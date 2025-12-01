La Comisión de Ética del Congreso revisó este lunes 1 de diciembre el informe final de la investigación de oficio iniciada contra la legisladora Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial) por la presunta contratación de sus familiares en su despacho. Sin embargo, el documento no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y volverá a ser sometido a votación en una próxima sesión.

El documento se había aprobado inicialmente con 4 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. No obstante, los congresistas Janet Rivas (Perú Libre) y Pasión Dávila (Bancada Socialista) cambiaron su voto en contra por abstención.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Denuncian que la congresista Lucinda Vásquez contrató a familiares en su despacho

El informe recomienda declarar fundada la denuncia por vulneración de principios éticos como honradez, veracidad, respeto, responsabilidad e integridad, así como diversas disposiciones del Código de Ética Parlamentaria. También propone al Pleno suspenderla por 120 días con descuento de haberes.

La denuncia contra la legisladora se sustenta en un reportaje periodístico emitido el pasado 11 de mayo, en el que presuntamente habría contratado a tres familiares como personal de confianza en su despacho congresal.

Según un reportaje de “Cuarto Poder”, la legisladora contrató a Jimmy Pinchi Pezo, su sobrino-nieto, como coordinador de su despacho. No registra ningún título universitario, pero recibe S/3.146 como remuneración.

Asimismo, su auxiliar, Edwar Rengifo Pezo, es también sobrino nieto de la parlamentaria. Su padre, Luis Rengifo Vásquez, sobrino directo de Lucinda Vásquez, fue incluido en la declaración jurada de la legisladora.

LEE MÁS: Denuncian que congresista Lucinda Vásquez utiliza a asesores para cortarse las uñas y prepararle el desayuno

A él se le ha asignado un sueldo de más de S/3.600 mensuales por desempeñarse como auxiliar en el despacho de su tía. Tampoco tiene grado académico registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En tanto, Kenyi Castro Rivas es el tercer sobrino nieto de la congresista que trabaja en su despacho. Su madre es Cesit Rivas Vásquez y su abuela, Semira Vásquez Vela, la hermana de la congresista.

Otro caso

De otro lado, la comisión llevará a cabo la nueva votación de la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz (no agrupados) por las amenazas que profirió contra la periodista Marycielo del Castillo.

Los hechos ocurrieron a inicios de octubre, cuando Alcarraz, al ser increpada por una periodista sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho, respondió con amenazas a la periodista de Willax.

LEE MÁS: Congresista Kira Alcarraz pierde los papeles ante periodista que indagaba contrataciones en su despacho

“Si estuviera alterada, ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, exclamó la legisladora luego que la periodista le indicara que le consultaría sobre otro tema que no la alterara tanto.

“No me digas que estoy alterada, tú no me has visto alterada mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, insistió para luego, en lugar de retractarse, solo agravar sus amenazas.

“Te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada, mi amor. No sería. No estoy alterada porque si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada por eso sigues viva”, le advirtió.