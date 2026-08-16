El Barcelona y el Manchester City han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista ‘Rodri’. (Foto: Getty Images)
El Barcelona y el Manchester City han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista ‘Rodri’. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El FC Barcelona alcanzó un acuerdo con el Manchester City para fichar al mediocampista español Rodri, informaron los medios españoles este domingo.

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