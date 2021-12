Conforme a los criterios de Saber más

Como Pedro Castillo, la hoy congresista Lucinda Vásquez dedicó su carrera a la docencia y al sindicalismo hasta poco antes de dar el salto a la política nacional. Pero a diferencia del presidente, la legisladora había tenido escaso protagonismo mediático. Hace poco, su nombre fue mencionado como una de las visitantes de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, y ahora está en el medio de la polémica porque fue señalada por un testigo en el caso escándalo de la filtración de las pruebas docentes.

Un testigo protegido la ha acusado ante la fiscalía anticorrupción de San Martín, región a la que Vásquez representa en el Congreso, de haber vendido allí la prueba de evaluación a docentes, horas antes de que maestros la rindieran el pasado 13 de noviembre.

LEE TAMBIÉN: Ministerio de Educación negó responsabilidad en la filtración de la prueba de evaluación docente

De acuerdo con su declaración, la hija del ministro de Educación, Ynés Gallardo Calixto, le habría entregado el examen a la congresista a solicitud de esta, según le contaron en una llamada telefónica de entre el 8 y 9 de noviembre. Añadió que el ministro, Carlos Gallardo, se enteró durante una reunión con profesores de San Martín, y, según ella, este dijo que iba a presentar su renuncia.

El relato agrega que la legisladora viajó a la Juanjuí, en San Martín, para entregar el examen a docentes, y que habría comenzado venderse a las 00:00 horas del 13 de noviembre por orden suya. Además, señaló que la prueba fue vendida por S/3000 y que los profesores se juntaron en grupos de 10 para llegar a esa suma; que fue ofrecida en distintas provincias de manera personal; y que el dinero recaudado fue entregado a la congresista mediante testaferros.

Lucinda Vásquez rechazó conocer a la hija de Carlos Gallardo ni al ministro de Educación. (RPP)

Vásquez niega la acusación y la atribuye a una represalia. “Descarto esa acusación, es una difamación terrible. (...) He denunciado actos de corrupción en Tarapoto, sé de dónde viene esto”, respondió la legislador a El Comercio. “Toda una vida he sido dirigente (…) Yo siempre he denunciado las pruebas de la evaluación, para ascensos, para concursos de nombramiento, toda una vida han sido negociadas a través del Ministerio de Educación”, aseguró luego a RPP.

LEE TAMBIÉN: Congresista Lucinda Vásquez de Perú Libre niega conocer a hija del ministro Gallardo y haber vendido examen docente

Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción que investiga la filtración de la prueba docente ya ha citado a la congresista Vásquez para que rinda su declaración dentro del caso el próximo jueves 23 de diciembre.

Luego, notificará a la congresista Lucinda Vásquez, para que brinde su declaración testimonial el 23 de diciembre, en tanto que Inés Gallardo declarará el 20 de diciembre ante la fiscalía que ve el caso en Tarapoto.



Participó en esta diligencia la fiscal adjunta Zulema Arias. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 16, 2021

Dirigente magisterial en San Martín

Lucinda Vásquez Vela nació el 24 de agosto de 1958 en el distrito de Buenos Aires, provincia de Picota, en la región San Martín. Según consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones, estudió para ser docente en especialidad primaria en el Instituto Superior Pedagógico (ISP) de Tarapoto y es licenciada en educación primaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Su carrera como docente está vinculada a la región San Martín: fue docente en la Institución educativa Juan Jiménez Pimentel de Tarapoto entre 1991 y 2020, año en que ingresó a la política. En paralelo, como ella misma señala, ha sido dirigente sindical “toda una vida”.

(El Comercio)

Lucinda Vásquez como dirigente sindical

Medios de San Martín la entrevistaron en el 2016 como secretaria provincial del Sute y también la señalan como expresidenta del Frente Cívico de Defensa de San Martín (FRECIDES). En noviembre del 2020, sostuvo reuniones con el Gobierno Regional de San Martín en condición de secretaria general del Sindicato de los Trabajadores en la Educación a nivel Regional.

En declaraciones al diario Voces en abril, Vásquez dijo que conocía al hoy presidente desde hace 10 años y que fueron dirigentes en la huelga de profesores del 2017.

En diciembre del 2019, Pedro Castillo y Lucinda Vásquez visitar el Minedu en representación del Fenate.

Entre el 2017 y 2018, registra seis reuniones de trabajo en el Ministerio de Educación como particular. Ya en diciembre del 2019, registró una más, pero ya como representante de Fenateperú, el gremio magisterial al que también perteneció Pedro Castillo.

En esa reunión también estuvo el ahora presidente de la República como representante del Fenate, según consta en los registros de visitas del Minedu.

LEE TAMBIÉN: Congresista de Perú Libre niega estar involucrada en filtración de prueba de evaluación docente

Salto a la política

En paralelo, Vásquez Vela inauguró su historial de afiliación política como parte del movimiento regional Frente Regional Sanmartiniense entre 2005 y 2011, según consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Para el 2012, pasó a las filas del Partido Nacionalista Peruano, al que estuvo afiliada hasta el 2019.

Historial de afiliación de Lucinda Váquez. Actualmente, no pertenece formalmente a Perú Libre ni a otra organización política.

Para las elecciones general del 2021, Lucinda Vásquez postuló al Congreso por San Martín como número 2 de la lista. Obtuvo 8,778 votos, siendo la tercera candidata con más votos preferenciales de su región, solo por detrás de Cheryl Trigozo (16,574) y Glenda Mello (9,111). Ambas candidatas eran de Alianza Para el Progreso, pero solo la primera ganó un escaño y hoy es parlamentaria.

LEE TAMBIÉN: César Acuña y Hernando de Soto demandan aclarar nueva denuncia sobre Karelim López y Pedro Castillo

La legisladora Karol Paredes (Acción Popular), quien representa a la misma región, dijo a El Comercio que conoce a Vásquez por su rol como profesora. “Toda la vida ha sido maestra, ha estado ligado mucho a las dirigencias, a nivel de Sute. Es lo que puedo responder”, comentó. Como presidenta de la Comisión de Ética, manifestó que no podía adelantar opinión sobre la contra su colega.

Votación de Vásquez a nivel de Perú Libre y en comparación con los otros candidatos que lograron un escaño por San Martín.

Cercana a Castillo y al bloque magisterial

Una vez en el Congreso y en la bancada de Perú Libre, Lucinda Vásquez se mostró más cercana a sus colegas que integran el denominado ‘bloque magisterial’ del grupo oficialista, al punto que ella misma se reconoce como parte de este. En la votación que mejor reflejó la composición de las facciones en el oficialismo, la del voto de confianza al gabinete Mirtha Vásquez, la legisladora marcó a favor.

En los casi cinco meses del gobierno de Pedro Castillo, Vásquez ha acudido a Palacio de Gobierno para reuniones con el presidente, la mayoría de ellas junto a otros miembros de la bancada de Perú Libre. Este es el historial:

Fecha Detalle de la reunión 12 de agosto Reunión con Castillo y congresistas de Perú Libre y de oposición. 18 de agosto Reunión con Castillo y congresistas de Perú Libre 2 de septiembre Reunión con Castillo. A esa misma hora, también se registran reuniones de particulares con el presidente, entre ellos Grover Mamani 10 de septiembre Reunión con Castillo y congresistas de Perú Libre 6 de octubre Reunión con Castillo y congresistas de Perú Libre. Fue el día del cambio del gabinete. 7 de octubre Dos reuniones con Castillo. Una por la mañana y otra por tarde, en un plazo donde también se registra reunión del presidente con Pedro Francke. 15 de octubre Reunión con Castillo al mismo tiempo que el gobernador de San Martín, Pedro Bogarin Vargas. 6 de noviembre Reunión con Castillo y congresistas de Perú Libre. 26 de noviembre Reunión con Castillo y congresistas de Perú Libre 9 de diciembre Reunión con Castillo y congresistas de Perú Libre 14 de diciembre Reunión con Castillo y congresistas de Perú Libre

Además, tuvo dos reuniones con el exministro de Educación, Juan Cadillo, cuando este ocupaba el cargo. La primera fue el 7 de septiembre. La segunda fue el 1 de octubre, cinco días antes de que fuera reemplazado por Carlos Gallardo, actual titular del Minedu y también dirigente sindical. Según los registros, en ambas reuniones estuvieron otros particulares, como Doli Gonzales, alcaldesa del distrito sanmartiniano de Uchiza.

LEE TAMBIÉN: Pedro Castillo no rinde cuentas sobre reuniones en Palacio de Gobierno

Por otro lado, Vásquez viajó el pasado 14 de octubre junto a Pedro Castillo a su provincia natal, Picota, para la inauguración de un hospital. Las fotos de la visita oficial compartidas por Presidencia muestran a ambos cerca durante el evento. En el viaje también estuvo Bruno Pacheco, el entonces secretario del Despacho Presidencial hoy investigado por el Ministerio Público.

Pedro Castillo junto a Lucinda Vásquez a su llegada a la región San Martín. A la izquierda se puede ver a Bruno Pacheco, entonces secretario del Despacho Presidencial. Foto: Presidencia

Visita a Sarratea

Pero hubo otra reunión de Lucinda Vásquez con Pedro Castillo, la cual no figura en registros oficiales, pero que fue captada por la prensa. Según el reportaje de Cuarto Poder sobre las visitas de empresarios y funcionarios a la casa de Breña donde se hospedó el presidente durante su campaña, la legisladora y su colega de bancada Alex Paredes saliendo de lugar el 19 de noviembre.

Vásquez admitió haber acudido el lugar para reunirse con el presidente. “Estuve en la casa de Breña con el maestro Pedro. No solamente yo. Estuvimos ocho congresistas del bloque magisterial, estuvimos dirigentes del Fenateperú, dirigentes de Perú Libre, dirigentes de PMP (Partido Magisterial Popular), dirigentes de los auxiliares: un aproximado de 35 personas en esa habitación”, dijo días después de la emisión del reportaje a Vía Televisión de Tarapoto.

“Lo que hemos estado acordando son cuestiones de nuestros sindicatos, porque estábamos con dirigentes. Iniciamos la reunión a las 6:30, terminamos a las 7:30. Después de eso, que haya ocurrido otra cosa, ya no es mi responsabilidad”, agregó.

Lucinda Vásquez fue captada saliendo de la casa de Breña el 19 de noviembre.

Este Diario llamó a Lucinda Vásquez para consultarle sobre la reunión con el presidente en Breña. La legisladora ratificó que estuvo allí como parte de un grupo de congresistas y dirigentes. “Hemos estado el Fenate, PMP, Perú Libre, auxiliares, el bloque magisterial, más o menos 35 personas”, dijo..

Consultada sobre si en la reunión trataron el tema de la filtración del examen de docentes, que había sido denunciada días antes, lo descartó. “No, no, eso no tiene nada que ver, fue una reunión sindical (...) Que no se quiera tergiversar (...) No me involucren en esos temas, yo soy intachable”, respondió.

De acuerdo con el citado reportaje, ese mismo 19 de noviembre, horas después, llegaron a la casa del jirón Sarratea el ministro de Defensa, Juan Carrasco, y la empresaria Karelim López, hoy investigada en el caso Provías.

VIDEO RECOMENDADO

El magistrado Jorge Chávez Tamariz accedió a este pedido, que fue hecho por la fiscal que investiga al líder de Perú Libre el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. Conoce cuáles son sus fundamentos.