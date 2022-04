Un grupo de dirigentes indígenas se retiró en protesta de la instalación de una mesa de diálogo en el Vraem entre el Gobierno, autoridades locales y comunidades.

El incidente ocurrió cuando empezó a hablar el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mientras agradecía la presencia de los alcaldes de la zona y otros representantes en el coliseo de Pangoa.

Cuando iba a empezar su discurso, los representantes de la comunidad indígena Kanuja se pusieron de pie y se retiraron en protesta porque los alcaldes habían entregado indumentaria propia de su comunidad al primer ministro.

VIDEO RECOMENDADO Dirigentes indígenas se retiraron de mesa de diálogo con Aníbal Torres. (Radio La Ruta Satipo)

“Los alcaldes no son dueños, no son pueblos indígenas, por lo tanto nosotros sentimos una falta de respeto que ellos puedan poner atuendo del pueblo indígena cuando no les corresponde”, aseveraron ante la prensa mientras dejaban la mesa de trabajo.

“No tenemos resultados, no tenemos ninguna obra para que se puedan poner nuestro atuendo. Eso es falta de respeto, por lo tanto nos retiramos porque vamos a tomar decisiones drásticas y tenemos que hacer paralización para hacer respetar nuestro pueblo”, agregaron.

También protestaron porque aseguraron que no se les otorgó la palabra, como sí se hizo con los alcaldes presentes en la zona, a pesar de considerar que el representante de la comunidad Kanuja debía hablar como representante del distrito de Río Tambo y pueblo originario.

Tras varios minutos, la instalación de la mesa de diálogo continuó pero sin los representantes Kanuja que abandonaron en grupo el coliseo.

Cabe indicar que Aníbal Torres, con otros miembros del Ejecutivo, había escuchado a los representantes indígenas Kanuja así como de otras comunidades.