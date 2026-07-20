La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un desenlace histórico. En un choque de titanes colectivos, España logró romper el cerrojo de la Albiceleste liderada por Lionel Messi para coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia, emulando la hazaña de Sudáfrica 2010. El encuentro no solo dejó jugadas de antología, sino también potentes testimonios de fe, superación y respeto deportivo como el de Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri. Aquí te contamos quién es.

¿Quién es Rodri Hernández? Biografía y trayectoria del pivote ideal

Nacido en Madrid el 22 de junio de 1996, Rodrigo Hernández comenzó su formación en las canteras del Rayo Majadahonda y el Atlético de Madrid, antes de pasar a las divisiones inferiores del Villarreal CF debido a que en su momento se consideró que “le faltaba presencia física”. Ironías del destino, aquel juvenil espigado se convirtió años más tarde en uno de los mediocentros más imponentes y tácticos de la historia contemporánea.

Tras destacar en el ‘Submarino Amarillo’, regresó al Atlético de Madrid en 2018 bajo las órdenes de Diego Simeone. Su tremendo despliegue físico y su inteligencia para leer los partidos llamaron la atención de Pep Guardiola, quien lo fichó para el Manchester City en 2019. Con el club inglés ha cosechado múltiples títulos de Premier League, además de la histórica Champions League de 2023, donde anotó el gol del campeonato.

Rodri ganó el Balón de Oro 2024. (Foto: AFP)

En su palmarés individual ya figuraba el prestigioso Ballon de Oro en 2024, un hito que anticipó su absoluta madurez de cara a la cita mundialista de Norteamérica.

El camino de Rodri hacia el Balón de Oro en el Mundial 2026

Durante los ocho partidos disputados por España en el Mundial 2026, Rodri fue el eje indiscutible sobre el que giró todo el esquema de la selección. Su capacidad para dar equilibrio defensivo, romper líneas de presión y distribuir el balón de forma pulcra fue clave para que el conjunto ibérico solo concediera un gol en toda la competición.

En la gran final ante Argentina, el mediocampista de 30 años dio un recital al completar 101 de 105 pases e imponerse en el 80% de sus duelos individuales, desactivando las transiciones del conjunto sudamericano y propiciando las condiciones para el agónico gol de Ferran Torres en la prórroga.

Estadísticas de Rodri en la Copa del Mundo 2026

Partidos jugados: 8 (todos como titular)

8 (todos como titular) Pases totales intentados: 803

803 Pases completados: 753

753 Precisión en el pase: 94%

94% Intentos de ruptura de líneas con éxito: 94%

94% Goles concedidos por su selección: 1

Un récord exclusivo en el Olimpo del fútbol

La victoria en la Copa del Mundo de 2026 eleva a Rodri a un estatus legendario. El madrileño se convirtió en apenas el undécimo futbolista en toda la historia en conquistar los tres trofeos más codiciados del planeta fútbol:

Copa Mundial de la FIFA UEFA Champions League Balón de Oro (Premio otorgado por France Football)

Además, es el primer futbolista en la historia del Manchester City que ejerce como capitán de una selección campeona del mundo.

Las declaraciones de Rodri post campeonato mundial

Tras recibir el trofeo que lo acreditó como el mejor futbolista de la cita mundialista, el centrocampista madrileño priorizó el éxito grupal y se sinceró sobre el calvario físico que arrastró en las temporadas previas (incluyendo una rotura de ligamento cruzado y severas dolencias musculares):

“Queda la satisfacción de llevar a mi país a conseguir la segunda estrella. Los títulos individuales están en segundo plano. Fueron dos años duros para mí, de crecimiento y creer en mí mismo... Caí muy abajo en el momento más duro de mi carrera. Conseguí salir de abajo y lograr esto. Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí: no pasa nada por caer, siempre hay un motivo para levantarse”.

Asimismo, Rodri no ocultó su profunda espiritualidad en medio de la euforia en la interna del campeón:

“Soy muy cristiano y creo que hay alguien ahí arriba ayudándome. Le doy gracias a Dios, lo que estoy viviendo no tiene mucho sentido”.