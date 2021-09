Conforme a los criterios de Saber más

Tras la primera vuelta electoral, el movimiento Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, se alió con Perú Libre para evitar que el fujimorismo llegara al poder. Después de la denuncia por agresión verbal contra el jefe del Gabinete, Guido Bellido, la ministra de la Mujer y militante de Nuevo Perú, Anahí Durand, responde sobre esa y otras polémicas protagonizadas por el gobierno.

—Ayer [miércoles] usted y Verónika Mendoza se reunieron con el presidente Castillo. ¿Se tocó el tema de la denuncia contra el primer ministro Bellido?

En la reunión que yo sostuve con el presidente Castillo que, reafirmo, no fue una reunión tripartita, también tocamos este tema. Hemos pedido que se aclare, que se investigue, que se sancione de ser el caso. Y otra cosa que hemos visto es la necesidad de ir un poquito más allá. En esa línea es que hemos acordado hacer este curso de formación en derechos de las mujeres, enfoque de género, prevención del acoso y hostigamiento sexual para altos funcionarios del Ejecutivo. El Gabinete se ha comprometido a asistir a ese curso.

—¿En qué consiste el curso?

Estamos terminando de trabajar en ello. Esperamos que sean un par de sesiones obligatorias. Ya hay cursos que da la administración pública, pero lamentablemente no son obligatorios. Este sí queremos que sea obligatorio y que pueda desagregar, primero, toda la parte de derechos de las mujeres, enfoque de género, igualdad de género, las políticas que ya tenemos en vigencia. Y por otro lado, también poder desagregar todo lo que es acoso, hostigamiento, cómo se previene y cómo se sanciona. Ya con esa claridad, no hay justificación para decir que no sabía o que no entendía.

—¿Cree que esto se va a ayudar a erradicar el machismo en el Gabinete?

Yo creo que es un paso importante que hay que dar. No solamente en el Gabinete, sino también con otras autoridades, como los mismos congresistas. El Congreso no está libre de esta práctica, ni los alcaldes.

—La bancada de Avanza País ha denunciado que la congresista Chirinos viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida.

Ninguna autoridad tiene que ser acosada, hostigada, amenazada por ningún motivo. Mi solidaridad con la congresista Chirinos si es que eso está ocurriendo. Y reitero: que haya investigación y que haya sanción. El Ministerio de la Mujer no es una institución que tenga facultad investigadora ni sancionadora.

—La bancada de Avanza País ha denunciado que la congresista Patricia Chirinos viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida.

Todas estas denuncias tienen que ser rechazadas. Ninguna congresista, ninguna autoridad tiene que ser acosada, hostigada, amenazada por ningún motivo. Por eso está la ley de acoso político contra las mujeres. No hay tantas mujeres en política porque cuando entramos en política, somos acosadas, hostigadas, nuestra vida personal está sujeta a mucho más escrutinio que la de nuestros pares varones. Entonces, eso hay que rechazarlo tajantemente. Mi solidaridad con la congresista Chirinos si es que eso está ocurriendo. No puede ser amenazada. Y reitero: que haya investigación y que haya sanción. El Ministerio de la Mujer no es una institución que tenga facultad investigadora ni sancionadora.

—Pero sí preventiva.

Exactamente, eso estamos haciendo. Pero creo que cuando hay un tipo de denuncia tan grave como la que ella está mencionando, tienen que intervenir otros poderes del Estado.

—La presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Elizabeth Medina, ha puesto en duda la denuncia de la congresista Chirinos, tanto por la oportunidad como por el pasado político de sus familiares.

No he escuchado esa declaración, pero en todo caso, no creo que venga al caso. Reitero que no debe estar en cuestión esta situación.

—¿Debería preocuparnos que alguien con ese tipo de prejuicios presida la Comisión de la Mujer?

Yo me he reunido con la Comisión de la Mujer el día martes y he sentido un ambiente de trabajo muy colaborativo y muy preocupado, sobre todo por los derechos de las mujeres. Espero que se pueda seguir concertando. En verdad, la reunión del martes fue muy productiva. Coincidimos en las líneas prioritarias referidas a la reactivación económica para las mujeres y atender a los niños huérfanos. Entonces, yo espero que de parte del Congreso podamos seguir en esta línea de diálogo.

—Hay quienes consideran contradictorio que el gobierno asegure un compromiso con la lucha contra la violencia de género cuando el Gabinete únicamente tiene dos ministras mujeres. Además, hay dos ministros con denuncias por violencia contra la mujer.

Ha habido una serie de designaciones, no solo la de los ministros, de personas que tienen ese tipo de denuncias. Y creo que esto es muy grave porque revela lo extendida que está la situación. Por eso estamos planteando cuestiones que ataquen la raíz del problema: vamos a presentar al Consejo de Ministros la publicación de un padrón de agresores. Queremos que este padrón esté vigente y pueda ser un impedimento de contratación.

—Preocupa también la situación de las personas LGTBI. Además de las publicaciones homofóbicas de Guido Bellido en redes sociales, en su discurso ante el Congreso omitió la referencia a la discriminación por orientación sexual que sí estaba en su discurso escrito.

Creo que hay una necesidad de trabajar más, de tener un nivel de comprensión mucho más profundo y también de compromiso. Yo creo que estamos haciendo esa tarea, esperamos que se vean los resultados. De mi parte, por lo menos, está el compromiso de trabajar en esa línea.

—Usted comprenderá que con todos estos hechos conocidos, hay quienes piensan que la izquierda progresista está renunciando a algunos de sus principios para mantener la alianza con el gobierno.

En el momento en que suscribimos el acuerdo de la segunda vuelta [entre Perú Libre y Nuevo Perú] se nos dijo que habíamos claudicado [a esos principios]. No ha sido así. Lo que hemos encontrado es una voluntad de trabajo conjunto, tanto del presidente Castillo como del Gabinete. Creo que en nuestro país todavía hay mucho que trabajar para que todos compartan esta agenda de derechos de las mujeres y contra toda forma de discriminación. Nuestra evaluación fue que ese trabajo se hace con la gente que no necesariamente piensa igual a nosotros, encontrando puntos de encuentro. Hemos encontrado esa apertura, lo vimos en la segunda vuelta y por eso hemos continuado ahora en el gobierno; si no, no hubiéramos estado ahí.

—Usted dijo en una entrevista en Exitosa que el tema del ministro del Trabajo, Íber Maraví, está jurídicamente zanjado. ¿No deben preocuparnos entonces estas menciones que lo vinculan con atentados terroristas?

Es un tema jurídicamente zanjado. No hay una sentencia ejecutoriada en su contra. Pero efectivamente estamos en un ambiente político de bastante polarización, crispación. Es una evaluación que están haciendo tanto el primer ministro como el presidente. Creo que hay una agenda laboral urgente que atender de los trabajadores. Hemos tenido trabajadores en suspensión perfecta por meses. El Ministerio de Trabajo es un ministerio importante que tiene que ponerse a trabajar, valga la redundancia.

—Distintas notas periodísticas dan cuenta de la existencia de ministros ‘castillistas’ y ministros ‘cerronistas’. ¿Existe esa división en el Gabinete?

No, no es así. Yo creo que es un Gabinete que fue construido de una manera convocante, sobre todo hacia fuerzas de izquierda progresista y también independientes. En esa línea, creo que hay mucha especulación periodística. Yo creo que hay un Gabinete que está tratando de cohesionarse, pero que ya tiene que empezar a trabajar y presentar resultados a la población.

—¿Verónika Mendoza le recomendó al presidente Castillo que no le pida la renuncia a Guido Bellido?

Hubo bastante imaginación porque unos decían que le recomendó que lo cambie; otros, que le recomendó que no lo cambie. Yo creo que lo que hizo Verónika es tener un nivel de conversación política. No va a dar nombres, no va a pedir “sácame esto, quítame el otro”, no. El presidente es quien toma las decisiones y quien escucha a quien desea escuchar.

—¿No le dio el consejo entonces de que no retire a Bellido?

Como digo, quien toma la decisión es el presidente. Verónika tiene un nivel de conversación con él, porque somos parte de una alianza política.

—¿Pero se dio la recomendación o no?

Mira, yo no te podría afirmar eso.

—Lo que se dice también es que Verónika Mendoza estaría intentando mantener el Gabinete Bellido para no perder la cuota de Nuevo Perú en el gobierno.

Nosotros no tenemos una cuota. Nosotros no estamos aquí por un cargo u otro. Estamos aquí porque hemos suscrito un compromiso en la segunda vuelta con Perú Libre y lo hemos reafirmado con el gobierno de Pedro Castillo en torno a un programa de cambios que implica transformaciones sustantivas. En fin, ese es nuestro afán. No estamos aquí peleando una cuota u otra.

— Desde el Congreso han anunciado que si el presidente Castillo no retira del Gabinete a los ministros cuestionados, se les interpelará. ¿Qué le parece?

Bueno, es un sector del Congreso. Creo que quedó bien claro en el voto de confianza qué sector es. Creo que es un sector que todavía está procesando que perdió las elecciones.

— Pero también Alianza para el Progreso, que votó a favor de la confianza, está de acuerdo con que se interpele.

La interpelación es una facultad del Congreso. Yo diría que no se haga abuso de eso. Que se pondere bien en qué casos corresponde, bajo qué objetivos. Y, claro, los ministros estamos obligados a ir. Pero también que se pondere y se maneje en su real dimensión para no caer en este abuso que se termina convirtiendo en un desfile de qué ministro me bajo primero. Creo que eso desdibuja un poco el juego democrático.

TE PUEDE INTERESAR: