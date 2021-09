La fiscal de Huánuco a cargo de las investigaciones contra Vladimir Cerrón y Guido Bellido por el presunto delito de terrorismo, Eneida Aguilar, aseguró que trabaja con “objetividad y transparencia” y que, dentro de la reserva del proceso, ya ha notificado a los abogados de los implicados en este proceso.

En declaraciones a RPP, la fiscal Eneida Aguilar aseguró que el caso se mantiene en su despacho, así como el proceso contra los que resulten responsables por los asesinatos cometidos en San Miguel del Ene el 23 de mayo.

“El Ministerio Público investiga a personas, no se tiene en cuenta los cargos que desempeñan, no los cargos que ocupan. Investigamos a las personas por los hechos que se le imputan. En ese sentido, quiero precisar que el Ministerio Público es una institución autónoma, no un ente político”, aseguró.

“Estamos en la fase preliminar, estamos dentro del plazo. Los actos de investigación están siendo programados de manera oportuna notificando a todas las partes involucradas en el tema. Por materia de reserva no se puede mencionar más detalles. Sin embargo, estamos trabajando de manera objetiva, transparente”, añadió.

La fiscal antiterrorismo recordó que la investigación contra Vladimir Cerrón y el presidente del Consejo de Ministros inició a comienzos del mes de agosto y por un plazo de 120 días, por lo que todavía está en la fase preliminar.

“En mi despacho trabajamos de manera objetiva y dando las garantías del proceso, asegura a las partes. Hemos empezado con las diligencias notificando a los abogados de las partes”, aseguró.

Eneida Aguilar descartó haber recibido, por su lado, algún tipo de presión o amenaza desde dentro o fuera del Ministerio Público.

“Nosotros no nos dejamos presionar por ninguna situación mediática que pueda ser y en la que puedan estar los investigados inmersos. No hay factores externos que influyan en las decisiones que debamos tomar”, garantizó.

Antecedentes

Enedia Aguilar Solórzano es la fiscal que abrió una investigación contra Guido Bellido y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como a Álex Pimentel, por el presunto delito de terrorismo. También fue quien abrió una investigación contra el congresista oficialista Guillermo Bermejo en el 2015, por el cual ahora está afrontando un segundo juicio.

Este jueves, la Fiscalía de la Nación publicó una resolución en la cual se retira la competencia a los casos que involucran a la selva central y el Vraem a la fiscal de Huánuco para trasladarlos a la Fiscalía del distrito fiscal supraprovincial de la selva central.

