Congresistas y voceros de al menos cuatro bancadas del Parlamento se manifestaron a favor de apoyar una moción de censura contra del ministro de Educación, Carlos Gallardo. Una disposición fiscal involucra a la congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez y la hija del titular del Minedu, Ynés Gallardo Calixto, en la filtración y comercialización de la Prueba Única Nacional para docentes, aplicada el 13 de noviembre.

Durante la sesión de interpelación al ministro Gallardo por la divulgación anticipada de esta evaluación, el pasado 7 de diciembre, el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, anunció que su bancada impulsaría la censura del titular del Minedu.

Hasta esa fecha, el documento contaba con las firmas de Montoya y sus colegas de bancada José Cueto, Esdras Medina, Alejandro Muñante y Norma Yarrow. Entre las razones de la iniciativa se mencionaron los testimonios de funcionarios de alto rango respecto a una posible injerencia de la hija del ministro Gallardo en la institución, las irregularidades detectadas en la última evaluación docente, entre otras.

#LOÚLTIMO Este es el borrador de la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, anunciada hace unos minutos por el congresista Jorge Montoya. Por el momento, tiene las firmas de los congresistas de su bancada Renovación Popular.





A fines de la semana pasada, el congresista Montoya dijo a El Comercio que ninguna otra bancada, además de Renovación Popular, se había acercado a firmar esta moción. Sin embargo, la declaración de una denunciante con identidad en reserva estaría motivando la adhesión de otros bloques a la censura.

“La moción de censura está incrementando el número de firmas. El ministro [Gallardo] debe renunciar. Todavía está en curso [la moción]” , dijo este jueves Montoya a El Comercio.

Por su parte, el congresista Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, manifestó a este Diario que es “muy preocupante lo revelado” anoche. “Lo más probable es que la bancada se adhiera a la censura” , agregó.

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, afirmó el miércoles que ellos han “firmado la moción de censura, mañana [hoy] averiguaremos en qué estado se encuentra, si tiene las firmas necesarias. Y si no las tiene nos comprometemos en impulsarla porque es inaceptable. [...] Vamos a impulsar la censura del ministro de Educación”, comentó en entrevista con Milagros Leiva.

Asimismo, el congresista Héctor Acuña (APP) también anunció su apoyo a la moción de censura. “He sido claro que estoy a favor de la censura y que realmente reprocho todo acto que no esté de acuerdo a la meritocracia. Yo me he unido y lo he manifestado plenamente, que estoy a favor de la censura y, si no, presentaré otra moción de censura porque con lo que se ha conocido no hay mayor discusión”, dijo a RPP Noticias

Héctor Acuña conversará con Renovación Popular para promover censura de Carlos Gallardo. (RPP)

En Avanza País, la congresista Norma Yarrow adelantó el miércoles que anoche estaban reuniéndose las firmas para la censura del ministro Gallardo. “Esperemos que se logre todas las firmas”, agregó en entrevista con Milagros Leiva. Patricia Chirinos, su colega de bancada, informó a través de su cuenta de Twitter que sacarán “adelante la moción de censura, que es lo mínimo que se merece” el titular del Minedu.

Gallardo no puede seguir en el @MineduPeru. Mañana, con mis colegas que defendemos la democracia, sacaremos adelante la moción de censura, que es lo mínimo que se merece. Y, después, que él y su hija respondan a la Justicia. ¡Que vergüenza! #GobiernoDeCorrupción https://t.co/ALbKVSK1x2 — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) December 16, 2021

Enrique Wong, congresista de Podemos Perú, dijo que la legisladora Lucinda Vásquez ha manifestado no conocer a la hija del ministro y no haber participado en la coordinación de las pruebas. Por ello, considera que el tema debería ser indagado por la Comisión de Fiscalización antes de que se tome una decisión. “Más bien había comentado que podría pasar a fiscalización para profundizar la investigación. No [apoyaríamos una moción], queremos que se aclare porque si no lo conoce, no hubo participación de la hija, seríamos injustos en juzgar si no tenemos las pruebas suficientes”, comentó a El Comercio.

¿El ministro podría ser incluido en una investigación?

La disposición fiscal recoge el testimonio de la denunciante, quien detalla que “en una oportunidad, cuando el ministro de Educación se reunió con los profesores dirigentes de cada región para hablar sobre el tema de los exámenes de profesores contratados para que sean nombrado, este recibe un mensaje a través de la aplicación de mensajería WhatsApp en la que le comunicaban que su hija había entregado los exámenes y que, en el instante de enterarse de tal situación, habría sufrido un malestar en el pecho (especie de ataque cardíaco) en plena reunión y que, incluso, señaló que iba a presentar su carta de renuncia”.

El abogado penalista Andy Carrión dijo que aún es prematuro señalar la incorporación del ministro en esta indagación, “pero esto se va a desencadenar a raíz de ver las intensas y permanentes visitas que tiene su hija con el propio ministro, las comunicaciones, testigos. Podría ser incluido, pero si es que esperamos a mayores indicios que aporten una eventual coordinación por parte del ministro”.

Asimismo, señaló que en su caso, lo que podría haber es un posible delito de omisión de denuncia. “Si se advierte un hecho irregular, sea por familia o tercero, el código penal exige que formules la denuncia. Sería uno leve. Si como ministro advierte una irregularidad, lo primero que debe hacer es indagar lo que sucede, habría que ver si lo hizo o no, pero sí lo pone en una especial posición de garantizar que esto se investigue”, explicó.

El penalista Carlos Caro también detalló que esta situación podría ser calificada como omisión de denuncia y encubrimiento personal.

“La ley excluye a los parientes, pero aquí no solo se trata de la hija, hay más personas involucradas. Si el ministro sabía y lo ocultó, habría incurrido en el delito de omisión de denuncia y además encubrimiento respecto de terceros”, detalló.

Mientras que la abogada Liliana Calderón no considera que el solo dicho de un colaborador tiene que incorporar a una persona como investigada.

“El dicho del colaborador tiene que ser corroborado con medios probatorios y a partir de ese momento el Ministerio Público incorporará cuando ya se haya verificado que no solo se trata de un dicho, sino que está acompañado de medios probatorios”, dijo.

Carrión no descarta que, en el transcurso de la investigación, puedan incorporarse otros delitos como asociación ilícita para delinquir o tráfico de influencias.

En tanto, Caro señaló que si hubo participación de funcionarios, el ministro u otros quienes permitieron que Ynés Gallardo acceda a esa información, “estamos hablando de un atentado contra un bien del Estado. Si participaron funcionarios públicos, considero que es peculado porque están apropiándose un bien del Estado. Si solo participaron privados, sería hurto”.

