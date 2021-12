Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) criticó el silencio del presidente Pedro Castillo respecto a los presuntos actos de corrupción del ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco. Agregó que no se considera un político de “extrema derecha” por haber votado a favor de la admisión de la moción de vacancia.





—César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, dijo que su partido no se prestaría “a la imposición de la extrema derecha de impulsar una moción de vacancia presidencial sin sustento adecuado”. ¿Por qué usted sí votó a favor de la admisión a debate?

Porque considero necesario que el presidente Castillo informe no solo al Congreso, sino a todo el país sobre su conducta. Esta incide directamente en el gobierno…

—De acuerdo a la postura de Acuña, usted es de “extrema derecha”. ¿Considera que está dentro de ese espectro político?

No soy ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, soy una persona que lo que busca es la estabilidad del país, y la estabilidad pasa por la transparencia y porque el presidente esté a la atura de lo que significa el cargo.

—La moción de vacancia, promovida por Patricia Chirinos, tenía siete causales de “incapacidad moral”. ¿Usted estaba de acuerdo con estos puntos?

La palabra de un presidente debe generar confianza y credibilidad, el presidente Castillo no puede tener dos voces. ¿Cuándo se le cree al presidente, cuando dice o cuando se desdice? Otro punto es su mensaje, para mí, el presidente no puede tener permanentemente un discurso de división, el presidente habla de limeños y provincianos, de pobres y ricos y habla del pueblo, pero, a quiénes se refiere cuando dice “pueblo”.

Un presidente tampoco debe guardar silencio sobre los temas importantes para el país, y que tiene relación con la seguridad ciudadana. Por ejemplo, por qué guardó silencio cuando se estaba definiendo el destino final del cadáver [del cabecilla terrorista Abimael] Guzmán. Por qué guardó silencio cuando asesinaron al alcalde de La Mar. Castillo también dijo que no iba a permitir la corrupción en su gobierno, por qué guarda silencio sobre Pacheco, por qué no le hace caso a la contraloría y realizó reuniones particulares en una casa [en Breña].

—Carlos Jaico, quien fue candidato al Congreso de APP, fue designado recientemente en la Secretaría General de la Presidencia. ¿Este nombramiento significa un acercamiento a su partido?

Si tú me vas a preguntar por Alianza para el Progreso, pregúntales a los del partido, yo no conozco a Jaico, no soy parte del partido. No sé qué habrá hablado el ingeniero Acuña con el presidente Castillo. A mí pregúntame sobre mi comportamiento.

—La congresista Gladys Echaíz y usted tienden a votar distinto al resto de APP. ¿Han evaluado dar un paso al costado de esa bancada?

Mira, en mi caso particular, yo tengo la libertad para opinar y votar. Los votos diferentes [al resto de APP] se ha dado en situaciones concretas. En lo personal, yo no le podía dar la confianza al Gabinete, liderado por Guido Bellido. Ahí también estaba Maraví. Estas dos personas están ligadas al Movadef. Bellido no debía acceder a inteligencia estratégica. No le podía dar mi voto al Gabinete de la señora Vásquez. Y lo de ayer [martes], cómo no voy a pedir que vaya el presidente Castillo si no le ha dicho a la nación por qué sacó a los comandantes generales [del Ejército y de la Fuerza Aérea].

—¿Usted ha evaluado, en algún momento, dar un paso al costado de la bancada de APP?

No, no lo he evaluado.

—¿Cómo deja a la oposición este revés? ¿Se ha debilitado?

Mira, esta es una señal para todos, para el presidente Castillo, para el Congreso y para la población. El presidente tiene que brindar un mensaje a la Nación por el bien del país y de él. Tiene una serie de cuestionamientos en contra, y está en la necesidad de aclararlos por el bien de su gobierno. El Congreso debe asumir una responsabilidad, en el sentido, de que si el presidente no tiene un cambio […] ¿Cuál va a ser la posición de las bancadas que han votado en contra de la moción [si el presidente no cambia]? Acá no hay gente que haya ganado o perdido, acá hemos estado en una situación difícil y había que tomar una decisión. La mía fue que el presidente vaya al Congreso a aclarar a la nación los cuestionamientos sobre su conducta. Y si bien el presidente ha tenido el voto favorable de las bancadas para no ir [al Congreso], eso no significa que no tenga la necesidad [de brindar explicaciones], debe hacer por el bien de su gestión y del país.

—¿No fue un exceso solicitar la vacancia del presidente Castillo a solo cuatro meses de su inicio de mandato?

No todos los escenarios son iguales, en estos cuatro meses hemos visto hechos y actos que no hemos visto en otros presidentes. Entonces, lo idea inicial era que el presidente asista [al Parlamento], si no había los 52 votos [para admitir a debate la moción], menos iba a haber los 87 votos para vacarlo.

—¿Sería un error del presidente Castillo asumir como una victoria el rechazo de la moción de vacancia? ¿Qué tipo de cambios debe realizar?

El presidente Castillo debe cambiar su conducta personal. También tiene que nombrar a un primer ministro de prestigio, que genere confianza en todos los peruanos. Y yo creo que, si el presidente da un mensaje a la Nación, donde reconozca sus errores y se comprometa a iniciar un cambio responsable en la conducción de su gobierno, eso lo ayudaría […] El Congreso no tendría que haber llegado a este extremo de presentar una moción [de vacancia presidencial], si el Ejecutivo tuviera a un presidente que desempeñe normalmente su trabajo. Y si nos damos cuenta sobre lo que está haciendo el gobierno, qué debe hacer el congreso. ¿Se debe quedar callado? ¿Esperamos un año o dos años? El mensaje es que tenemos que cambiar todos.

— ¿Y qué tiene que cambiar el Congreso?

El Congreso lo que tiene que hacer es recuperar el nivel de consenso que tuvo en un inicio. A diferencia del Parlamento anterior, en un inicio en este Congreso había un consenso para ayudar al Ejecutivo a solucionar la crisis [provocada por la pandemia], de la cual todavía no salimos. Lamentablemente, el Ejecutivo no se deja ayudar. ¿Cómo podemos ayudar al ministro del Interior, si son tres personas [las que han pasado por ese cargo]? Y ninguno tiene una estrategia para combatir la inseguridad ciudadana. ¿Qué podemos decir del ministro de Educación? Gallardo llega junto con el Fenatep y sabotean el examen [a los profesores] al filtrarlo. Y los ministros de Justicia y de Economía tienen a parientes cercanos que han contratado con el Estado, se burla de la declaración jurada de intereses.

—En la moción de vacancia contra el presidente Castillo, la oposición cuestionaba la “permisibilidad” de la violencia a la mujer. Sin embargo, muchos de los firmantes blindaron en la Comisión de Ética al congresista Cordero Jon Tay, acusado por su ex pareja de violencia, acoso y de subir un video íntimo de ambos a Internet. ¿No existe un doble rasero?

Fíjese ese es un problema serio de la Comisión de Ética, que no ha debido suceder. Creo que van a cambiar [la decisión], van a revisar y van a volver [a votar]. Esta situación no ha debido presentarse. ¿Si no, cuál es la diferencia entre esta Comisión de Ética y las anteriores? Los que forman parte de la Comisión de Ética deben tener claro que la parte ética debe estar por encima de la relación de amistad o de colegas. Yo creo que la Comisión de Ética va a cambiar de posición y lo tiene que hacer lo más pronto posible.

—Desde Renovación Popular, ha indicado que no insistirán con una nueva moción de vacancia. ¿Comparte esta postura?

No.

—¿La oposición en el Parlamento debe insistir con una nueva moción de vacancia?

No, porque se espera que el presidente Castillo, se dé cuenta de la situación en la que está y cambie, tiene que ser una persona más responsable. El presidente iba a tener la oportunidad de asistir al Congreso y demostrar que no es un sindicalista básico, como dijo Bellido, y que su gobierno no es una alcaldía distrital, donde comparte el poder con sus vecinos, amigos y familiares, como dijo el secretario general de Perú Libre [Vladimir Cerrón].

El presidente Castillo debe cambiar, y cumplir su palabra de no permitir un mínimo de corrupción. Y debió haber empezado con su ex secretario general, y no debió ir a una casa particular a reunirse con lobistas. El problema no es el Congreso, es el presidente Castillo. ¿Alguien del Congreso le dijo que vaya a Breña a reunirse con esta gente? ¿Alguien le dijo que no remueva a los ministros que están involucrados en actos de corrupción?

—¿Entonces, no apoyaría una nueva moción de vacancia?

Que funcione la comisión investigadora propuesta por Alianza para el Progreso para que se determine lo que ha sucedido en esos días que el presidente Castillo tuvo reuniones con particulares [en Breña].

—Hace dos semanas, se halló US$20 mil en el baño de la oficina de Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia. ¿No cree que la moción de vacancia contra Castillo ha distraído al país de este hecho grave?

Lo que nos llama la atención es el silencio del presidente Castillo, él no ha deslindado ni ha condenado de los actos de corrupción de su secretario general. ¿Por qué? Porque, para mí, hay una complicidad en el cese arbitrario de los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea. Recuerda que Pacheco le dijo al comandante general del Ejército, cuánto tiempo creía que se iba a mantener en el cargo. Esa fue una amenaza que cumplió, porque terminó el proceso de ascensos y los cesaron. Ese es el problema que no estamos viendo, eso sí es grave.

—¿APP respaldará la moción de censura en contra del ministro de Educación?

Sí.

—¿Existe un acuerdo de bancada?

Por lo pronto, es una posición personal.

—Si su bancada termina no apoyando la censura al ministro Gallardo, ¿usted evaluaría su continuidad?

No, hay una libertad democrática interna. Cada uno vota en función de lo que cree es más conveniente y asume la responsabilidad de su voto. Yo siempre he asumido la responsabilidad de mi voto.

—Hace dos semanas, el Parlamento interpeló al ministro de Transportes y Comunicación, Juan Silva. ¿Le preocupa las contrarreformas que está impulsado? ¿Tiene el aval de un sector del Congreso para ello?

Es una vergüenza que el Congreso no haya dado el paso hacia la censura del ministro de Transportes y Comunicaciones, después de todos los audios y de los documentos que filtraron los mismos transportistas informales. El ministro Silva es el que más nombramientos fallidos ha tenido, y es el ministro que más despidos ha realizado, pero despide [a funcionarios] para salvarse a sí mismo. ¿Ese es el ministro que va a favorecer al transporte urbano e interprovincial? El primero que lo debió césar fue el presidente y la jefa del Gabinete.

—Usted refirió a El Comercio que intentó forjar un partido propio. ¿Este proyecto continúa en pie?

Es un tema que la gente que está conmigo lo va a retomar, en su momento lo vamos a ver.

—¿Significa que en el mediado o largo plaza se va a terminar alejando de APP?

De darse [la inscripción del partido], sí.

—¿La intención de formar un partido propio es postular a la Presidencia?

Todavía no está previsto, la intención es, hay mucha gente que tiene la intención de participar en política y está buscando una organización, eso todavía está en proyecto, en estudio y vamos a verlo todavía.

