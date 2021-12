Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

La fiscalía anticorrupción, a cargo del fiscal Reynaldo Abia, recogió ayer información de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Educación, como parte de la investigación de la filtración del más reciente examen de docentes.

Abia también citó al ministro de Educación, Carlos Gallardo, y a la congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez para el 22 y 23 de diciembre, respectivamente. La fiscalía de San Martín recogerá el testimonio de Ynés Gallardo, hija del ministro, el lunes 20 de diciembre.

—Investigados—

En la investigación preliminar llevada a cabo por el fiscal provincial de San Martín, José Villalta, se incluye a cuatro docentes que habrían coordinado la filtración con la parlamentaria oficialista. Se trata de Héctor Llamacponcca Rabelo y las profesoras María del Carmen Flores Ruiz, Olga Chávez Muñoz y María Tapia Leyva.

Según el testimonio recogido por el fiscal, la congresista Vásquez habría pactado una reunión con los referidos docentes el 10 de noviembre en los exteriores de Palacio de Gobierno para presuntamente reunirse con el presidente Pedro Castillo. En el documento, se señala que existen fotografías que acreditan la presencia de los maestros en ese lugar.

Este Diario confirmó que los cuatro maestros involucrados visitaron las oficinas de la congresista Vásquez el 11 de noviembre. Olga Chávez se reunió con la auxiliar del despacho congresal entre las 11:25 a.m. y 2:33 p.m., al igual que Angelina Tapia. El mismo día llegó María del Carmen Flores entre las 11:27 a.m. y 5:10 p.m., según consta en el reporte oficial de visitas. Héctor Llamacponcca estuvo entre las 11:18 a.m. y 11:45 a.m. y regresó por la tarde, entre las 2:14 p.m. y 2:33 p.m. Finalmente, retornó por cinco minutos a las 3:24 p.m. No se especifica el motivo del encuentro.

Llamacponcca, que integra la dirigencia del Partido Magisterial y Popular, también se reunió con el jefe del Estado dos veces: el 13 de agosto y el 1 de octubre. En ambas ocasiones, se presentó como parte de un grupo de docentes de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Según el motivo consignado, se trató de una “reunión de trabajo”. Durante esos meses también visitaba la oficina de la congresista implicada en la filtración de la prueba docente.

Llamacponcca acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Castillo como parte de una delegación de docentes de la Fenate Perú

La segunda visita del docente Llamacponcca a Palacio de Gobierno fue registrada el 1 de octubre.

El 19 de octubre, casi un mes antes de que se rindió el examen en el ámbito nacional, Llamacponcca llegó al Ministerio de Educación junto a un grupo de profesores para reunirse con el titular del sector, Carlos Gallardo. Estuvo entre las 4:05 p.m. y las 5:52 p.m. El mismo día, por la mañana, había estado en la oficina de la congresista Lucinda Vásquez.

Héctor Llamacponcca, quien se encuentra investigado, también se reunión con el ministro de Educación, Carlos Gallardo, como parte de una delegación de docentes.

En el informe fiscal que consigna el testimonio de la denunciante se señala que este docente –al igual que sus otras tres colegas investigadas– habría permanecido en Lima cerca de un mes, dejando de lado sus funciones.

La estrategia era vender los exámenes el mismo día de la evaluación: 13 de noviembre a partir de las 00:00 horas. Esto con el objetivo de que la información “no se riegue”. Los profesores se juntaban en grupos de diez para adquirir el material, cuyo costo era de S/3 mil, según el testimonio.

En un comunicado, la congresista Vásquez rechazó esa versión, al igual que el ministro de Educación. Se buscó recoger la versión de ambos, pero no hubo respuesta.