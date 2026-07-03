El tablero del ajedrez congresal empieza a mover sus primeras piezas. Las bancadas del Parlamento bicameral ya comenzaron a negociar qué comisiones ordinarias buscarán presidir en la nueva legislatura.

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