La bancada de Renovación Popular presentó este miércoles una moción de interpelación en contra del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, quien, de acuerdo a dos atestados de la Policía Nacional, habría participado en acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso en Ayacucho a inicios de la década de 1980.

El documento, al cual tuvo acceso El Comercio, ha sido respaldado no solo por los integrantes de la agrupación celeste, sino también por los congresistas de Fuerza Popular y de Avanza País. Estas tres bancadas, como se recuerda, votaron en contra de brindarle la confianza al Gabinete Ministerial, liderado por Guido Bellido.

En el pliego interpelatorio se le pide a Maraví responder por su presunta pertenencia al Conare Sutep, es considera como una facción radical del gremio de profesores y que está relacionada al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

También se le pide aclarar si tuvo o no relación con los terroristas Edith Lagos, Arturo Morote y Hildebrando Pérez Huarancca.

Inicialmente, Renovación Popular había barajado la opción de ir por “la censura inmediata”, pero esta iniciativa no habría tenido respaldo en otras agrupaciones.

“Desde que supimos que el ministro de Trabajo tenía vínculos con el Conare Sutep, desde ahí nosotros hicimos un requerimiento público al señor Bellido pidiendo la renuncia de varios integrantes de su Gabinete, entre ellos Maraví. Hubo atestados de la década de 1980, y ahora este de 2004, todo esto hacen insostenible su presencia en el cargo, violenta todo principio de idoneidad”, manifestó el último lunes el portavoz alterno de la bancada celeste, Alejandro Muñante, a El Comercio.

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, exhortó al presidente Castillo a evitar que la interpelación escale, al referir que debe realizar “cambios” en el Gabinete Ministerial “con anticipación”. “Hay un rechazo de la población, debe entenderlo de esa forma y no estar entrando en dimes y diretes que no nos llevan a ningún lado”, complementó.

En conferencia de prensa, Montoya precisó que la interpelación a Maraví no es un juicio, sino un “cuestionamiento político”.

Castillo aún no define situación

El presidente de la República, Pedro Castillo, todavía no ha definido si Maraví continuará o no en el Ministerio de Trabajo, luego de que este pusiera su cargo a disposición. Pero sí ha ejercido una defensa de los integrantes del Gabinete Ministerial y ha retado a los parlamentarios de la oposición a debatir en el “corazón” del Vraem.

Castillo- tras entregar 110 viviendas bioclimáticas en Mazamari (Junín)- afirmó que un sector político quiere “tumbarse” a los ministros “para poner a sus aliados”, quienes, según refirió, están coludidos con las grandes empresas.

También dijo que cuando pone a “un hijo del pueblo” para encarar los grandes problemas, los políticos que ya condujeron el Perú lo sindican de llevar al comunismo al país. “¿Hay algún terrorista acá? No vamos a caer en este juego sucio que quieren poner en la gran capital. Yo invito a estos señores, que están tildando a los ministros de tal cosa, vamos a debatir en el mismo corazón del Vraem, a los congresistas”, subrayó ayer.

El primer ministro, Guido Bellido, negó que exista alguna discrepancia con Castillo sobre la situación de Maraví.

“El presidente debe estar esperando algunos elementos más para tomar su decisión”, expresó en declaraciones a la prensa en la víspera.

Bellido explicó que le solicitó un paso al costado al ministro de Trabajo para “mantener” la “armonía” con las diferentes bancadas del Congreso, principalmente con aquellas que “han apostado por la gobernabilidad”, en referencia al voto de confianza que recibió el último viernes.

Maraví- de acuerdo a dos atestados de la Policía Nacional- tuvo presuntamente relación con acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso.

El titular de Trabajo, en comunicación con radio Exitosa, dijo que su salida o continuidad en el cargo está en manos de Castillo, porque es él quien “finalmente da y quita la confianza”. Agregó que él no tiene nada qué conversar con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre una eventual dimisión al cargo.

“El señor Vladimir Cerrón no es el presidente de la República, él no gobierna, él dirige un partido político, no tengo nada qué conversar con él sobre mi situación como ministro, el que gobierna es el presidente Castillo”, subrayó.

Fuentes de El Comercio señalaron que Maraví participa en la sesión del Consejo de Ministros que se realiza desde temprano en Palacio de Gobierno.