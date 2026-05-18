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Desconfiados y asustados

“El reto de ambas candidaturas es lograr la adhesión de quienes desconfían de ellos”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Se inició oficialmente la segunda vuelta con dos finalistas que tienen la más alta votación de la primera vuelta, pero un bajo nivel de representatividad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.