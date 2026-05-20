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Un indulto imposible

“Las declaraciones del presidente Balcázar, dando a entender que podría otorgar un indulto [a Castillo], carecen de todo apego constitucional”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Con motivo de las desafortunadas declaraciones del actual presidente de la República, el congresista José María Balcázar Zelada, respecto de la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo Terrones (“Eso depende de que lo presente en su solicitud correspondiente”, dijo desde Iquitos el pasado miércoles 13), es menester aclarar las figuras jurídicas.

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