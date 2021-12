El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, advirtió que hasta el momento no existe alguna evidencia de que el presidente Pedro Castillo se haya comunicado en la casa de Breña con Karelim López, actualmente investigada por tráfico de influencias en el caso Provías. No obstante, sí existen registros oficiales de tres reuniones entre el jefe de Estado y la empresaria en Palacio de Gobierno.

“Pero nadie ha acreditado que las visitas de la señora que usted menciona al Palacio hayan sido para conversar con el presidente de la República, sino se ha acreditado que han conversado con el exsecretario general Bruno Pacheco. Nadie ha acreditado que en la casa de Breña se hayan comunicado el presidente y la señora Karelim”, expresó Torres Vásquez en diálogo con TV Perú, la noche del viernes 17.

MIRA AQUÍ | Buscan información que podría ocultar Karelim López

Cabe recordar que un informe del diario El Comercio reveló que la asesora empresarial Karelim López registra seis visitas en total a la sede de Gobierno, entre agosto y noviembre de este año. De las cuales en tres ocasiones ingresó para reunirse con Pedro Castillo; y las otras tres, con el entonces secretario presidencial Bruno Pacheco, también investigado en el caso Provías.

Asimismo, en octubre último, después de tres de estas visitas a Palacio de Gobierno, el Consorcio Puente Tarata III, conformado por una compañía a la que asesora López Arredondo, ganó la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones de Provías Descentralizado, indicó El Comercio.

MIRA AQUÍ | Karelim López y Bruno Pacheco: las razones del juez para ordenar los allanamientos por el Caso Provías

Según el ministro Aníbal Torres no ha conversado con el jefe de Estado acerca de estos hechos que están investigados por la fiscalía y la Procuraduría General de la República.

“Sobre el caso concretamente no he hablado con el presidente porque cuando hablamos es sobre cosas de trascendencia. Por ejemplo, en mi gestión, con relación a los penales, a los registros públicos, a la defensa pública de personas que no tienen recursos o en materia de seguridad ciudadana que ahora está trabajando intensamente ahora y que seguramente en estos días va haber resultados”, justificó.

“Cuántas personas van a visitarlo. Preguntan, solicitan entrevistarse con el presidente, pero muchas veces el presidente no tiene el tiempo para atenderlos”, agregó el titular del Ministerio de Justicia.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo sostuvo reuniones secretas con empresarios políticos en casa de Breña

TE PUEDE INTERESAR