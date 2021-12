Conforme a los criterios de Saber más

“Se acabó la planilla dorada”, dijo Pedro Castillo cuando aún era candidato presidencial, tras anunciar una de sus muchas promesas campaña: renunciar al sueldo de presidente de la República para continuar cobrando como docente. El compromiso, incluso, fue reiterado días antes de asumir la presidencia. “Invoco a la bancada que llegando nosotros a asumir este mandato, vamos a renunciar al sueldo presidencialista. Vamos a conducir los destinos de nuestro país con el sueldo de maestro”, aseguró en una reunión de Perú Libre.

Más de cuatro meses después de haber asumido las riendas del país, sin embargo, la promesa –calificada por el exintegrante de su equipo técnico, Julián Palacín, como un ”gesto histórico”– no pareciera haberse cumplido. De acuerdo al portal de Transparencia del Gobierno, Pedro Castillo fue remunerado con S/ 17,600 en agosto (que incluyó los últimos días de julio laborados) y S/ 16,000 en setiembre y octubre . Una cifra considerablemente mayor a la percibida por un maestro del sector público, que oscila entre los S/ 2,400 y S/ 6,700, dependiendo de la escala en la que esté el maestro y de si es contratado o nombrado.

Este Diario requirió el descargo del mandatario reiteradas veces a través del área de prensa del Despacho Presidencial, pero no obtuvo respuesta.

Actualmente, el sueldo presidencial en Perú es el cuarto más bajo de Sudamérica. Por debajo están Bolivia, Argentina y Venezuela. Chile es el Estado con un mayor salario del jefe de Estado (US$ 10,369).

Salario de los jefes de Estado de Sudamérica

País Sueldo mensual (en US$) ¿A cuántos sueldos mínimos de el país equivale? Chile 10.369 26 Colombia 10.233 44 Uruguay 9.067 22 Brasil 7.444 38 Paraguay 5.412 16 Ecuador 4.227 11 Perú 3.799 17 Argentina 3.479 11 Bolivia 2.835 9 Venezuela 260 12

Sueldo ministerial

En el primer día de su segundo gobierno, Alan García anunció que reduciría su sueldo y el de los ministros de Estado. Así, el mandatario pasó de ganar S/ 42,0000 a S/ 16,000, y el salario de los ministros, por su parte, bajó de S/ 30,000 a S/ 15,000. Durante la gestión de Ollanta Humala, la medida que redujo a la mitad los salarios ministeriales fue revertida.

Además de haber prometido renunciar a su propio sueldo, Pedro Castillo también se comprometió a reducir la remuneración de los ministros de Estado.

“Vamos a proponer primeramente al Congreso que los sueldos de ministros y congresistas bajen a la mitad. Eso lo tenemos claro”, anunció a fines de julio. A inicios de esta semana, el ministro de Economía Pedro Francke ratificó la propuesta presidencial asegurando que esa reducción salarial en el gabinete podría ser un buen gesto.

Para la especialista en gestión pública, Mayen Ugarte, la reducción de sueldo es un asunto político que no tiene un sustento técnico detrás, y que además puede tener dos importantes consecuencias.

Una de ellas es que se reduce el espacio del cual seleccionan a los ministros, quienes actualmente tienen un salario similar a un mando medio en una empresa grande. Estos ya cuentan con importantes restricciones para realizar actividades paralelas y durante el año siguiente tras dejar el cargo, por lo que una reducción salarial podría también restringir los incentivos futuros para aceptar el cargo.

“Los salarios públicos están pensados para una calificación del puesto, y es el puesto y sus responsabilidades las que genera el monto , que debería ser un monto suficiente para tener personas idóneas a sus puestos”, explica Ugarte.

La segunda consecuencia de reducir los salarios es que la medida terminaría afectando a otros puestos más técnicos del Estado.

“[Cuando García redujo los sueldos] salió un montón de gente del sector público de puestos más técnicos dentro del Estado. Fue bastante grave. Bajar los ministros implica que todos tengan que bajar hacia abajo. Nadie gana más que un ministro por un tema de escala remunerativa”, explica la especialista.

“El ministro es político; el contratado por el servicio civil tiene que ser técnico. A la gente que trabaja en el Estado no tienen que pagarle menos por trabajar en el Estado, tienen que pagarle lo justo para las tareas que ejercen”, agrega Ugarte.

Práctica regional

Las promesas de renuncia al sueldo de jefe de Estado no son novedad en la región. El exmandatario de Uruguay, José Mujica, renunció al 90% del salario presidencial. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, también redujo su sueldo a la mitad.

Hay, incluso, casos más recientes. Durante la campaña presidencial ecuatoriana, el ahora presidente Guillermo Lasso anunció que donaría el sueldo presidencial a las fundaciones que su esposa, la primera dama, determinara. Sin embargo, más de tres meses luego de asumir el gobierno, el compromiso seguía sin cumplirse. En setiembre último, aseguró que cumpliría lo ofrecido.

También en Ecuador, el predecesor de Lasso, Lenín Moreno, anunció el año pasado que reduciría a la mitad su sueldo y el de los ministros de Estado con la finalidad de aliviar los efectos económicos de la pandemia.

Aunque inicialmente la medida iba a durar un año, seis meses después solo se continuó con una reducción de 16,6%

Otras propuestas populistas que tampoco se cumplieron

Jueces y fiscales elegidos por mandato popular

Durante el primer debate presidencial de segunda vuelta, en Chota, Pedro Castillo anunció que una de sus medidas para combatir la corrupción será que los jueces y fiscales sean elegidos por mandato popular. También aseguró que aquellos vinculados a actos de corrupción deberán cumplir pena de cárcel.

El avión presidencial a la venta a favor de la salud y educación

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció, desde Ayacucho, que pondrá a la venta el avión presidencial como parte de una serie de medidas de austeridad. Según el jefe de Estado, el dinero producto de la venta del Boeing 737-528, conocido como el avión presidencial, será destinado para la salud y educación.

Diversas medidas para combatir la delincuencia

Una bandera de la campaña fue el rol que tendrían los ronderos para combatir la delincuencia. Esto fue repetido durante el mensaje a la nación del 28 de julio, donde también anunció servicio militar para jóvenes que no estudien ni trabajen, y la expulsión inmediata de los extranjeros que “vinieron a delinquir”.

Convertir Palacio de Gobierno en un museo cultural

“Yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro”, afirmó Castillo en su primer mensaje a la nación el 28 de julio, con el objetivo de convertirlo en un museo. Si bien semanas después anunció que esa medida no se implementaría, el mandatario no esperó para despachar fuera de Palacio, y actualmente se encuentra investigado por algunas de estas reuniones.

