La última vez que se vio al exsecretario presidencial Bruno Pacheco y a Fray Vásquez Castillo, uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, fue durante una audiencia pública en la que aparecieron de manera virtual desde la clandestinidad.

Pacheco Castillo y Vásquez Castillo, junto a Gian Marco Castillo Gómez -otro de los sobrinos del jefe de Estado- se encuentran prófugos de la justicia desde el último 28 de marzo cuando se ejecutó un operativo de detención preliminar contra once implicados en las presuntas irregularidades de la licitación del proyecto Puente Tarata III.

El pasado 12 de abril, el juez Manuel Chuyo emitió una orden de prisión preventiva por 36 meses para siete de los implicados detenidos, incluyendo a Pacheco, Vásquez y Castillo. Esto, a pedido de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro que tiene a cargo las investigaciones.

Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Bruno Pacheco Castillo son investigados como parte de una presunta organización criminal que habría tenido interés en entregar proyecto vinculados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a determinadas empresas a cambio de beneficios.

Entre dichos proyectos se encontraría la construcción del “Puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga” (Región San Martín) por S/232,5 millones licitado por Provías Descentralizado, organismo adscrito al MTC.

¿Dónde se encuentran Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo?

El Comercio solicitó información al Ministerio del Interior (Mininter) para conocer las acciones que vienen desarrollando a fin de dar con el paradero de los tres personajes vinculados al presidente de la República. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no respondieron.

Ya en su resolución de prisión preventiva, el juez Manuel Chuyo dispuso oficiar las órdenes de búsqueda y captura para los tres prófugos.

Incluso, luego de la primera orden de su detención preliminar el Mininter los incluyó en su Programa de Recompensa, pero hasta la fecha no hay resultados.

Por Pacheco Castillo se ofrece S/30 mil como recompensa para quien brinde información que ayude a dar con su paradero o informe de su ubicación; y por los sobrinos del presidente se ofrece S/15 mil por cada uno.

Durante la audiencia virtual del 11 de abril, Pacheco Castillo apareció a través del celular de su ahora exabogado William Castillo Dávila.

La imagen mostraba al exsecretario con la misma camisa y con el fondo de una pared blanca, similar a la que apareció en un video publicado en su red social de Twitter el 12 de marzo donde aseguraba que estaba dispuesto a ser “colaborador con la justicia” y que temía por su vida.

William Paco Castillo dijo se apartó de la defensa de Pacheco Castillo pues este no quiso seguir su consejo de entregarse a la justicia. Afirmó que el exsecretario general presidencial tiene “información” y “pruebas” sobre el caso Puente Tarata.

“(Las pruebas) están vinculadas a una serie de funcionarios y en consecuencia él conoce este tema y presumo que en algún momento va a tener que decirlo porque va a ser su única salvación en esta causa”, afirmó a RPP Noticias.

De otro lado, Fray Vásquez Castillo -el único de los dos sobrinos del presidente Castillo que se ha dejado ver de manera virtual- reapareció desde una zona rural según el video de la comunicación.

Giulliana Quiñones, abogada de Pacheco Castillo, aseguró a El Comercio que no mantiene comunicación con el exsecretario presidencial. Al ser consultada sobre con quién coordina la defensa del exfuncionario, solicitó que la vuelvan a llamar después de una reunión. Luego de ello, no respondió.

Previamente, afirmó que ella no maneja las redes sociales de Pacheco Castillo y que desconocía del comunicado que este había emitido desde su cuenta en Twiitter el pasado 14 de abril, dos días después de dictarse su prisión preventiva.

“No he tenido contacto (…) el comunicado desconozco porque ni lo he visto. No tengo Twitter tampoco, gracias a Dios. No para nada (maneja las redes sociales de Bruno Pacheco), desconozco, tendría que mirarlo, como ves, no tengo Twitter”, afirmó.

También nos comunicamos con el abogado Luis Vivanco, defensa legal de Vasquez Castillo y Castillo Gómez; no obstante, indicó que por el momento no sería posible.

Caro: Podría haber intereses del Ejecutivo

Para el penalista Carlos Caro, existiría un interés desde el Poder Ejecutivo para que Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, continúen prófugos de la justicia.

“Pienso que es fácil conectar la no presencia de Bruno Pacheco con cualquier actividad de parte del Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene ningún interés en que Pacheco de la cara, sea hallado o sea encontrado al igual que los sobrinos (de Pedro Castillo). Entonces, es cuestión de tiempo de que esto se pueda dar, es decir que lo capturen, pero desde luego, las suspicacias están servidas”, afirmó a este Diario.

Indicó que ello no solo es un riesgo para Castillo Terrones; sino que además, el mismo hecho que este sea “presidente de la República, implica un peligro procesal para todas las investigaciones”.

Remarcó que el jefe de Estado se encuentra en calidad de investigado. Esto, pese a que su investigación está suspendida por parte de la fiscalía, por lo tanto tiene un interés directo en el resultado de la investigaciones y lo cual significaría de que puede perturbar la acción de la justicia.

“Hay un riesgo de peligro procesal. Por tanto, el hecho que sea presidente de la República y por lo tanto maneja el sector vinculado a la Policía y los recursos vinculados al Ministerio Público, hace posible de que él busque o persiga que no se vea corroboradas las versiones de los colaboradores eficaces, que los testigos no declaren, que se oculten pruebas como ha pasado con acciones obstruccionistas que él ha tenido desde el primer día como no dejar entrar a los fiscales, por ejemplo”, manifestó.