La jefa del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, admitió que pese a que el mandatario Pedro Castillo está “dispuesto a transparentar” la lista de personas con las que se reunió en Breña “hay un problema porque registro oficial en esa casa no existe”.

“Lo que podría hacer es un ejercicio de memoria. El presidente puede identificar o recordar qué personas fueron las que lo visitaron”, manifestó la primera ministra en diálogo con el programa Sálvese quien pueda.

“El presidente reafirma que las visitas que recibió no fueron para tratar asuntos gubernamentales. En esa medida estrictamente un registro como el que se requiere no existe. No existe un registro, como sí lo hay en Palacio”, agregó.

Entre las personas con las que el mandatario despachó extraoficialmente figura Karelim López, empresaria investigada por la fiscalía y puesta en cuestión por la Procuraduría General de la República.

El procurador general, Daniel Soria, denunció ante la fiscal de la Nación a Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Castillo en ceremonia de graduación https://www.tvperu.gob.pe/

Un punto resaltado por la Procuraduría es que algunas de las reuniones que se investigan se realizaron en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en Breña. Sin embargo, hasta el momento desde el Ejecutivo no han cumplido con entregar el registro de las visitas que se llevaron a cabo.

“Soy absolutamente quien más quiere que estas cosas se esclarezcan. Mi apuesta siempre es porque situaciones así se puedan tramitar debidamente, pero, ojo, estamos en una situación difícil y no nos podemos concentrar solo en esos temas”, sostuvo a su vez Mirtha Vásquez.

La denuncia presentada se refiere a que las reuniones que mantuvieron la empresaria Karelim López y el jefe de Estado “se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra”. En este caso también está investigado el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

Ante ello, la jefa del Gabinete Ministerial subrayó que se mantiene una disposición para “colaborar” con las investigaciones que apuntan a Pedro Castillo.

“Nosotros tenemos que ser respetuosos de toda investigación que quieran abrir las instituciones, como el Ministerio Público, y por supuesto estamos dispuestos a colaborar con ellas”, sentenció Vásquez.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Guerra García: Castillo dijo que Perú era exportador de corruptos y nadie dijo nada