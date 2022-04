La Contraloría General de la República, a través de un proceso posterior de control, encontró “responsabilidad penal” en cuatro ex gerentes de Petroperú en el primer proceso de licitación de biodiesel B100 por US$74 millones a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO), empresa manejada por Samir Abudayeh.

Abudayeh había sostenido reuniones con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el 15 y el 18 de octubre del año pasado. Precisamente, después de estas citas, HPO obtuvo el millonario contrato para la venta de 280 mil barriles de biodiésel a la empresa estatal de petróleo.

Por este hecho, la fiscal anticorrupción Norah Córdova inició una investigación preliminar contra el empresario, el ahora ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, entre otros, por presunta colusión y negociación incompatible.

De acuerdo al informe de Contraloría, al que tuvo acceso El Comercio, los funcionarios señalados son Chávez Arévalo; Muslaim Abusada Sumaer, ex gerente de Cadena de Suministro; Roger Daniel Liy Lion, ex gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos; y Gunther Documet Celis, ex gerente de Departamento de Distribución. Los últimos tres salieron la institución el 3 de abril.

Respecto a Chávez Arévalo, el órgano de control indicó que el ex gerente general de Petroperú aprobó, a través de un memorando, que Abusada Sumar reemplace a Arturo Muñoz Rodríguez en la Gerencia del Departamento de Compras de Hidrocarburos desde el 22 de octubre de 2021, cuando el segundo funcionario “se encontraba en pleno ejercicio de funciones hasta el 25″ de ese mes.

De esta manera, permitió que el entonces gerente de Cadena de Suministro “realice actividades en esta fecha sin tener funciones para ello” en la referida buena pro.

El documento también refirió que Chávez dio luz verde al informe técnico N°GGRL-3065-2021, del 25 de octubre de 2021, y a la Memoria Descriptiva N°001-2021, emitidos por Abusada Sumar, a través de los cuales se concluye que “los más conveniente para los intereses de Petroperú era hacer compras locales, las cuales facilitarían la operatividad y el medio ambiente en el país”, en el marco del proceso de licitación que terminó ganando HPO.

Esto a pesar de que la normativa que rige las adquisiciones en la empresa estatal establece “la necesidad de realizar el proceso de contratación de manera paralela en el mercado local e internacional”.

Esta irregularidad ya había sido advertida, en diciembre pasado, por la entonces gerente corporativa de Cumplimiento, Zenaida Calderón, en el informe técnico N° GCCU-113-2021. Esta funcionaria fue retirada de Petroperú por negarse a “suavizar” el documento, como se lo solicitó Chávez.

La Contraloría determinó que el ex gerente general de la empresa petrolera incumplió sus funciones, establecidas en el ROF de la institución, que dispone “supervigilar y fiscalizar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de Petro-Perú, directamente o mediante otros funcionarios”.

“Se ha determinado que el hecho específico con evidencias de irregularidad no ha sido desvirtuado por el señor Hugo Chávez Arévalo y configura presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la contraloría y responsabilidad penal”, subraya el documento, que le fue notificado a Petroperú el miércoles.

Los otros implicados

La Contraloría observó, en su informe, que ya está subido en su página web, que Abusada Sumaer permitió que la recepción de la propuesta final de Heaven Petroleum Operators (HPO) “se concrete sin la participación de un notario público”, aunque este sea un requisito fijado en el numeral 6.8 del manual PROA1-134 de la empresa estatal, que norma la adquisición de hidrocarburos.

También indicó que ex gerente de Cadena de Suministro aprobó el informe de adjudicación N° GSUM-4467-2021, “otorgando indebidamente la buena pro” a la empresa HPO, a pesar de que el proceso de adquisición de biodiesel B100 “se llevó a cabo solo a nivel nacional y no en el mercado internacional, conforme lo estable el manual de procedimiento de Petroperú”.

A Abusada Sumaer también se le cuestiona por haber permitido la participación de Gregorio Sáenz Moya en las actividades de suscripción del contrato a favor de HPO, cuando esta persona “no tenía vinculo laboral ni contractual” con la empresa estatal. Además, era ex empleado de la empresa Bio Agro Heaven del Sur, donde Abudayeh es socio fundador.

A Liy Lion, el órgano de control le imputa haber elaborado el informe que restringió la licitación a solo el mercado nacional; y a Documet Celis haberlo suscrito y haber dejado que Sáenz Moya tenga un rol en el proceso.

De otro lado, la Contraloría señaló que Juan del Carmen Gallarday Pretto, gerente de Seguridad de Petro-Perú, suscribió el contrato con HPO, cuando no tenía las facultades para hacerlo. A raíz de ello, halló una “presunta responsabilidad administrativa funcional” sujeta a una eventual sanción.

La institución, conducida por el contralor Nelson Shack, recomendó al “órgano instructor”, en referencia al Ministerio Público, a realizar el procesamiento de Chávez Arévalo, Abusada Sumar, Liy Lion y Documet Celis por el presunto favorecimiento a la HPO en el proceso de licitación de biodiesel B100.

También indica que Petroperú está impedido de realizar acciones para sancionar administrativamente a los ex funcionarios implicados, dado que esa es una “competencia legal exclusiva” de la contraloría.

