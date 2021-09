Conforme a los criterios de Saber más

El 13 de noviembre de 2020, una carta firmada por Renzo Mazzei, entonces gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) se convirtió en noticia. En la misiva, el periodista presentaba su renuncia al cargo en el canal del Estado y denunciaba un intento de censura la cobertura de TV Perú de las marchas contra el gobierno de Manuel Merino.

Aquella, sin embargo, no era la primera vez que el conglomerado de medios del Estado protagonizaba una polémica. A pesar de tener como finalidad ser un medio sin tintes políticos, no ha estado libre de aparentes interferencias del gobierno. Luego de que este viernes el Ministerio de Cultura aceptara la renuncia del presidente de IRTP, Eduardo Guzmán, así como de otros miembros del consejo directivo, el gobierno debe determinar quién quedará a cargo de la entidad.

¿Qué es IRTP y cuál es su función?

IRTP es un organismo público autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. Se trata de un conglomerado de medios conformado por TV Perú (canal 7), TV Perú Noticias, Canal Ipe, Radio Nacional del Perú y Radio La Crónica.

Según la web del IRTP, la entidad tiene como objetivo “difundir cultura, valores, sano entretenimiento e información veraz, plural, responsable y objetiva”.

“Nuestras principales funciones son ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento, a fin de promover las expresiones multiétnicas y pluriculturales de la Nación para contribuir en la integración de todos los peruanos y afirmar nuestra identidad nacional; así como informar de forma oportuna y veraz creando espacios de participación para la sociedad emitiendo libremente opiniones y propuestas con el fin de fortalecer la democracia y una cultura de respeto y paz”, se lee en el portal.

De acuerdo a un informe del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), IRTP es el titular con mayor número de estaciones de televisión a nivel nacional , con 369, que representa el 18% del total. En cuanto a estaciones radiales, IRTP está en el cuarto puesto, con 1,6% del total.

“En cuestión de cobertura, IRTP es el conglomerado de medios más grande del país”, señala Hugo Coya, dos veces expresidente de la entidad. Actualmente, tiene cobertura televisiva en más del 90% del territorio del Perú. Su cobertura radial abarca alrededor del 80% del territorio peruano.

“Hay pueblos en este país que solo tienen una radio o una estación, y esa es o TV Perú o Radio Nacional”, precisó .

IRTP, además, es el primer medio de comunicación de alcance nacional que ha incorporado programas en lenguas originarias. “Nuqanchik”, lanzado en el 2016, se convirtió en el primer noticiero en quechua. Actualmente, transmite programas en quechua, aymara, shipibo conibo y ashaninka.

Este año, “El último bastión”, producción de IRTP, se convirtió en la primera serie peruana que llegó a una plataforma de streaming (Netflix).

Para el 2021, el presupuesto inicial asignado a IRTP fue de S/ 88′122.140, y el actualizado es de S/ 92′189.957.

Preocupación

El pasado 29 de julio, reporteros y camarógrafos intentaban –sin éxito– acceder a la juramentación del primer gabinete ministerial del gobierno de Pedro Castillo Terrones. A la ceremonia solo se permitió el ingreso de un medio de comunicación: TV Perú, de IRTP. El hecho se repitió días después, en la ceremonia de reconocimiento del mandatario como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

La falta de acceso de la prensa a las actividades gubernamentales desencadenó una ola de críticas. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Colegio de Periodistas publicaron comunicados rechazando las decisiones del Ejecutivo en torno a la cobertura de los medios.

En este contexto, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, expresó su preocupación por el manejo de IRTP ante la inminente designación de nuevos directivos.

“Si ya se sabe cuál es la posición del partido de gobierno en relación a los medios de comunicación y a la libertad de prensa, entonces, eso (los cambios por venir en IRTP) es preocupante”, señaló.

El periodista, además, advirtió sobre los riesgos que podría implicar la designación de personas sin criterio meritocrático.

“Lo que se ha visto del gobierno en este primer mes es que no suele respetar la meritocracia. Se suele poner en cargos públicos a personajes que, más bien, tienen relación con el partido de gobierno. La preocupación es que esa práctica se traslade a IRTP y que pongan a un presidente y un directorio alineados a los intereses del partido de gobierno”, dijo.

Para Jorge Baca-Álvarez, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el conglomerado no debe dejar de responder a los intereses públicos para atender las demandas del gobierno.

“Lo que se busca (con los medios de IRTP) es que sean una ventana que reúna a todas las voces y a todos los sectores del país. En el momento en que se vuelve un aparato de comunicación del gobierno, se desnaturaliza su objetivo”, afirmó.

En la misma línea, Coya señaló la importancia de que en los medios del Estado se asegure una cobertura que incluya a los distintos actores políticos.

“Hay pueblos enteros que no tienen la posibilidad de contrastar información porque solo tienen acceso a medios de IRTP. Por lo tanto, existiría solo una versión de los hechos”, explicó.

“El canal del Estado debería ser el canal de todos. Si es que a los ciudadanos que solo tienen acceso a medios de IRTP les das información parcializada, estás violando el derecho que tienen de informarse de manera libre. Tenemos que estar todos muy alerta a lo que pueda pasar en IRTP”, agregó Salazar Zimmermann.

La fina línea entre ser un medio público y un medio estatal: Los casos Mazzei y Coya

Baca explica que existen dos tendencias entre los medios de comunicación que son propiedad del Estado: los medios estatales y los medios públicos. Mientras que los primeros responden a los intereses del gobierno de turno, los segundos “no tienen que ver con quién esté en el gobierno, sino que tienen como finalidad dar un servicio a la comunidad a través de una plataforma que permita que todas las voces estén representadas”.

La BBC (Reino Unido), Radio Televisión Española, Deutsche Welle (Alemania) y Señal Colombia son algunos ejemplos de medios públicos que, pese a financiarse con fondos estatales, no responden a la agenda del gobierno.

Según Coya, a lo largo de su historia, IRTP ha dependido “de los humores e intereses del gobierno de turno”.

“Ha habido muchísimos casos en los que se ha tratado de manipular de manera grosera la línea editorial para convertirla en una agenda de propaganda”, dijo.

Uno de los casos de aparente injerencia más recordados en la historia reciente de IRTP es el de Renzo Mazzei, quien denunció haber recibido una llamada de una persona cercana al entonces presidente Manuel Merino, en la que le solicitó que TV Perú dejase de transmitir las protestas contra el gobierno.

“El 10 de noviembre, tras la juramentación del señor Manuel Merino de Lama como Presidente de la República, recibí la llamada de un colaborador de confianza de dicha autoridad, que trabaja con él desde el Congreso, para solicitarme que el canal dejara de informar sobre las protestas que en ese momento se transmitían en vivo por la señal del canal del Estado”, escribió Mazzei en la misiva que se difundió a en redes sociales.

Otra polémica tuvo como protagonista al mismo Coya, quien a fines de 2019 fue destituido de su cargo de presidente de IRTP. En aquel entonces, el periodista señaló haber recibido diversas llamadas del entonces ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, en las que se cuestionó la cobertura de políticos de la oposición.

A pesar de las intrusiones indebidas por parte de los gobiernos de turno, Coya considera que, desde el gobierno de Alejandro Toledo en adelante, ha existido “una progresiva independencia de la línea editorial” en IRTP, en comparación con décadas anteriores. Tras la salida de Guzmán y los miembros del Consejo Directivo, el periodista dijo esperar “no solo que continúe esa independencia, sino que se ahonde”.

“Que se llame a profesionales de reconocido prestigio y trayectoria, y que se mantenga la independencia con la cual vienen trabajando los periodistas que conforman IRTP”, señaló a El Comercio.

Voladas

Fuentes de El Comercio señalaron que en IRTP dos nombres han sido voceados para asumir la presidencia del conglomerado tras la salida de Eduardo Guzmán. El primero de ellos es Miguel del Castillo –hijo del excongresista aprista Jorge del Castillo y director del canal UCI–, quien colaboró con Pedro Castillo durante la campaña de la segunda vuelta electoral.

Según las mismas fuentes, sin embargo, un altercado público entre Del Castillo y Vladimir Cerrón habría puesto fin a dichos planes.

El otro voceado sería Óscar Eduardo Bravo, periodista cusqueño y excandidato al Congreso por Avanza País.

En junio, Bravo se reunió con Castillo en su vivienda ubicada en Breña. A su salida, declaró que el jefe de Estado buscaba “un cambio verdadero” para el país.

“Me ha dado mucho gusto oír del profesor Pedro Castillo un deslinde muy claro de tendencias extremistas de izquierda. Él no es marxista, leninista, maoísta, prosendero, promovadef. Me ha dado mucho gusto escuchar que es un hombre católico, cristiano, creyente, practicante y lo que está buscando es que haya un cambio verdadero, en donde todos los peruanos podamos tener un mejor destino”, sostuvo en ese entonces.

