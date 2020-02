La Junta Nacional de Justicia (JNJ) comenzó a evaluar los casos que habían quedado pendientes en el ahora inexistente Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y se pronunció por unanimidad sobre dos procesos conocidos desde el 2017. El primero de ellos, fue el del exfiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia.

La ponencia sobre el caso de Ramos Heredia por el proceso que se le abrió por responsabilidad funcional al no haber cuestionado la labor de la fiscal que no acusó a miembros del clan Sánchez Paredes estuvo a cargo de Guillermo Thornberry, quien consideró que debía ser destituido y que no debía aprobarse el pedido del exfiscal supremo para que el caso sea declarado como caduco.

Cabe recordar que Carlos Ramos Heredia fue fiscal de la Nación hasta que fue destituido por el CNM en el 2015 por su relación con los casos Sánchez Paredes, Rodolfo Orellana, y otros.

A favor de este informe y de la decisión de apartar del cargo a Carlos Ramos del cargo de fiscal supremo de Control Interno del Ministerio Público (que ocupaba en el 2012) se pronunciaron los siete integrantes de la JNJ. Todos respaldaron la posición de que cometió falta grave por no haber evaluado las deficiencias en la decisión de la fiscal María Camila Torres, quien en el año 2012 favoreció a integrantes de la organización criminal investigada por lavado de activos.

La votación se llevó a cabo el 5 de febrero último y fue trasmitida por el Facebook oficial de la JNJ. Ramos Heredia hizo su defensa por este proceso el 31 de enero y tiene la oportunidad de apelar la decisión para que sea revisada por la misma junta.

Luego de eso, esta segunda destitución contra el exfiscal supremo deberá quedar inscrita en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido y se emitirá una cancelación del título de fiscal correspondiente.

Junta también se pronunció sobre jueza Vergara

El segundo caso por el cual se pronunciaron los miembros de la JNJ fue de la suspendida jueza Haydee Mirna Vergara Rodríguez, quien dejó en libertad a unos 52 sujetos que fueron intervenidos cuando saquearon un inmueble en Lince en agosto del 2015.

“No solo no observó los deberes de la ley de carrera judicial, sino que afectó seriamente el desempeño judicial al no observar comprensión del problema jurídico ni demostrar solidez”, señaló en su ponencia sobre el caso María Zavala, quien recomendó que la magistrada sea destituida como titular del 54 Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima.

La jueza fue suspendida en el 2017, luego que el CNM dispusiera una medida cautelar en su contra a la espera de una decisión final sobre su proceso disciplinario.

La ponencia fue aprobada, así como la de Carlos Ramos Heredia, por unanimidad este lunes 10 de febrero.