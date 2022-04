Las declaraciones de Aníbal Torres en contra del Acuerdo Nacional (AN) y su cuestionada permanencia como presidente del Consejo de Ministros complican la realización de una reunión de este foro. Así lo manifestaron representantes de organizaciones políticas que lo integran.

Fuentes del AN, cuyo secretario ejecutivo es Max Hernández, indicaron a El Comercio que siguen en coordinaciones para que todas las instituciones miembros participen en la próxima reunión. Además, señalaron que todavía no hay fecha definida y que están tratando que sea lo más pronto posible, pero que esto dependerá de que todos puedan participar.

En declaraciones difundidas este miércoles, Aníbal Torres atacó al Acuerdo Nacional, al criticar que no haya exigido que se cumplan los acuerdos alcanzados en una sesión de agosto del 2021 relacionados a la reforma política. Allí se incluía la eliminación de la vacancia presidencial por incapacidad moral. “El Acuerdo Nacional no va a resolver nada”, afirmó. “Allí está don Max Hernández. (…) ¿No es verdad que usted está siempre de lado de la ultraderecha?”, agregó.

Las críticas del primer ministro se dan luego de que el propio Pedro Castillo haya anunciado una convocatoria al Acuerdo Nacional en marzo como parte de un discurso ante el Congreso poco antes de que se vote una moción de vacancia presidencial en su contra. Más de un mes después, la convocatoria a la reunión sigue sin hacerse efectiva.

El Acuerdo Nacional está conformado por el presidente, el presidente del Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y partidos políticos. También por organizaciones civiles como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Conferencia Episcopal Peruana, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Industrias, entre otros.

Posiciones de los partidos

El último miércoles, el partido Alianza Para el Progreso adelantó que no participarán de la reunión al advertir que el gobierno “insiste en una conducta de provocación y polarización que lidera el propio presidente del Consejo de Ministros”. “El presidente de la República, sin necesidad de convocar al Acuerdo Nacional, puede proceder a renovar su gabinete con personalidades capaces e intachables”, afirmaron en un comunicado.

Desde otros partidos sí hay disposición de participar, pero también se reconoce que la actitud de Aníbal Torres perjudica el desarrollo de la reunión. Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, dijo a El Comercio que su partido ha participado en el AN desde su fundación y que esperan que el encuentro se realice “lo más pronto posible”. “Lo que queda es recibir la respuesta por parte del presidente de la República. Como se dice en el argot futbolístico, [la pelota] ya está en la cancha del señor presidente y del primer ministro”, afirmó.

Consideramos que invocar al Acuerdo Nacional no tiene sentido si la conducción del gobierno sigue siendo confrontacional y va en contra de los postulados que se pregonan, por ello, no participaremos de la próxima convocatoria.



Cuestionado por si las declaraciones de Aníbal Torres conta el AN podrían provocar que la reunión no se concrete, el también gobernador regional de Cajamarca admitió que “podría darse ese escenario” y que “se corre ese peligro que no se concrete la sesión del foro”. “Creo que sería una mala imagen por parte el Ejecutivo, se estaría poniendo en una posición de intransigencia, de no querer dialogar”, comentó.

“Espero que estas expresiones no sirvan para truncar este proceso de diálogo que tanto se necesitan. Él [Aníbal Torres] debería conversar con nuestro secretario ejecutivo, Max Hernández, y más que ofrecerle unas disculpas, creo que hay que buscar el entendimiento. Y la mejor forma es fijando la fecha del foro del Acuerdo Nacional”, afirmó Mesías Guevara. Sin embargo, no cree que se deba condicionar una participación en el AN a la salida de Torres de la PCM.

Por su parte, la congresista Karol Paredes, vocera alterna de la bancada de Acción Popular, dijo que “todavía no hemos decidido si vamos a participar o no” del Acuerdo Nacional. “Personalmente, yo no creo que este gobierno nacional quiera esta plataforma. Si quisiera, no estaría ninguneado no solo a los partidos políticos, sino a la propia iglesia”, declaró a Exitosa.

El parlamentario Enrique Wong, secretario general del partido Podemos Perú, comentó a este Diario que su agrupación está dispuesta a participar en el Acuerdo Nacional para poder llegar a acuerdos frente la crisis política. “Nadie debe negarse a un diálogo”, expresó.

Sin embargo, considero que las declaraciones de Aníbal Torres y su permanencia al frente de la PCM complican que la reunión se concrete. “¿Cómo no va a ser importante? ¿Quién va a resolver la crisis con esta actitud confrontacional que tiene el primer ministro? Debemos recobrar la ecuanimidad y pensar en el futuro de nuestra patria, ya no caben los enfrentamientos”, afirmó.

En esa línea, opinó que Aníbal Torres debería dar un paso al costado e indicó que, de no ser así, estaría a favor de que el Congreso lo interpele y eventualmente lo censure. “Noto ya un cansancio de parte de él (…) Que vaya a descansar”. Opinó que su salida haría que la reunión del Acuerdo Nacional sea más viable. También aconsejó a Pedro Castillo a no desanimarse a hacer la convocatoria ante la negativa de uno u otro partido político.

Aníbal Torres atacó a Max Hernández y al Acuerdo Nacional mientras se coordina una sesión de dicho foro para atender la crisis política y social en el país (Composición: El Comercio).

En diálogo con El Comercio, el presidente del Partido Morado, Luis Durán, recordó que ellos manifestaron en marzo su predisposición a participar en el Acuerdo Nacional, al cual consideran “un espacio de diálogo que permite llegar siempre a posiciones que permitan trazar las líneas del Estado en el Perú”. Por otro lado, recordó que ellos también han pedido la renuncia de Aníbal Torres tras sus ataques al cardenal Pedro Barreto.

Consultado sobre si las actitudes de Aníbal Torres foro perjudican al foro o si son un obstáculo para la realización de una reunión en los próximos días, Luis Durán respondió que “no sé si la palabra es perjudicar (…) pero sí afecta”. “Creo que sí afecta, porque además le quita legitimidad a la población”, agregó.

Durán consideró, de forma similar a Mesías Guevara, que la asistencia de los partidos e instituciones al partido no se debe condicionar a la salida de Aníbal Torres. “Un partido político siempre debe estar al servicio de la nación. Eso significa que no debe abandonar ni procurar que aquellos espacios que todavía permiten que haya diálogo desaparezcan”, expresó.

En Renovación Popular, Rafael López Aliaga ya se ha negado a reunirse en el pasado con el presidente Pedro Castillo y ha sostenido una postura según la cual no se reúne con “comunistas”. Dirigentes de otros partidos que integran el acuerdo nacional, como Fuerza Popular o Somos Perú, no respondieron a nuestras consultas sobre sus posturas hasta el cierre de esta nota.

Desde los gobiernos y municipalidades

El presidente de la ANGR, Jean Paul Benavente, manifestó este jueves que quieren una “recomposición” del gabinete que resulte en un “gabinete de ancha base, que se está conversando y coordinando permanentemente en el Acuerdo Nacional”.

Sobre las críticas de Aníbal Torres al AN, el también gobernador regional del Cusco dijo que esta le preocupan “porque es un espacio importante”. “Ojalá que [Aníbal Torres] reconsidere, ponga una mira, una mejor atención y un respeto a las distintas instituciones que estamos en el Acuerdo Nacional”, añadió.

Benavente recordó que “desde el 18 de marzo, hemos visitado Palacio de Gobierno, el Congreso y otras instituciones del país para que nos podamos sentar a conversar y ojalá podemos sacar un pacto político nacional”. “Desde nuestra perspectiva, es la única salida que tenemos”, comentó a la prensa en su región.

En las declaraciones donde atacó al Acuerdo Nacional, Aníbal Torres también arremetió contra el cardenal Pedro Barreto (Foto: archivo GEC)

Consultado sobre si realmente ve una iniciativa de que el gobierno convoque a la reunión, respondió que “lo que se nos ha comunicado, en las conversaciones que ha hecho el secretario ejecutivo del AN con el presidente, es que es muy probable que la próxima semana se pueda dar esta reunión. Estamos esperando la fecha”.

Marco Gasco, presidente de la AMPE y alcalde de Chiclayo, comentó a El Comercio que ellos también tienen la intención de participar en el foro. Sobre las críticas de Aníbal Torres, dijo que el AN debe “estar por encima de las críticas”. “Tiene que haber mejores maneras. Creo que falta un poco de práctica política”, expresó.

Sin embargo, Gasco consideró que las expresiones de Torres no deben ser un obstáculo para que se convoque a la reunión. “Creo que, por la salud del diálogo, el consenso y las conciliaciones, de buscar gobernabilidad, esto se va a pasar por alto por todas partes que se han sentido aludidas, y el acuerdo va a continuar”, manifestó.