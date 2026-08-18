“Barcelona siempre fue mi primera opción”: Rodri es presentado como nuevo refuerzo azulgrana | VIDEO

Rodrigo Hernández, o Rodri como se le conoce en todo el mundo, fue anunciado este martes como nuevo refuerzo del Barcelona. El volante, campeón del mundo con España en 2026, aseguró que ponerse la camiseta azulgrana siempre fue su primera opción por encima de otros equipos como Real Madrid.

El centrocampista español, cuyo fichaje con el conjunto catalán se extiende hasta el 30 de junio de 2030, destacó la filosofía y los valores del club. “Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva”, afirmó.

Rodri aseguró también que está en condiciones de jugar y descartó los rumores sobre una lesión. “Estoy para jugar ya. Se habló mucho, pero fue ambulatoria y salí como si nada. Espero entrenarme mañana con el equipo y coger el ritmo cuanto antes para ayudar”, comentó.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

En otro momento, el volante agradeció al Manchester City por facilitar su salida y reveló haber conversado con Hansi Flick. “Me motiva mucho trabajar con él porque me atrae su idea de juego valiente. Aún tengo margen de mejora y creo que puede complementarme”, sostuvo.

Por último, reconoció que no se siente el mejor mediocampista del mundo pese a los elogios. “No lo sé. Está claro que tenemos futbolistas fantásticos, versátiles... y eso da una riqueza muy amplia al entrenador”, dijo.

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