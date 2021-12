Conforme a los criterios de Saber más

El pleno del Congreso somete este martes a debate la admisión del pedido de vacancia que pesa sobre el presidente Pedro Castillo. Para que la moción proceda se requieren 52 votos (si es que hay 130 congresistas hábiles) y, hasta el cierre de esta edición, las posibilidades de completar dicha suma se condicionaban a los disidentes dentro de las bancadas.

El bloque opositor de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular suma 43 votos y esperaban contar con el apoyo de las bancadas más importantes como Acción Popular y Alianza para el Progreso. En una conferencia de prensa, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, hizo un llamado a AP para sumarse a la vacancia. Sin embargo, su llamado no tuvo eco.

“El acuerdo por mayoría fue que la bancada no va a apoyar la admisión de la vacancia. Si bien no fue una posición unánime, el acuerdo fue por mayoría, pero igual todos van a respetar”, dijo el vocero Elvis Vergara a El Comercio a las 10 p.m. del lunes.

Según el portavoz, en la reunión estuvieron 11 de los 15 congresistas que integran la bancada. " La votación [entre los 11] quedó en ocho en contra y tres a favor [de la vacancia]”, detalló.

Horas antes, la legisladora acciopopulista y actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo no creer que en el Parlamento haya “un ánimo de vacar al presidente”.

Postura clave

Pero los retrocesos empezaron desde la tarde del lunes, cuando el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, confirmó que su grupo votaría en contra. “Se habló de los famosos audios. Ha habido una semana de incertidumbre y no se ha visto nada. Eso nos ha hecho tomar una decisión: no vamos a apoyar para que se admita”, dijo el líder de APP.

No obstante, a la interna de la bancada apepista se siguen perfilando votos libres a favor. Es el caso del legislador Roberto Chiabra, quien aseguró a El Comercio que marcará en verde. Otro congresista que no se alinearía al bloque es Alejandro Soto, quien no participó en la reunión con Acuña por encontrarse en su región Cusco. “Estoy abierto a cambiar mi decisión a favor si es que en el debate se expresan argumentos convincentes. Pero hasta este momento [noche del lunes] soy partidario de la admisión”, señaló. En tanto, la congresista Heidy Juárez advirtió que, pese al acuerdo, sigue evaluando su voto. Lo mismo sucede con Gladys Echaíz.

Por su parte, la bancada de Podemos Perú –de cinco miembros– optaría por votar en abstención, salvo por Carlos Anderson, quien refirió a este Diario que no cambiará su voto a favor de que se admita la vacancia.

En Somos Perú, fuentes del partido indicaron que, hasta las 10 p.m., existía la intención de votar en contra “porque no es el momento para la vacancia”. Pero existían disidentes como la legisladora Kira Alcarraz, quien marcaría en abstención y que solo cambiaría a verde si ve mayor respaldo en el pleno. Mientras que en el caso de Alfredo Azurín se especulaba un voto a favor.

En cuanto al Partido Morado, solo el legislador Edward Málaga consideraría votar a favor.

Oficialismo unido

Como lo adelantó este Diario, la bancada de Perú Libre tenía inicialmente pocas disidencias sobre la vacancia. La mañana del lunes, el bloque se completó en contra de la moción, con un pronunciamiento partidario en donde se aclaraba que la facción de congresistas cerronistas votará en ese sentido. Días atrás, cuando el pedido recién se había presentado, la facción magisterial y otros legisladores castillistas adelantaron su rechazo a la moción.

En diálogo con El Comercio, el congresista del ala cerronista, Guido Bellido, recalcó que su grupo se había encontrado “valorando y evaluando” la situación, y que se concluyó que la moción es inconsistente. “La vacancia no tiene ni pies ni cabeza. El sustento está fuera de toda objetividad”, indicó.

Consultado sobre las reuniones del presidente Castillo en Breña, Bellido admitió que generan suspicacia. “Por supuesto que son [reuniones] irregulares. Por eso estamos pidiendo que el Ministerio Público pueda encargarse en autonomía de hacer la investigación correspondiente”, expresó. Según fuentes de este Diario, la postura de Bellido y Waldemar Cerrón fue votar a favor de la admisión. Sin embargo, el último domingo, Vladimir Cerrón insistió en que no era oportuna esa posibilidad.

VIDEO RECOMENDADO

Ruth Luque: “Hemos pedido al presidente Pedro Castillo una mayor comunicación”