El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, convocó a una sesión de la Comisión Permanente para este lunes 29 de diciembre. La reunión se llevará a cabo bajo la modalidad semipresencial a partir de las 9:00 horas en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

El punto central de la agenda será el debate del informe final de la Denuncia Constitucional 114 contra la excongresista Mirtha Vásquez. El documento propone acusar a la exautoridad por presunta infracción constitucional y el delito de negociación incompatible, vinculados a su gestión como presidenta interina del Congreso en 2021, recomendando una inhabilitación de 10 años para el ejercicio de la función pública.

Cabe recordar que Vásquez anunció recientemente su postulación a la Cámara de Senadores por el partido Ahora Nación, liderado por el candidato presidencial Alfonso López Chau.

Además del caso constitucional, la comisión someterá a segunda votación diversos dictámenes de relevancia económica. Entre las iniciativas destacan las modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta y la prórroga de la vigencia de los beneficios tributarios contenidos en los apéndices del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

La agenda también contempla la extensión del Decreto de Urgencia 012-2019, orientado a fortalecer la seguridad vial en el servicio de transporte público terrestre. Asimismo, se discutirá una propuesta para permitir la deducción del impuesto predial en beneficio de las personas con discapacidad severa, junto a dictámenes sobre el fortalecimiento de las cajas municipales de ahorro y crédito.

Esta convocatoria se realiza tras concluir la primera legislatura del periodo anual 2025-2026. La Comisión Permanente continuará ejerciendo sus funciones de control y legislación durante el receso parlamentario, conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso y la Constitución Política para asegurar la continuidad de la labor legislativa.