Gabinete Ministerial Salomón Lerner Ghitis, integrante de la comunidad judía en el Perú, rechazó las expresiones de Torres. “La ignorancia es atrevida, los peruanos somos capaces de construir carreteras, no necesita mencionar a un genocida como ejemplo. No podemos aceptar esto, y no solo hablo de la comunidad judía, sino de todos los peruanos”, expresó.

Lerner Ghitis refirió que al abogado “le ha quedado demasiado grande” el cargo de primer ministro, sobre todo después del mal manejo del paro de transportistas y de agricultores. “Tiene que asumir una serie de responsabilidades, es mejor que dé un pase al costado”, expresó en comunicación con este Diario.

Pudo realizar otra comparación

El politólogo e internacionalista Francesco Tucci refirió que el comentario de Torres es “desafortunado” y “descabellado” , porque no se puede tomar como referencia a la Alemania nazi, que generó la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de judíos. Agregó que tranquilamente pudo poner como ejemplo el trabajo que hizo Berlín tras la caída del muro en 1989 para reconectarse.

“Todos los especialistas saben que el país necesita ser conectado, se requieren carreteras, puentes y trenes, pero citar a Mussolini y a Hitler, honestamente como mínimo es desafortunado, descabellado, no se puede citar como un ejemplo positivo a la Alemania nazi, que provocó serias tensiones, la guerra, el genocidio de judíos, no es una comparación adecuada y es ofensiva para la comunidad judía”, sostuvo.

En diálogo con El Comercio, Tucci opinó que la situación del gobierno “es bastante compleja” no solo por su manejo de las protestas sociales, sino también por las declaraciones desafortunadas de sus representantes, como el jefe del Gabinete. “Veremos si estas expresiones tienen un impacto, si influye en la decisión de cambios futuros”, acotó.

A su turno, el internacionalista Francisco Belaunde dijo que las palabras del primer ministro son “graves” y probablemente le generen al gobierno un problema con la comunidad judía y con ciertos países europeos.

Añadió que es que la cancillería, en un “ejercicio delicado”, tendrá que ofrecer disculpas.

“No hay forma de explicar cómo así el primer ministro del Perú saca este tipo de comparaciones, es lamentable. Y va a generar reacciones. Elogiar a Hitler es inaceptable”, finalizó.

El internacionalista Óscar Vidarte afirmó que “políticamente, no fue la mejor referencia” la hecha por Torres, sobre todo cuando “hay muchos países en el mundo que han desarrollado su infraestructura”. “Recurrir a Hitler y a Mussolini para resaltar la importancia de una política de construcción [de caminos] es incorrecto por lo que significan para la historia este tipo de personajes”, expresó.

La Embajada de Israel en el Perú, a través de su cuenta de Twitter oficial, lamentó que el discurso político peruano incluya a “Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad”,

“Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de seis millones de judíos, elogiarlo es una ofensa para las víctimas de esa tragedia mundial”, cuestionó.

Desde el Congreso, el parlamentario Edward Málaga (Partido Morado), instó a Torres, a través de una carta, a rectificarse y ofrecer disculpas al pueblo alemán, así como evaluar su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), “ya que este dislate se suma a otros que, a estas alturas de nuestra crisis política, son una expresión de falta de lucidez y competencia de este gobierno para dirigir el país”.

Los cuestionamientos al primer ministro también vinieron de la bancada oficialista. El congresista perulibrista Álex Flores consideró “una vergüenza” que el abogado haya citado como ejemplo “a un fascista y genocida como Hitler”. “Ahora entendemos de donde provienen medidas erróneas como el fallido toque de queda. Queda claro que sin coherencia ideológica y programática los cambios no serán posibles”, tuiteó.

Representantes de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País también se sumaron a las críticas al jefe del Gabinete.

Minutos después del mediodía, cuando el presidente Pedro Castillo llegó a la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, Torres volvió a tomar la palabra para intentar justificar su elogió a Hitler.

“Si tuviéramos una educación de calidad en el Perú seríamos plenamente conscientes de que no hay ser humano absolutamente bueno ni absolutamente malo, que, si habíamos puesto como ejemplo el progreso de Alemania en las vías de comunicación, es un hecho real, eso no quiere decir que Hitler no sea considerado como un gran criminal y que todos aquellos que lo secundaron fueron procesados y sancionados por los gravísimos delitos que cometieron”, manifestó.