Ahora el IRTP, conformado por TV Perú y Radio Nacional, es presidido por Ninoska Chandia, una comunicadora sin experiencia como periodista, pero cercana a Boluarte: antes de asumir el cargo, fue directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia.

Chandia también fue jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social cuando Boluarte fue titular de esa cartera, durante el mandato de Castillo.

Una fuente de El Comercio que trabajó con Chandia señaló que ella es más cercana a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, que a la propia mandataria.

Nicanor Boluarte y Chandía coincidieron en el Ministerio de Trabajo en el 2016, cuando él fue viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, y ella estuvo a cargo de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional.

El hermano de la mandataria viene promoviendo desde este año la formación del partido político Ciudadanos por el Perú con funcionarios del actual gobierno, como reveló El Comercio recientemente.

Chandía no respondió a los intentos de comunicación de El Comercio hasta la publicación de este informe.

Consultado por El Comercio, el director del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, señaló que en los últimos años hay irregularidades en el canal y la radio del Estado.

En febrero del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo fue cuestionado por asegurar que la “prensa es un chiste”, cuando fue consultado por la doble versión que dio sobre su relación con la lobista Karelim López.

Aquella vez, periodistas del canal del Estado, TV Perú, recibieron una orden de la gerencia de prensa de borrar ese extracto de la declaración.

“[¿Mintió ante el Ministerio Público sobre reuniones con Karelim López?] Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? [¿Pero mintió?] Cómo voy a mentir, yo no tengo por qué estar mintiendo. Ese es el problema que queremos cambiar desde la educación. Acompáñenos a ver cómo están las escuelas, los niños. A mí me interesa el país”

Pedro Castillo, febrero del 2022