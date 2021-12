Conforme a los criterios de Saber más

Los líderes de las bancadas parlamentarias que se opusieron a la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo se enfrentaron ayer por los cuestionamientos de uno de ellos: César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso (APP).

Acuña insinuó que Somos Perú, el Partido Morado y Podemos Perú se han acercado a la gestión de Castillo por intereses particulares y ahora son “aliados del Gobierno”.

“[En APP] no vamos a negociar con nadie, no estamos empeñados con nadie para tener la autoridad moral de fiscalizar. Por eso que nada de alianzas con el Gobierno, nada de cogobierno. Que se repartan la torta con otros. Ya he visto que Somos Perú se alió con el Gobierno, Podemos Perú se alió con el Gobierno, los morados también. Ese es su problema. Pero no vamos a permitir, porque lo vamos a fiscalizar”, dijo en conferencia durante las celebraciones por el vigésimo aniversario de APP.

La afirmación del excandidato presidencial fue rechazada por los aludidos.

“El señor [Acuña] está desequilibrado”, dijo el secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, quien negó que su agrupación sea socia del Gobierno.

“La posición del Partido Morado contra la vacancia presidencial es institucional, de defensa de la Constitución”, añadió en diálogo con El Comercio.

Pérez participó el lunes último en una reunión con el jefe del Estado, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Patricia Li (Somos Perú), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Edwin de la Cruz (Avanza País).

Tras la cita, los líderes políticos ofrecieron juntos una conferencia de prensa en el patio de Palacio para rechazar la moción de vacancia. Pérez aseguró ayer que eso no significa una alianza o la formación de una nueva coalición que respalde a Castillo.

Fuentes de este Diario informaron que Acuña también estuvo invitado a la reunión, pero no asistió. El líder de APP se había reunido con Castillo el viernes pasado.

El miércoles, Luna Gálvez también le respondió a Acuña: “Lamento las desafortunadas declaraciones de mi amigo y líder de Alianza para el Progreso. Sus expresiones carecen de fundamento y solo acrecientan la crisis política y la inestabilidad en el país”, señaló en un comunicado.

En tanto, el vocero del partido Somos Perú, Alejandro Salas, añadió: “Es lamentable que [Acuña] se exprese con tanta inmadurez política en un momento de crisis. Lo único que hace es continuar con las contiendas políticas y enfrentamientos que no le están haciendo bien al país”.

Somos Perú también emitió un comunicado para descartar una alianza con el Gobierno. En el documento afirmó que el voto de los seis parlamentarios de esa agrupación contra la admisión a debate de la moción de vacancia “responde a la necesidad de dar tranquilidad al país por el continuo ruido político que se vive. No es una alianza ni un cheque en blanco para el Ejecutivo”.

Fuentes de El Comercio precisaron que varias de las bancadas que votaron contra la moción de vacancia concuerdan en que el Ejecutivo debe hacer cambios en el Gabinete Ministerial, pero no hay consenso sobre los ministros que deberían retirarse.

Mientras Acuña apunta al Partido Morado, Somos Perú y Podemos, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, acusó a APP y a Acción Popular de convertirse “en parte del oficialismo” por votar contra la moción de vacancia.

Montoya aseveró el último martes: “Los Gabinetes multipartidarios no creo que den resultado. Esperemos [que el presidente] tenga buen ojo, y las ambiciones políticas queden de lado”.

