El tablero del ajedrez congresal empieza a mover sus primeras piezas. Las bancadas del Parlamento bicameral ya comenzaron a negociar qué comisiones ordinarias buscarán presidir en la nueva legislatura.

Según fuentes de El Comercio, al menos cuatro agrupaciones han manifestado su interés por encabezar 13 de las principales comisiones: nueve en la Cámara de Diputados y cuatro en la de Senadores .

El primer órgano parlamentario contará con un total de 16 grupos de trabajo, mientras que el segundo tendrá solo siete.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La mayoría de bancadas consultadas espera cerrar acuerdos en las próximas dos semanas, antes de la instalación del período anual de sesiones, previsto para el 27 de julio; la aprobación del cuadro de comisiones, el 4 de agosto; y la elección de sus presidencias, el día 10 de ese mes.

De acuerdo con la representación de cada bancada, la distribución de las 16 comisiones en la Cámara de Diputados sería la siguiente: Fuerza Popular (5), Juntos por el Perú (4), Partido del Buen Gobierno (2), Renovación Popular (2), Partido Cívico Obras (2) y Ahora Nación (1).

En la Cámara de Senadores, en tanto, la distribución sería: Fuerza Popular (3), Juntos por el Perú (2), Renovación Popular (1) y Partido del Buen Gobierno (1).

Presidencias a las que apuntan las principales fuerzas políticas

De acuerdo con fuentes de El Comercio, las bancadas interesadas en encabezar algunos grupos de trabajo son: Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras. Ahora Nación, en tanto, no tiene un grupo definido.

Una fuente de la bancada fujimorista indicó que en la Cámara de Diputados —que estará conformado por 41 representantes— buscarán presidir la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; y Desarrollo Agrario.

Sostuvo que dicha agrupación también aspirará a ocupar las presidencias de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; y Economía, en el Senado.

Además, que intentará presidir la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, que estará conformada por diputados y senadores.

Desde el sector de Renovación Popular se optaría por otro cuatro grupos. Una fuente del círculo ‘celeste’ señaló que todo el interés en la Cámara de Diputados se sitúa por el momento en Defensa Nacional y Orden Interno; Justicia y Derechos Humanos; Vivienda y Educación.

Y en el Senado, intentarán ocupar las mesas directivas de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Nacional y Orden Interno; y Salud.

Consultado por El Comercio, Ernesto Zunini, diputado electo por Juntos por el Perú, indicó que a la interna de su agrupación todavía se debate qué grupos intentarán presidir.

No obstante, dijo que las prioridades parlamentarias de la agrupación están enfocadas “en la seguridad ciudadana, eliminar las leyes pro crimen, revertir el debilitamiento instituciones democráticas, justicia, déficit fiscal, obras abandonadas y prevención del Fenómeno El Niño”.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, estos temas podrían ser abordados en las comisiones de Defensa y Orden Interno; Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Justicia y Derechos Humanos; la Comisión Bicameral de presupuesto; y Vivienda.

Entre tanto, una fuente aseguró que Juntos por el Perú aspiraría a ocupar la presidencia de Energía y Minas; y la de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, en la Cámara Baja.

Otras presidencias de comisiones

Desde el Partido Cívico Obras, la diputada electa Jenny Samanez indicó que aspiraría a las comisiones de Educación; y Transportes, pero que todo dependerá de las reuniones que la agrupación política establezca este viernes.

En diálogo con Jaime Delgado, de Ahora Nación, refirió que su partido definirá en los siguientes días la comisión que buscarán presidir. Por el momento solo se mantienen reunidos, pero esperan concertar citas con el resto de bancadas entre ellas Fuerza Popular y Renovación Popular.

Consultado por El Comercio, dijo que personalmente a él le gustaría que su bancada tenga la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; no obstante, dejó claro que es una propuesta personal.

A su agrupación solo le corresponde una comisión en la cámara baja y ninguna en el Senado.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados contará con 16 comisiones mientras que la de Senadores tendrá solo siete.

La Cámara de Diputados estará conformada por las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; y Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

También contará con las comisiones de Educación, Cultura y Deporte; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; y Salud.

Completan la relación las comisiones de Trabajo y Seguridad Social; Infraestructura, Vivienda y Transportes; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Por su parte, la Cámara de Senadores estará integrada por las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; y Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

Asimismo, contará con las comisiones de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

Trabajo de fiscalización

Consultado sobre la nueva composición de las comisiones en el Parlamento bicameral, el exoficial mayor del Congreso César Delgado Guembes sostuvo que todos los grupos de trabajo tendrán facultades de fiscalización, a diferencia de lo que ocurría en el anterior Parlamento.

En ese sentido, aseguró que esa labor no recaerá únicamente en la comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, que cumpliría un rol similar al de la anterior Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Por su parte, el también exoficial mayor del Congreso José Cevasco explicó que, aunque algunas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado compartirán el mismo nombre, ello no implicará una duplicidad de funciones.

“Que tengan los mismos nombres no quiere decir que se tratará sobre los mismos temas. No olvidemos que las comisiones de ambas cámaras van a trabajar sobre su propia autonomía. Bajo ningún motivo habrá duplicidad de funciones”, dijo.

Asimismo, señaló que el Parlamento optó por unificar comisiones con el objetivo de reducir los gastos. Agregó que cada grupo de trabajo podrá ejercer funciones de fiscalización y control sin necesidad de que exista una gran comisión dedicada exclusivamente a esa tarea.

En esa línea, recordó que, cuando se creó la Comisión de Fiscalización, el propósito fue “unificar las investigaciones y el control de gasto público”.