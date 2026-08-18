“Barcelona siempre fue mi primera opción”: Rodri es presentado como nuevo refuerzo azulgrana | VIDEO
“Barcelona siempre fue mi primera opción”: Rodri es presentado como nuevo refuerzo azulgrana | VIDEO
Por Redacción EC

Rodrigo Hernández, o Rodri como se le conoce en todo el mundo, fue anunciado este martes como nuevo refuerzo del Barcelona. El volante, campeón del mundo con España en 2026, aseguró que ponerse la camiseta azulgrana siempre fue su primera opción por encima de otros equipos como Real Madrid.

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