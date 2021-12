Conforme a los criterios de Saber más

Las posturas de cinco bancadas sellaron el destino de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. Para admitir a debate la iniciativa se requerían 52 votos, pero finalmente hubo 46 adhesiones, 76 votos en contra y cuatro abstenciones.

Previamente, las dudas se centraban principalmente en la posibilidad de posiciones discordantes en los grupos parlamentarios de centro, tales como Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y Somos Perú.

Sin embargo, Acción Popular y Somos Perú se sumaron en bloque a la posición oficialista de la izquierda representada en Perú Libre y Juntos por el Perú, una decisión que resultó decisiva. En el caso de APP, la mayoría se opuso, salvo los legisladores Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, quienes en otras ocasiones ya han marcado distancia de su agrupación.

Entre los no agrupados, los congresistas del Partido Morado —Flor Pablo, Susel Paredes y Edwar Málaga— también votaron en contra de que se debata la moción de vacancia.

Podemos Perú fue la única bancada que se abstuvo, a excepción del voto a favor de Carlos Anderson. Ninguno de sus representantes tomó la palabra durante las intervenciones antes de la votación.

BANCADA VOTO A FAVOR VOTO EN CONTRA ABSTENCIÓN Perú Libre 35 Fuerza Popular 24 Acción Popular 14 Alianza para el Progreso 2 12 Avanza País 10 Renovación Popular 9 Somos Perú 6 Podemos Perú 1 4 Juntos por el Perú 5 No agrupados 4 TOTAL 46 76 4

Como se había previsto, solo Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País votaron en bloque a favor de la admisión de la moción de vacancia a debate.

Patricia Chirinos, de Avanza País, sustentó la moción. Si bien esta contemplaba cuestionamientos por presuntas presiones para ascensos en las Fuerzas Armadas y también al jefe de la Sunat, entre otros temas, la legisladora se refirió además a las reuniones no transparentadas del mandatario en Breña.

En esa línea, manifestó que Castillo “se niega sistemáticamente a dar explicaciones al país”. “Lo único que ha hecho Pedro Castillo es dinamitar las bases de nuestro Estado, infringir la Constitución y ser desleal con su partido y con el pueblo que lo eligió”, acotó.

Intervenciones

Durante las intervenciones en el pleno, Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, expresó que todos los temas por los que se cuestiona al mandatario en la moción “se encuentran en investigación, son indicios, presunciones, investigaciones preliminares. No hay nada concreto y objetivo”. El martes, el parlamentario presentó una moción para que se otorgue a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora a fin de abordar las reuniones del jefe de Estado en Breña.

El legislador José Arriola, de Acción Popular, se refirió a la reunión que su partido tuvo el lunes con el jefe del Estado. “Le hemos dicho al presidente: ‘Usted se ha equivocado y ha cometido errores y algunos muy graves’. Lo reconoció y dijo en el caso de [Bruno] Pacheco [exsecretario de la Presidencia]: ‘Le di la mano y se fue hasta el codo’”.

Desde Perú Libre, la vocera alterna Silvana Robles consideró que la “moción de odio, hipocresía y cinismo” fue promovida por “perdedores de las elecciones”. “En este momento no existen los elementos para la vacancia ni para la admisión de la vacancia”, indicó a su turno José Jerí, portavoz de Somos Perú.

Reacción de la bancada tras la votación

En opinión de Alejandro Muñante, de Renovación Popular, en el presidente Pedro Castillo hay un “patrón de conducta que evidencia que al presidente de la República le resulta difícil actuar dentro del margen de la ley”.

En la sesión también participó Roberto Sánchez Palomino, legislador de Juntos por el Perú y ministro de Comercio Exterior y Turismo. Para él, la moción no tenía argumentos, sino “sustento emotivo, emocional”.

Además, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, afirmó que el mandatario “no tiene capacidad moral, no puede distinguir entre lo correcto e incorrecto”. “Si usted tiene capacidad moral, venga y demuéstrelo, dé la cara, no envíe a un abogado. Y si esta votación no pasa, estaremos permanentemente mirando esa capacidad moral que usted no es capaz de demostrar hasta ahora”, exhortó.

En tanto, en Puno, Castillo afirmó que tiene autoridad moral para combatir la corrupción y consideró que se le está “juzgando” por “tomar un café” en su domicilio. La vicepresidenta Dina Boluarte lo acompañó durante una actividad oficial, en donde manifestó: “Si al presidente lo vacan yo me voy con el presidente”.

Reacciones

Tras la discusión en el pleno, que duró casi dos horas, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que su bancada sabía que era difícil llegar a los votos necesarios. “Las reuniones en Palacio tuvieron su efecto porque a algunos congresistas los hicieron cambiar de opinión, pero ya sabemos cuál es el perfil del Congreso. Ahora se ha desnudado claramente quiénes están con el oficialismo y quiénes no. En este caso, Alianza para el Progreso y Acción Popular se han convertido en parte del oficialismo”, expresó en alusión a la ronda de diálogo a la que convocó el presidente Castillo previamente.

Por su parte, Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, agradeció a las bancadas que se opusieron a la vacancia por demostrar “madurez”. “Una efervescencia democrática se ha vivido, porque ya no se le da paso a los obstruccionistas, ya no se le da paso a esa gente que está distrayendo del tema democrático en nuestro país cuando tenemos que trabajar. La bancada de Perú Libre está más unida que nunca”, aseveró.

El presidente Pedro Castillo y ministros de Estado también se refirieron a la decisión del Parlamento, que de haberse aprobado hubiera implicado la presencia del mandatario en el pleno para responder a los diversos cuestionamientos en su contra.

