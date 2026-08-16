El FC Barcelona alcanzó un acuerdo con el Manchester City para fichar al mediocampista español Rodri, informaron los medios españoles este domingo.

Por tanto, el Balón de Oro del último Mundial, de 30 años, jugará hasta 2030 en el equipo azulgrana que, según diversos medios, pagará al City por su traspaso unos 65 millones de euros, más otros 5 millones en variables.

Desde la victoria de España en Norteamérica, Rodri estuvo vinculado con un posible fichaje por el Real Madrid, pero el FC Barcelona se lanzó para atraer a un jugador clave en los triunfos del City desde su llegada en 2019.

El centrocampista ha sufrido problemas físicos desde su grave lesión de rodilla en 2024, pero durante el Mundial recuperó su mejor versión para guiar a la Roja hacia su segunda estrella.

La lesión del volante neerlandés Frenkie de Jong, que podría estar varios meses de baja, animó aún más al Barça a apostar por el fichaje de Rodri.