Conforme a los criterios de Saber más

Las constantes disidencias de Gladys Echaíz y Roberto Chiabra han comenzado a contagiar a sus compañeros de Alianza para el Progreso (APP). En la vacancia, casi logran sumar a Lady Camones, Alejandro Soto y Heidy Juárez: en total, cinco de 15 miembros. En la dirigencia appepista sostienen que la postura de “gobernabilidad” puede acabarse pronto.

La incomodidad de la dirigencia con Echaíz y Chiabra viene desde julio, cuando se les invitó a afiliarse al partido y estos rechazaron la propuesta del líder del partido, César Acuña. Desde entonces se voceó en la interna la posibilidad de su renuncia, pero esta nunca se concretó e incluso Echaíz recibió la presidencia de la Comisión de Justicia como representante de la bancada de Acuña.

LEE TAMBIÉN: César Acuña se enfrenta a congresistas de su bancada

En los últimos días, Acuña y los dos legisladores por Lima se han enfrentado públicamente, pero el secretario general de APP, Luis Valdez, calmó las aguas tras una serie de conversaciones telefónicas y aseguró que ninguno renunciará.

“El presidente Acuña va a continuar respetando sus posturas, pues ellos son invitados y no existe un compromiso ideológico o pragmático”, alegó Valdez.

Gladys Echaíz y Roberto Chiabra muestran una votación constante con el bloque opositor de derecha en los temas relacionados al gobierno de Pedro Castillo.

Con la mira en el interior

Por otro lado, el secretario general de APP también reconoció que la postura de su partido pasa por una lectura en el interior del país.

“Estamos escuchando constantemente a las poblaciones en regiones, que quieren trabajo y no viven de ideologías. La oposición de derecha está centrada en sus líderes que pretender gobernar a espaldas de la voluntad popular”, dijo.

Pese a ello, Valdez advirtió que su partido será “implacable” si es que el presidente Pedro Castillo no corrige errores e insiste en no transparentar su gestión. En ese sentido, sostuvo que apoyarán interpelaciones y censuras cuando la situación la amerite, pues estas figuras de control político no pueden utilizarse irresponsablemente.

En la bancada de APP, en tanto, existen dudas sobre si se podrá seguir impidiendo que crezcan las disidencias.

LEE TAMBIÉN: Partidos que apoyaron al presidente Pedro Castillo se lanzan acusaciones

Opinión: Una oposición selectiva

Por José Carlos Requena, analista político

Lejos de ser oficialista, APP parece una oposición selectiva. Votó en unanimidad por la insistencia de la cuestión de confianza. Pero tanto en las investiduras como en la votación de vacancia las disidencias de Roberto Chiabra y Gladys Echaíz fueron notorias, sobre todo en el caso del militar retirado, uno de los más articulados voceros opositores.

¿Qué diferencia a Chiabra y Echaíz? Quizás votan mirando más la política nacional en su conjunto, donde los déficits que acumula con empeño el presidente Castillo se hacen cada vez más pesados. Sus colegas de regiones, en cambio, comparten el electorado con Castillo y mucho de su agenda reivindicativa.

APP busca ubicarse en la equidistancia. Pero esta le puede resultar incómoda si el régimen sigue cayendo en escándalos o si decide retornar a la agenda más radical de Perú Libre. La mentada alianza, más allá del concurso de compañeros de ruta, no parece presentar por ahora evidencia contundente.

VIDEO RECOMENDADO