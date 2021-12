Conforme a los criterios de Saber más

El Gobierno de Pedro Castillo nombró este martes al diplomático Librado Augusto Orozco Zapata como nuevo embajador del Perú en la República Bolivariana de Venezuela.

La designación, suscrita por el presidente y por el canciller Oscar Maurtua, es la primera en este cargo desde que el Perú retiró a su embajador en Venezuela en marzo del 2017 y representa un restablecimiento de relaciones a ese nivel.

El Ejecutivo ya había anunciado esta intención, inicialmente al proponer al dirigente de Perú Libre Richard Rojas como embajador. Sin embargo, luego de que el Poder Judicial le impuso impedimento de salida del país por la investigación en su contra por lavado de activos, su nombramiento fue descartado.

Especialistas consultados por el diario El Comercio consideraron acertada la designación de un diplomático con experiencia en este cargo, en particular en contraste con el caso de Richard Rojas . Sin embargo, advirtieron que enfrentará distintos y complicados retos durante su paso por Caracas.

Fuentes de El Comercio indicaron que con esta designación Palacio de Gobierno depuso su intención de designar a una persona como Rojas a Venezuela y que la Cancillería optó por un diplomático con experiencia en temas políticos complejos.

¿Quién es el embajador Orozco?

Nacido en mayo de 1963 en Paita, en la región Piura, Librado Augusto Orozco Zapata estudió Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), según su hoja de vida.

Es licenciado por la Academia Diplomática del Perú y registra estudios de postgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford – Magdalen College, Inglaterra. Tiene un magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos por la Central European University (Budapest, Hungría) y New York State University; y desde el 2004 es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Szeged (Hungría).

Información en la Sunedu sobre grados académicos del embajador Orozco. Foto: Sunedu

De acuerdo con documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ingresó a esta cartera en 1988. Desde entonces, se ha desempeñado en las áreas de Planeamiento Estratégico, Asuntos Políticos, Comunidades Peruanas en el Exterior y gabinete del ministro. Más recientemente, entre 2017 y 2018 fue asesor de la Alta Dirección en la Cancillería.

Trabajó en las Embajadas del Perú en la ex Unión Soviética, en Rusia, en Hungría y en Canadá; así como en la Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, en Nueva York (Consejo de Seguridad). Desde el 2018, se desempeñaba como embajador en El Salvador .

El embajador Orozco con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Facebook Embajada de Perú en El Salvador

Además de su experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Orozco Zapata también ocupó puestos en el Ministerio de Defensa. Allí fue director de Asuntos Multilaterales, director general de Relaciones Internacionales y viceministro de Políticas para la Defensa, entre el 2016 y 2017.

A diferencia de Richard Rojas, quien iba a asumir como embajador de Venezuela antes de él y quien cuenta con más de 20 ingresos a Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo, Orozco Zapata no registra ni una sola reunión con el presidente o visitas a la sede central del Ejecutivo.

Tampoco cuenta con un historial de afiliaciones políticas en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, ni con participación en procesos electorales registrada en Infogob.

El embajador Orozco no registra afiliación política. Foto: ROP

Representar valores democráticos ante un régimen autoritario

El exembajador del Perú en los Estados Unidos, Carlos Pareja, recordó que el gobierno de Castillo recibió el 28 de julio al canciller de Venezuela, un primer indicativo de que las relaciones con ese país iban a fortalecerse.

“La relación diplomática [con Venezuela] no estaba cortada, estaba en un nivel muy inferior. Ahora se ha reestablecido la relación a nivel de embajadores (…) Espero que este nombramiento no sea para que se dé una posición complaciente del Perú con respecto a todas las medidas arbitrarias que toma el gobierno de Maduro”, dijo.

Sobre el nombramiento de Orozco, comentó a El Comercio que “el hecho de que sea un funcionario de carrera me parece que, dentro de las circunstancias, es lo mejor que podía ocurrir”.

“El presidente Castillo ha entendido que los representantes de su país deben ser personas que no es necesario que sean diplomáticas de carrera, pero sí que tengan un currículum adecuado, que sean personas de integridad, que no tengan ningún señalamiento con la justicia peruana”, expresó.

En el caso de Richard Rojas, su designación fue cuestionada por su nula experiencia diplomática, así como por la investigación de lavado de activos que lo vincula con el presunto financiamiento ilícito de Perú Libre. Su nombramiento se frustró luego de que la Fiscalía pidió un impedimento de salida del país en su contra, medida que un juez le impuso por 6 meses y luego se amplió a 12 meses.

Richard Rojas fue designado como nuevo embajador de Perú en Venezuela, pero no puede ejercer el cargo después de que el Poder Judicial ordenara seis meses de impedimento de salida del país por el caso de presunto financiamiento ilícito a la campaña de PL. El Estado peruano tendría que cumplir el mandato judicial.

“Me parece que, en este caso, la Cancillería debe haber persuadido al presidente de que nombre a un funcionario de carrera”, consideró Carlos Pareja.

“Es un nombramiento que expresa un mayor respeto a la institucionalidad de la Cancillería. En ese sentido, creo que debe haber habido una conversación entre el presidente y el canciller Maurtua, este le ha presentado el CV del sr. Librado Orozco y el presidente ha aceptado este nombramiento”, añadió.

Pareja espera que Orozco pueda cumplir con representar los valores democráticos del Perú ante el régimen de Nicolás Maduro. “En el Perú hay democracia, hay respeto a los Derechos Humanos, libertad de prensa. Espero que el nuevo embajador esté a la altura del Perú que él va a representar, y que deba él expresar esos valores democráticos y de libertades”, comentó.

Si bien recordó que, como diplomático, no pude intervenir en asuntos internos de Venezuela, “sí puede expresar los valores que el Perú tiene” y buscar que “la comunidad internacional entienda que esos son los valores que el Perú respeta y que, por tanto, espera que Venezuela también respete”. “Lo delicado de la situación es el rol político que tiene que jugar un embajador de Perú ante una dictadura”, estimó.

Hallar un equilibrio

El internacionalista Óscar Vidarte coincide en la importancia de que el nuevo embajador sea alguien con experiencia diplomática.

“A mí me parece muy bien que nombren a un diplomático de carrera (…) Personalmente, conozco a Librado y creo que es un muy buen embajador, sin vínculos, no se le puede llamar ‘chavista’ ni es alguien que provenga de una izquierda dura o radical”, comentó.

Vidarte recordó que, respecto a Venezuela, la Cancillería se ha manifestado a favor de que el Perú juegue un rol más activo en las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que tiene a México como sede. “Incluso el gobierno llegó a decir que el Perú podría ser una alternativa para la negociación”, comentó.

En esa línea, Vidarte indicó que uno de los principales retos del nuevo embajador será el de encontrar un “punto medio” que le permita reconocer al régimen de Nicolás Maduro; pero también apoyar la negociación con la oposición, mantener relaciones con el grupo de contacto sobre la situación en Venezuela, y sostener posturas de la Cancillería como su crítica a las elecciones en Nicaragua, cuyo gobierno es cercano al chavismo.

El exembajador Carlos Pareja atribuye a la gestión del canciller Oscar Maurtua que Pedro Castillo haya nombrado a un diplomático de carrera como embajador en Venezuela / @photo.gec

“Ese punto medio es bien complejo, bien difícil. Creo que un diplomático tiene las capacidades, sobre todo alguien que tiene experiencia, de caminar por ese punto medio (…) Es algo que Richard Rojas no podía, recordemos que en una primera intervención dijo que Venezuela era una democracia, con lo cual cualquier punto medio se acabó”, dijo el internacionalista a El Comercio.

Vidarte señaló que otro desafío está en el tema migratorio: “Hay más de un millón de venezolanos en el Perú y creo que es necesario coordinar con Venezuela muchísimas cosas. En los últimos años, ese nivel de coordinación se ha perdido, no solo por algo tan simple como el retorno de venezolanos, sino por temas de seguridad, trámite, un montón de cosas que no se podían trabajar cuando no se reconocía al gobierno”.

El internacionalista agregó que este nombramiento muestra que la Cancillería está guiando su gestión, incluso al margen de lo que fue el plan de gobierno de Perú Libre durante la campaña, por un “camino más sensato”. “En estos primeros meses se ha visto la mano de Cancillería (…) lo hemos visto en el viaje a Estados Unidos y México, en las declaraciones del presidente, en las relaciones que él establece”.

Nicolás Maduro destaca reunión con Pedro Castillo y anuncia plan para el retorno de 42 mil venezolanos

Una posición clara ante Venezuela

Gattas Abugattas, docente de Derecho Internacional de la PUCP, considera que es bueno que se haya designado a un diplomático de carrera, “por respeto incluso a Venezuela”, luego del frustrado nombramiento de Richard Rojas.

Sin embargo, puntualizó que las relaciones con este país son complicadas y que se debería “traducir” o “unificar” un “doble discurso” que hay en Perú sobre Venezuela.

“Por un lado, el Perú en su momento reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, luego tenemos las reuniones ‘informales’ que ha mantenido Pedro Castillo con Nicolás Maduro. No tenemos aparentemente definida una política clara de lo que queremos en nuestras relaciones con Venezuela y manejar una embajada en ese contexto va a ser, sin duda, un rato”, explicó.

Por ello, Abugattás consideró que la experiencia diplomática del nuevo embajador en Venezuela le permitirá realizar su función con éxito, “siempre que el presidente Pedro Castillo se lo permita”.

“En la medida que el Gobierno peruano tome una postura clara, la mantenga y sea consecuente el discurso con los hechos, no creo que tenga ningún problema en el manejo de la embajada”, expresó.

Declaraciones del presidente Castillo https://www.tvperu.gob.pe/

Si no se da esta postura coherente del Gobierno sobre su política con Venezuela, estimó Abugattás, allí se verán “muchos retos por afrontar”.

“Estamos hablando de un representante del Perú ante la Venezuela de Maduro, lo que implica un giro en la política exterior peruana respecto de Venezuela. Eso es lo que se puede cuestionar, sin duda”, señaló.

“Necesitamos un poco de claridad de parte del presidente Castillo sobre cuál va a ser la posición del Perú frente a Venezuela. Ahora, podemos estar de acuerdo o no con que se establezcan relaciones formales con el gobierno de Maduro. Pero lo cierto es que acuerdo con la Constitución, le corresponde al presidente de la República tomar esa decisión”, dijo.

Por último, el especialista manifestó que luego de lo ocurrido con Richard Rojas, la Cancillería no podía “hacer el ‘papelón’ de nombrar a otra persona de ese calibre”.

“Creo que optar por una diplomática de carrera no es porque se busque algo muy particular en las relaciones con Venezuela, es porque ya no quieren hacer otros ‘papelón’ (…) quieren, un poco, lavarse la cara”, manifestó.

El Perú volverá a tener un representante diplomático ante el régimen e Nicolás Maduro. (Foto: EFE)

En la bancada oficialista

Desde el ala ‘cerronista’ de la bancada de Perú Libre, que simpatiza con el gobierno de Nicolás Maduro, el legislador Alex Flores saludó la decisión del gobierno de nombrar a un nuevo embajador en Venezuela.

“Perú y Venezuela son dos repúblicas hermanas que tiene que continuar con sus relaciones internacionales, al margen de sus posturas ideológicas y sus sistemas gubernamentales”, dijo a El Comercio el parlamentario, quien es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Si bien dijo no conocer a Librado Orozco ni a su trayectoria, consideró que “el embajador tiene que ser una persona que pueda reestablecer las relaciones que nunca debieron cortarse con el hermano país de Venezuela (…) Espero que sea un personaje que vaya en la línea de la hermandad, del internacionalismo, de la cooperación que debe haber entre dos países”.

Su colega y vocera alterna de bancada, Silvana Robles, dijo que tampoco tenía conocimiento del nombramiento, mientras que Guillermo Bermejo no contestó a una consulta sobre su postura ante la designación de Orozco. Ambos también son integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

