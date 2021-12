La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, se refirió a las aseveraciones que habría dado la empresaria Karelim López a la fiscalía sobre una entrega de dinero dirigido al presidente de la República, Pedro Castillo. La primera ministra señaló que el mandatario tiene que esclarecer el caso en “las instancias correspondientes”.

“Con el presidente hemos hablado y él ha sido transparente con su Gabinete. Nos ha dado explicaciones sobre varios temas, pero creo que las explicaciones que él da sobre estos asuntos tienen que darlo en las instancias correspondientes. Seguramente lo hará”, expresó Vásquez en diálogo con RPP.

IDL-Reporteros informó que Karelim López -investigada por presunto tráfico de influencias- se habría ofrecido como colaboradora eficaz ante el procurador anticorrupción Javier Pacheco y la fiscal Karla Zecenarro.

En su declaración, López detalló que entregó, a través del ahora exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, una suma de dinero en efectivo destinada al presidente Castillo Terrones.

Para Mirtha Vásquez, las declaraciones de López Arredondo deberían ser sometidas a pesquisas en aras de corroborar o descartar la versión incriminatoria.

“Todo eso, en principio, se tiene que someter a una investigación. Si empezamos a especular podemos generar una serie de conclusiones que corren el riesgo de ser erradas. Ahorita estas cosas tienen que tomarse como mucha responsabilidad”, aseveró.

“He leído esto, pero también he visto otro tipo de declaraciones que contradicen (las declaraciones de Karelim López). Creo que lo importante es que esto está en investigación y, más allá de eso, no podemos dar opinión en función a una serie de versiones. Lo que hay ahora son versiones que la prensa está sacando”, agregó.

Desde el Congreso, se otorgó facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, encabezada por Héctor Ventura (Fuerza Popular), a fin de indagar sobre las actividades extraoficiales del jefe de Estado en Breña.

Ante ello, Vásquez Chuquilín advirtió que las averiguaciones deberían ser objetivas y que no sirvan como herramienta política contra el Ejecutivo.

“En el marco del control de fiscalización del Congreso si se ha tomado esa decisión, hay que respetarla. Nosotros lo que esperamos es que sean investigaciones objetivas, que luego no puedan ser utilizadas con un fin político. Lo importante es que se llegue al fondo del asunto”, sentenció.

