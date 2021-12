Tras el último escándalo conocido este domingo, el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Norah Cordova, abrió investigación a la empresaria Karelim López y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y otros por presunta colusión y negociación incompatible por el caso de la licitación en Petroperú, según documento al que tuvo acceso El Comercio.

En estos momentos, personal de la fiscalía se encuentra en las oficinas de Petroperú, en San Isidro.

Además, la fiscal Norah Cordova dispuso remitir el extremo referido al presidente Pedro Castillo (sobre la visita de Karelim López y empresario beneficiado) a fin de que se avoque conforme a sus atribuciones. También que Palacio le remita imágenes de vigilancia.

#Logotipo La fiscal Norah Cordova dispuso remitir extremo referido al Presidente Pedro Castillo (sobre la visita de Karelim López y empresario beneficiado) a fin de que se avoque conforme a sus atribuciones.

También que Palacio le remita imágenes de vigilancia.@Politica_ECpe pic.twitter.com/CvfdaOZRAt — Karem Barboza (@karembq) December 20, 2021





#LoUltimo El 2do Despacho d la Primera Fiscalía Anticorrupción a cargo d fiscal Norah Cordova abrió investigación contra Karelim López y otros x presunta colusión y negociación incompatible x licitación en #petroperu. Ahora, se encuentran en oficinas de PetroPeru@Politica_ECpe pic.twitter.com/BrlcUeyV66 — Karem Barboza (@karembq) December 20, 2021

Panorama reveló el domingo que el presidente Pedro Castillo, recibió el pasado 18 de octubre en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López. Días después, la empresa de Abudayeh ganó una licitación con el Estado.

De acuerdo al registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Documento fiscal

Noticia en desarrollo