La parlamentaria de Cambio Democrático - Juntos por el Perú (JPP), Isabel Cortez, respondió a las críticas de la lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, y de la exjefa del gabinete, Mirtha Vásquez, tras ser condecorada con la medalla de la Orden del Trabajo, en grado de Oficial, por la presidenta Dina Boluarte.

“Es fácil criticarme desde su confort, de sus redes sociales, es fácil es colgarse para buscar protagonismo de mi persona, pero lucha social no. Porque están sembrando odio hacia la mujer. Es un doble discurso. Sin embargo, están atacando a otra mujer, posiblemente sea por envidia o hacer protagonismo porque están pasando al anonimato. ¿Cuándo han visto en un pueblo joven a Verónika Mendoza?, visitando a un colegio, a una posta, no se les ve”, cuestionó Isabel Cortez.

El lunes 1 de mayo, tras la ceremonia de condecoración en Palacio de Gobierno, la excandidata presidencial calificó de “traición” la actitud de Cortez.

“Las traiciones de quienes privilegian sus “carreras políticas” individuales utilizando plataformas, luchas y sueños colectivos son muy dolorosas. Pero nos enseñan que debemos redoblar esfuerzos en construir organización y formar militantes comprometidos con convicción y corazón”, escribió en sus redes sociales.

— Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) May 1, 2023

Sobre la presidenta Dina Boluarte, Isabel Cortez indicó que no ha cambiado sus principios ni forma de pensar sobre ella.

“La he denunciado en su momento junto con mi bancada. Pedimos que vaya al Congreso a explicar los asuntos. Nunca me he quedado callada (...) No es una Dina diferente, es la misma persona. Y las investigaciones se están realizando. Mientras no haya un informe completo del Ministerio Público o Poder Judicial tienen que hacer su trabajo”, dijo en entrevista para Canal N.

En ese sentido, la congresista sostuvo que no ve de forma negativa la condecoración pues fue el Estado peruano quien le otorgó dicho reconocimiento y no la presidenta Boluarte.

“Comuniqué a mi vocero que me iban a condecorar como sindicalista por la trayectoria que tengo por ser una luchadora social, no por congresista”, recalcó.

Sobre la participación de Betsy Chávez en la emisión televisiva del fallido golpe de Estado a manos de Pedro Castillo, Cortez indicó que “no ha visto esa parte de esa noticia”.

“No está claro. Mientras no haya una investigación completa, mientras la Fiscalía no haga su trabajo o el Poder Judicial no dicte una sentencia, existe la primacía de la realidad, no se puede juzgar a una persona antes de”, puntualizó.