El Congreso llegó -una vez más- tarde a la jugada, cuando convocó a un pleno para el lunes 4 de abril. La Junta de Portavoces, como pocas veces, se había reunido un domingo para incluir en la agenda del pleno dos proyectos de ley referidos al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles y así poder dar una salida a la crisis política que afronta el país por el accionar errático del gobierno. No contaban con, ese mismo domingo, el Ejecutivo los adelantó y emitió una norma similar.

Pese a ello, los congresistas insistieron con su sesión plenaria y en adelante llevaron a cabo una serie de medidas poco efectivas que terminaron sin soluciones ante la inmovilización dictada por Pedro Castillo y develando las nuevas fricciones internas, sobre todo en el bloque opositor.

En la sesión de la Junta de Portavoces del domingo 3 de abril, los voceros de las bancadas acordaron dos cosas: exonerar del trámite de comisiones los proyectos referidos al ISC para incluirlos en la agenda y aprobarlos en el pleno; y citar a cuatro ministros cuyos sectores tenían incidencia directa en la crisis: Economía, Desarrollo Agrario, Transportes y Energía y Minas.

En la proyección de los portavoces parlamentarios, en el pleno ejercerían control político sobre el accionar “deficiente” de los ministros y aprobarían una ley que brinde una solución concreta a un tema principal de la crisis: el alza de precios en los combustibles.

Los cálculos congresales no contemplaron dos cosas: 1) que el Ministerio de Economía y Finanzas -ese mismo domingo 3- emitiera un decreto supremo la exoneración del ISC de las gasolinas desde los 84 octanos y 90 octanos, y también incluyera el diésel B2, B5 y B20; 2) que los ministros citados no asistan de manera presencial, sino que se conectaran de manera virtual a la sesión plenaria del lunes 4.

La “gobernabilidad” de la oposición

La sesión plenaria del lunes 3, empezó con la presentación virtual de los ministros citados, quienes exponían desde una sala de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Todo empezó a complicarse cuando los congresistas tomaron la palabra para exigir la presencia de los ministros en el pleno. Los reclamos venían incluso de representantes de las bancadas aliadas del gobierno, como Sigrid Bazán de Juntos por el Perú.

La defensa del gobierno llegó desde una bancada inesperada: la opositora Renovación Popular. Su vocero Jorge Montoya argumentó que, en aras de la “gobernabilidad”, se necesitaba buscar consensos con el Poder Ejecutivo.

Montoya fue secundado por José Jerí, vocero de Somos Perú, quien propuso una cuestión previa para coordinar una reunión con el presidente Pedro Castillo en busca de propuestas conjuntas -entre el Ejecutivo y Legislativo- que permitan una salida de la crisis.

Pese a que el reglamento parlamentario no contempla el uso de la cuestión previa para este tipo de coordinaciones, el pleno aprobó la propuesta de Somos Perú. Fueron 78 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones. Una de las bancadas que no estuvo de acuerdo fue la de Fuerza Popular que se abstuvo casi en bloque (Ernesto Bustamante votó en contra). La inconformidad de los fujimoristas se trasladó a la Junta de Portavoces que se convocó para las coordinaciones respectivas para la reunión con el presidente Castillo.

En la reunión de portavoces, el vocero fujimorista Hernando Guerra García reclamó la actitud de Jorge Montoya (Renovación Popular) tras acusarlo de estar “siguiendo el juego” del gobierno. Montoya, en tono castrense, respondió que era por la “gobernabilidad” del país.

Para los demás voceros, este era un capítulo adicional a la seguidilla de enfrentamientos que acumulan Fuerza Popular y Renovación Popular desde el frustrado primer proceso de censura contra el ahora exministro Hernán Condori (Salud), donde los celestes bloquearon la moción de los fujimoristas exigiendo una interpelación previa.

Una vez superada la discusión entre Guerra García y Montoya, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, propuso que la invitación al jefe de Estado sea a las 3 de la tarde del martes 5 de abril, en la Sala Grau de la sede legislativa.

Asistirían la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces, un representante de los no agrupados, y cinco ministros de Estado (incluidos los mismos 4 que estaban conectados de manera virtual en esos instantes y tuvieron que esperar por horas a la decisión final del Parlamento).

Con la participación de los voceros de cada grupo parlamentario y los integrantes de la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces del martes 5 de abril se desarrolló en la sala Miguel Grau. (Imagen: Congreso de la República)

Tiempo perdido

¿Por qué Alva proponía esperar hasta las 3 de la tarde y no convocar a una reunión a primera hora del día? Los cálculos eran que el pleno tendrían un largo debate sobre los proyectos del ISC que se extendería hasta altas horas de la noche, y necesitaban tiempo para que las bancadas -a lo largo de la mañana del martes 5- armen las propuestas que llevarían a la reunión con el presidente Castillo.

Pero los cálculos volvieron a fallar. El pleno no logró consenso para ninguno de los dos proyectos que se pusieron a debate. Uno de Avanza País planteaba limitar la facultad del gobierno para modificar tasas, y el otro de Fuerza Popular proponía suspender el ISC temporalmente. Ambas iniciativas fueron regresadas a la Comisión de Economía para su debido estudio técnico.

Tras 6 horas de sesión, el Congreso no tenía una medida concreta mas que agendar una reunión con el presidente Pedro Castillo. A los ministros que citaron para el lunes 4 los tuvieron 3 horas esperando de manera virtual (mientras coordinaban en Junta de Portavoces la reunión con el jefe de Estado), y no aprobaron ninguna de las 2 iniciativas que exoneraron del trámite de comisiones e incluyeron en la agenda del pleno.

Luego vino una seguidilla de oficios entre el Legislativo y el Ejecutivo respecto a la reunión con Castillo propuesta desde los portavoces.

Hora Autor del oficio Destinatario Contenido 8:59 p.m. María del Carmen Alva, presidenta del Congreso Pedro Castillo, presidente de la República Notificación del acuerdo de Junta de Portavoces e invitación para una reunión en la Sala Grau del Congreso para el martes 5 de abril a las 3:00 p.m. 9:10 p.m. Jorge Alva, secretario general de Palacio de Gobierno María del Carmen Alva, presidenta del Congreso Invitación de Pedro Castillo a una reunión en su Despacho Presidencial, el mismo martes 5 de abril, pero a las 8:00 a.m. La invitación abarca a la presidenta del Congreso y a la Junta de Portavoces. 10:10 p.m. Hugo Rovira, Oficial Mayor del Congreso Jorge Alva, secretario general de Palacio de Gobierno Recuerdan que el anuncio de la presidenta del Congreso -sobre la invitación a la reunión en sede legislativa- se dio antes del oficio de Palacio. Insisten en que la reunión sea el martes 5 a las 3: 00 p.m. 11:47 a.m. Tuit desde la cuenta de Presidencia de la República - Se informa que el presidente Pedro Castillo, junto a sus ministros de Estado, asistirá a la reunión convocada por el Congreso para las 3:00 p.m. del martes 5.

Fuentes de la Mesa Directiva explicaron que habían recibido información de que el presidente Pedro Castillo quiso presentarse ante el Congreso la misma noche del lunes 4 de abril. Bajo este argumento explican el hecho de que la presidenta María del Carmen Alva saliera a brindar una conferencia de prensa muy corta informando el acuerdo de la Junta de Portavoces. “Se buscó dejar en claro que el acuerdo y la invitación ya estaba dada y que Castillo no podía establecer algo distinto a eso y venir a la hora que le diera la gana”, indicaron las fuentes consultadas.

Mirado en perspectiva, los portavoces terminaron pensando que Castillo pudo haber intentado ir al Congreso, en la noche del lunes 4, para anunciar la medida de inmovilización ciudadana desde el pleno. Esto debido a que el anuncio de la polémica medida se diera luego a través de un mensaje a la Nación cerca a la medianoche.

El anuncio de Castillo agarró desprevenidos a la gran mayoría. Una vez conocida la medida, la presidenta María del Carmen Alva salió en RPP noticias, en plena madrugada, a criticar la medida y a anunciar que el Congreso funcionaría de manera normal a pesar a la inmovilización. Fue tan claro que Alva no estaba preparada -desde el ámbito comunicacional- que se le escuchó decir: “mi marido está durmiendo, no sabe que mañana no tendrá que ir a trabajar”.

A la tercera no fue la vencida

En Twitter, Alva articulaba mejor sus mensajes. Para las 12:17 a.m., desde su cuenta oficial se publicó el siguiente tuit: “El presidente Castillo no puede impedir el funcionamiento del Congreso (Art. 117 de la Constitución). El Poder Legislativo continuará con su agenda prevista para hoy martes 5 de abril”. La referencia al artículo 117 es clave pues implica una de las causales por las que el mandatario Pedro Castillo puede ser acusado durante su mandato y suspendido del cargo.

La Junta de Portavoces acordó invitar al presidente Pedro Castillo y a los titulares del @MEF_Peru, @MinemPeru, @MTC_GobPeru, @midagriperu y @MininterPeru, a fin de encontrar una solución a la crisis que atraviesa el país. Mañana, 05 de abril, a las 3:00 PM, de forma presencial. pic.twitter.com/pV0sF3pfpy — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) April 5, 2022

En un informe publicado el sábado 2 de abril, este Diario informó que la nueva estrategia de la oposición -tras el segundo intento fallido de vacancia- era buscar los argumentos para buscar una acusación constitucional a largo plazo. Para la presidenta del Congreso, el decreto supremo de inmovilización podría abrir una puerta para que dicha estrategia ya no sea a largo, sino a corto plazo.

Con ese mensaje dejado en el aire, Alva convocó nuevamente a Junta de Portavoces para la mañana del martes 5. De manera interna se le pidió a los voceros llevar propuestas para debatir en dicha junta. Sin embargo, los portavoces no llegaron con muchas ideas pues tenían en medio varias limitaciones reglamentarias, respecto al control político que podían ejercer frente a un decreto supremo que tenía vigencia de un día. La normativa vigente permite al Parlamento ejercer control 24 horas después de entrada en vigencia del decreto. Es decir, para cuando la inmovilización ya haya culminado.

Pese a ello, la bancada de Avanza País insistió con un proyecto de ley que proponía derogar el decreto de inmovilización dado por el gobierno. Pero su iniciativa solo logró el apoyo de las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso. El argumento de las demás bancadas para oponerse fue la poca efectividad de la medida: una ley entra en vigencia cuando sale publicada en El Peruano, y en el caso de la propuesta de Avanza País -aun cuando la aprobaran en el pleno del martes 5- debían enviarla al presidente Castillo para que la apruebe -y la promulgue el miércoles 6 cuando el decreto ya no tuviera vigencia- o espere 15 días para pronunciarse, incluso pudiendo observar la norma.

En apenas 3 días, el Congreso analizó 3 proyectos de ley y no pudo aprobar ninguno. Dos de ellos provenían de la bancada de Avanza País, y el tercero era de los fujimoristas. Nuevamente a las bancadas opositoras les fallaban los cálculos y no lograban los consensos necesarios para aprobar sus propuestas.

Propuesta de ley Autor Instancia hasta la que llegó Estado actual Regular facultad del Ejecutivo para modificar tasas Avanza País Pleno Retornado a comisión Suspender temporalmente el ISC a los combustibles Fuerza Popular Pleno Retornado a comisión Derogar el decreto supremo del Gobierno que dicta inmovilización ciudadana para el Marte 5 de abril Avanza País Junta de Portavoces Rechazado en Portavoces y enviado a comisión

Mientras tanto, en la oposición se seguían levantando las alarmas por el accionar de Renovación Popular. Ante la prensa, su vocero Jorge Montoya justificaba la inmovilización dictada por el gobierno alegando que tenía información de inteligencia sobre que “hoy iban a bajar los cerros a saquear la ciudad”. Desde Twitter, Montoya respondía pidiendo a sus seguidores que “confíen” en su accionar.

En tanto, en la interna del Parlamento, Edward Málaga (Partido Morado, no agrupados) venía elaborando una moción para invitar al pleno al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con el fin de que explique el decreto de inmovilización. Pero en portavoces se decidió esperar hasta la reunión con el propio Pedro Castillo para volver a tomar una decisión sobre el siguiente paso a dar en esta crisis política. Al único acuerdo que llegaron al final de la Junta de Portavoces -sin consenso, porque se aprobó por mayoría- fue el de dar un comunicado antes de la reunión con Castillo.

En dicho comunicado, los portavoces finalmente le tiran la pelota al Ejecutivo. “Exigimos al Poder Ejecutivo derogar este Decreto Supremo y no recurrir a medidas que restringen derechos fundamentales, como salida para solucionar esta crisis”.

Texto original leído en la Junta de Portavoces Texto final publicado por la presidencia del Congreso “Exigimos al Poder Ejecutivo derogar este Decreto Supremo y no recurrir a declaratorias de emergencia, como salida para solucionar los problemas” “Exigimos al Poder Ejecutivo derogar este Decreto Supremo y no recurrir a medidas que restringen derechos fundamentales, como salida para solucionar esta crisis” “La decisión del gobierno no ha previsto la emisión de pases laborales para los trabajadores que se han visto en la necesidad de transitar con el temor de ser detenidos” Párrafo retirado del texto final “El presidente de la República no puede impedir el normal funcionamiento del Poder Legislativo. Las actividades parlamentarias de hoy incluyen una invitación al primer mandatario...” “[La primera línea fue retirada del texto final] Las actividades parlamentarias de hoy incluyen una invitación al primer mandatario...”

La presidencia del Congreso propuso en el texto inicial incluir una línea respecto a que “el presidente de la República no puede impedir el normal funcionamiento del Poder Legislativo”, en la misma línea que publicó en la madrugada. Sin embargo, esto no fue aceptado en la Junta de Portavoces, por las implicancias que podría tener respecto al inicio de una acusación constitucional.

La reunión ha dejado bastante incomodidad en las bancadas opositoras, sobre todo a Avanza País y Fuerza Popular, quienes adelantaron que no asistirían a la reunión con Pedro Castillo a las 3:00 p.m. Tras la cita con el jefe de Estado, se prevé que la Junta de Portavoces evalúe si emitir un nuevo pronunciamiento o si es necesaria la convocatoria de un nuevo pleno.

De lo único que están seguros es que no quieren seguir acumulando cálculos fallidos. Hasta el momento, llevan 3 Juntas de Portavoces, un pleno, 3 proyectos de ley sin aprobar, y ninguna propuesta de salida para la crisis. Lo único que lograron en tres días fue agendar una reunión con el presidente Pedro Castillo, a quien han criticado por tampoco tener una solución clara para la crisis.

