El presidente de la República, Pedro Castillo, recibió el pasado 18 de octubre en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López. Días después, la empresa de Abudayeh ganó una licitación con el Estado.

De acuerdo al registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m, indicó un reportaje de Latina.

Trece días después, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones. En diálogo con Latina, según el ejecutivo de Petroperú, el registro de visitas es una “coincidencia infeliz”.

“Declaro enfáticamente no conocer a estas personas y no me he reunido con esta persona. Me he reunido con el presidente cada semana porque estamos trabajando un programa llamado ‘petrobalón popular’”, indicó Chávez en diálogo con Punto Final.

VIDEO RECOMENDADO





El representante de la empresa estatal afirmó que, si bien el registro sugiere que las visitas ocurrieron en simultáneo, en realidad estuvo esperando en una sala y recién fue atendido por Castillo Terrones desde las 10:50 a.m.

“Cada vez que voy a Palacio me hacen esperar porque el presidente tiene su propia agenda. Me recibió 15 minutos antes de retirarme, más o menos como a la 10:50 a.m. y me he retirado como a las 11:05 a.m. En ningún momento me he reunido con estas personas”, agregó.

Sobre Heaven Petroleum, la compañía de Samir Abudayeh Giha, manifestó que es un proveedor recurrente de Petroperú, que trabaja con ellos desde hace tres años.

“Hace tres años es proveedor del Estado. Yo conozco a la empresa, pero no conozco al propietario o gerente general porque no es mi función conocerlo”, puntualizó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Al conocerse que no procedía el pedido de moción interpuesta por el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, al bajar las escaleras, Alva se mostró conforme con el resultado y no dudó en recibir el afectuoso abrazo de Guido Bellido sorprendiendo a muchos congresistas. Esta escena trajo consigo reacciones dentro de su misma bancada.