En medio de la preocupación que ha despertado el futuro de la línea editorial del Instituto de Radio y Televisión por los cambios en su directorio y los ataques del Gobierno hacia la prensa independiente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, afirmó que TV Perú los “golpea como si fuera un canal extraño” y anunció “cambios” en ese medio de comunicación.

“Ahora, Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí para que de una vez por todas el Canal 7 eduque a las personas y llegue a los sectores más alejados de nuestra patria ”, exclamó el ministro, quien participó en una audiencia pública descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en el Cusco.

El ministro de Transportes lanzó esta crítica sobre TV Perú cuando planteaba a los asistentes la necesidad de facilitar a las municipalidades las autorizaciones para que puedan brindar programas educativos en radio y televisión.

“El Perú tiene la gran fortaleza en lo que es radio y televisión porque cada municipio tiene un acceso reservado pero no lo usa. Hay algunas municipalidades que lo intentaron hacer (...) Voy a reunirme con las personas responsables y vamos a ver qué municipalidades tienen equipos y los que no tienen se buscará darles facilidades para que compren equipos de radio y televisión para que se masifique (...) municipios tenemos en todas partes (....) Para poder aperturar el Canal 7 debe llegar a todas las regiones y no llega”, exclamó.

En un informe publicado por El Comercio, tras formalizarse la renuncia de Eduardo Guzmán, a la presidencia del directorio del Instituto de Radio y Televisión, se explicó que IRTP es un organismo público autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. Se trata de un conglomerado de medios conformado por TV Perú (canal 7), TV Perú Noticias, Canal Ipe, Radio Nacional del Perú y Radio La Crónica.

De acuerdo a un informe del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), IRTP es el titular con mayor número de estaciones de televisión a nivel nacional, con 369, que representa el 18% del total. En cuanto a estaciones radiales, IRTP está en el cuarto puesto, con 1,6% del total.

